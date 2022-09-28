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война (46566) Луганщина (6242) Путин (29846) Пасечник (35) псевдореферендум (124)

Пасечник и Сальдо просят Путина рассмотреть вхождение "ЛНР" и оккупированной Херсонщины в состав РФ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лнр

Террорист, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение "ЛНР" в состав РФ.

Об этом говорится в его обращении к Путину, передает Цензор.НЕТ.

В нем Пасечник обращается к российскому диктатору якобы от всего народа Луганщины и ссылается на "результаты" проведенного на оккупированной территории псевдореферендума.

"...прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России на правах субъекта Российской Федерации!", - отметил марионетка Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донетчины. Они с Пасечником едут в Москву. (обновлено)

Как сообщают "РИА-Новости", с аналогичной просьбой обратился к Путину также херсонский марионетка Владимир Сальдо. Он просит рассмотреть вопрос вхождения оккупированной Херсонщины в состав РФ.
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Топ комментарии
+13
Лучше бы просил место для себя на кладбище в Калмыкии чтобы меньше людей обсыкали.
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28.09.2022 12:45
+7
Засцяна марионетка ***** просить ***** виділити йому "хатинку" у *****стані, я вірно зрозумів?
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28.09.2022 12:43
+7
как челобитную подаешь, смерд. на колени
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28.09.2022 12:43
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Засцяна марионетка ***** просить ***** виділити йому "хатинку" у *****стані, я вірно зрозумів?
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28.09.2022 12:43 Ответить
как челобитную подаешь, смерд. на колени
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28.09.2022 12:43 Ответить
А пляшки вимагають входження в твій задній отвір
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28.09.2022 12:44 Ответить
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28.09.2022 12:48 Ответить
Лучше бы просил место для себя на кладбище в Калмыкии чтобы меньше людей обсыкали.
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28.09.2022 12:45 Ответить
лаоська?
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28.09.2022 12:46 Ответить
Макака дуже хоче банана, макака розраховує на банан, макака старається...... .
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28.09.2022 12:47 Ответить
Верховна рада України повинна визнати ці утворення терористичними.
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28.09.2022 12:47 Ответить
а що з главою луганської ова що він зробив щоб це позорище не відбулось в області яку він очолює.
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28.09.2022 12:55 Ответить
Вже давно визнали.
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28.09.2022 13:10 Ответить
Потрібно зеркально визнати незалежність всіх уацапських народних республік, заявити що країна росія не існує і ми не визнаємо її кордонів. Волю бєлгородській, курський пітерській і т.д. народним республікам!
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28.09.2022 12:48 Ответить
І чо? Зараз ЗСУ вже почали звільняти Луганську область.

Ну війде якесь ЛНР неіснуюче на папері в склад РФ. Юридичної сили нуль. Фактично теж нуль.
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28.09.2022 12:49 Ответить
Псічник , тобі вже нічого не допоможе , в який би ти кружок не вступив ,
бо на тебе полює жіночка в білому з косою 🤬
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28.09.2022 12:50 Ответить
К Кобзону на Концерт не бывает опозданий=) Скоро услышишь
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28.09.2022 12:52 Ответить
Як війдешь, так і вийдеш - відповідь ЗСУ пасічніку (позивний "анальна пробка")
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28.09.2022 13:00 Ответить
"Прошу вас рассмотреть вопрос вхождения в моё очко", - отметил пасечник...
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28.09.2022 13:09 Ответить
Ну що, зебіли, проїбали південь??!!
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28.09.2022 13:11 Ответить
СИТУАЦИЯ С ПСЕВДО РЕФЕРЕНДУМАМИ ***** В УКРАИНЕ В ОДНОЙ КАРТИНКЕ..
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28.09.2022 13:40 Ответить
Чому ці підараси до сих пір живі? Немає підарів-гауляйтерів, не має рехверендумів.
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28.09.2022 14:40 Ответить
шо таке пасічник і сальдо?Шо за маячня взагалі .Які повноваження у цих двох недороблених розпоряджатися землями України.Луганщина і херсонщина це шо приватна власність пасічника і сальдо? Сам пасічник і сальдо і їм подібні спочатку мають бути приєднані до зрадників батьківщини і якось нарешті відповісти за це
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28.09.2022 14:52 Ответить
І бомж Вася про те ж саме просить, в них приблизно одинакові повноваження. Хто цих шнирів вибирав, хто вони такі взагалі?
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01.10.2022 10:08 Ответить
 
 