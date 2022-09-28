Пасечник и Сальдо просят Путина рассмотреть вхождение "ЛНР" и оккупированной Херсонщины в состав РФ (обновлено)

Террорист, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение "ЛНР" в состав РФ.

Об этом говорится в его обращении к Путину, передает Цензор.НЕТ.

В нем Пасечник обращается к российскому диктатору якобы от всего народа Луганщины и ссылается на "результаты" проведенного на оккупированной территории псевдореферендума.

"...прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России на правах субъекта Российской Федерации!", - отметил марионетка Кремля.

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Как сообщают "РИА-Новости", с аналогичной просьбой обратился к Путину также херсонский марионетка Владимир Сальдо. Он просит рассмотреть вопрос вхождения оккупированной Херсонщины в состав РФ.