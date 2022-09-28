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Автомобілі росіян, які тікають від мобілізації, планують передавати сім’ям військових, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,автомобіль

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін запропонував забрати автомобілі, кинуті на кордоні тими, хто виїхав із Росії через мобілізацію, і віддати їх сім’ям військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Зараз уже машини залишають. Теж треба, до речі, подумати, кому ці машини віддати. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати? Це буде правильно", - заявив Володин.

Спікер Держдуми додав, що росіяни, які "тікають" від мобілізації, потім повернуться в Росію.

"Пересидять час, який їх налякав, стануть у черзі назад через кордон", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Автоваз не встигає штампувати тази, асвабадітелі мруть швидше ))
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28.09.2022 16:01
+10
А мы удивляемся, что они массово мародерили в Украине. Они и своих грабят по чорному.
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28.09.2022 16:02
+10
Країна 404 - без футболу ,хокею ,спорту ,боксу, конституції, законів і прав людини)))
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28.09.2022 16:02
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Автоваз не встигає штампувати тази, асвабадітелі мруть швидше ))
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28.09.2022 16:01 Відповісти
А что 300 тысяч Лада Калин уже не хватит?
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28.09.2022 16:01 Відповісти
Яка ж важлива для нас новина! Тьфу!
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28.09.2022 16:01 Відповісти
насправді, нормальна новина. Раші *****
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28.09.2022 16:03 Відповісти
А мы удивляемся, что они массово мародерили в Украине. Они и своих грабят по чорному.
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28.09.2022 16:02 Відповісти
Якби ви слідкували за діями кацапів ранійше то зараз би ви не дивувалися.
Ми , наприклад, не дивуємось.
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28.09.2022 16:18 Відповісти
Країна 404 - без футболу ,хокею ,спорту ,боксу, конституції, законів і прав людини)))
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28.09.2022 16:02 Відповісти
"прєвратят іх в бєлих журавлєй"
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28.09.2022 16:03 Відповісти
єта правільна, таваріщі

актуальна, сваєвремєна

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28.09.2022 16:03 Відповісти
імпортозамєщеніє, воно таке..., навіщо хлопцям, які пішли помирати, якісь автомобілі, для яких навіть немає запчастин...
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28.09.2022 16:07 Відповісти
что там какие то железки забирать....вот насмешил в тренде и спрос сейчас на другое ----- выломать в их квартирах унитазы пусть знают зачтодедывоевали
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28.09.2022 16:12 Відповісти
Коли сцикуни будуть повертатись, то є ймовірність що параша вже не буде існувати.
І побудують вони нову сцяну країну з нуля 😁
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28.09.2022 16:13 Відповісти
То не сцикуни а розумні кацапи. Тільки **#нько піде воювати за *****.
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28.09.2022 16:17 Відповісти
- Папа! Как называется человек, идущий на смерть в уверенности, что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
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28.09.2022 17:53 Відповісти
Это хороший бизнес-план для родственников воюющих в Украине - пусть едут прямо на границу, и выбирают подходящее авто, а владельцы авто передают прямо на границе ключи и документы родственникам военнослужащих.
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28.09.2022 16:15 Відповісти
А там й коликтивізація, продрозвєрдка, пєрєвипалнім план а з часом й кріпосне право повернуть....."всє для блага вялікай разії".
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28.09.2022 16:16 Відповісти
Міхалков говорив що треба повернути !
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28.09.2022 16:44 Відповісти
Еще один правильный ход!
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28.09.2022 16:34 Відповісти
Зловтішаюсь)
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28.09.2022 16:35 Відповісти
Mnogohodovočka
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28.09.2022 16:35 Відповісти
Я за!
Але тільки як гробові.
Це буде справедливо:
комусь жити, а комусь - на могилку кататись 😂👍
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28.09.2022 17:35 Відповісти
 
 