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війна (56174) Луганщина (4412) окупація (5818) Путін (21421) Сальдо (63) Херсонщина (4221) Пасічник (34) псевдореферендум (180)

Пасічник та Сальдо просять Путіна розглянути входження "ЛНР" та окупованої Херсонщини у склад РФ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лнр

Терорист, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до президента Росії Володимир Путіна з проханням розглянути входження "ЛНР" до складу РФ.

Про це йдеться у його зверненні до Путіна, інформує Цензор.НЕТ.

У ньому Пасічник звертається до російського диктатора нібито від всього народу Луганщини та посилається на "результати" проведеного на окупованій території псевдореферендуму.

"...прошу вас розглянути питання про входження "Луганської Народної Республіки" до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації!" - зазначив маріонетка Кремля. 

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Як повідомляють "РИА-Новости", з аналогічним проханням звернувся до Путіна також херсонський маріонетка Володимир Сальдо. Він просить розглянути питання входження окупованої Херсонщини в склад РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Лучше бы просил место для себя на кладбище в Калмыкии чтобы меньше людей обсыкали.
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28.09.2022 12:45
+7
Засцяна марионетка ***** просить ***** виділити йому "хатинку" у *****стані, я вірно зрозумів?
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28.09.2022 12:43
+7
как челобитную подаешь, смерд. на колени
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28.09.2022 12:43
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Засцяна марионетка ***** просить ***** виділити йому "хатинку" у *****стані, я вірно зрозумів?
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28.09.2022 12:43 Відповісти
как челобитную подаешь, смерд. на колени
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28.09.2022 12:43 Відповісти
А пляшки вимагають входження в твій задній отвір
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28.09.2022 12:44 Відповісти
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28.09.2022 12:48 Відповісти
Лучше бы просил место для себя на кладбище в Калмыкии чтобы меньше людей обсыкали.
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28.09.2022 12:45 Відповісти
лаоська?
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28.09.2022 12:46 Відповісти
Макака дуже хоче банана, макака розраховує на банан, макака старається...... .
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28.09.2022 12:47 Відповісти
Верховна рада України повинна визнати ці утворення терористичними.
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28.09.2022 12:47 Відповісти
а що з главою луганської ова що він зробив щоб це позорище не відбулось в області яку він очолює.
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28.09.2022 12:55 Відповісти
Вже давно визнали.
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28.09.2022 13:10 Відповісти
Потрібно зеркально визнати незалежність всіх уацапських народних республік, заявити що країна росія не існує і ми не визнаємо її кордонів. Волю бєлгородській, курський пітерській і т.д. народним республікам!
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28.09.2022 12:48 Відповісти
І чо? Зараз ЗСУ вже почали звільняти Луганську область.

Ну війде якесь ЛНР неіснуюче на папері в склад РФ. Юридичної сили нуль. Фактично теж нуль.
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28.09.2022 12:49 Відповісти
Псічник , тобі вже нічого не допоможе , в який би ти кружок не вступив ,
бо на тебе полює жіночка в білому з косою 🤬
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28.09.2022 12:50 Відповісти
К Кобзону на Концерт не бывает опозданий=) Скоро услышишь
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28.09.2022 12:52 Відповісти
Як війдешь, так і вийдеш - відповідь ЗСУ пасічніку (позивний "анальна пробка")
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28.09.2022 13:00 Відповісти
"Прошу вас рассмотреть вопрос вхождения в моё очко", - отметил пасечник...
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28.09.2022 13:09 Відповісти
Ну що, зебіли, проїбали південь??!!
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28.09.2022 13:11 Відповісти
СИТУАЦИЯ С ПСЕВДО РЕФЕРЕНДУМАМИ ***** В УКРАИНЕ В ОДНОЙ КАРТИНКЕ..
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28.09.2022 13:40 Відповісти
Чому ці підараси до сих пір живі? Немає підарів-гауляйтерів, не має рехверендумів.
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28.09.2022 14:40 Відповісти
шо таке пасічник і сальдо?Шо за маячня взагалі .Які повноваження у цих двох недороблених розпоряджатися землями України.Луганщина і херсонщина це шо приватна власність пасічника і сальдо? Сам пасічник і сальдо і їм подібні спочатку мають бути приєднані до зрадників батьківщини і якось нарешті відповісти за це
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28.09.2022 14:52 Відповісти
І бомж Вася про те ж саме просить, в них приблизно одинакові повноваження. Хто цих шнирів вибирав, хто вони такі взагалі?
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01.10.2022 10:08 Відповісти
 
 