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Автомобілі росіян, які тікають від мобілізації, планують передавати сім’ям військових, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін запропонував забрати автомобілі, кинуті на кордоні тими, хто виїхав із Росії через мобілізацію, і віддати їх сім’ям військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Зараз уже машини залишають. Теж треба, до речі, подумати, кому ці машини віддати. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати? Це буде правильно", - заявив Володин.
Спікер Держдуми додав, що росіяни, які "тікають" від мобілізації, потім повернуться в Росію.
"Пересидять час, який їх налякав, стануть у черзі назад через кордон", - заявив він.
Топ коментарі
+13 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар28.09.2022 16:01
+10 Dmytro Shevchenko 8b9f8379
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+10 A San
показати весь коментар28.09.2022 16:02
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Ми , наприклад, не дивуємось.
актуальна, сваєвремєна
І побудують вони нову сцяну країну з нуля 😁
- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
Але тільки як гробові.
Це буде справедливо:
комусь жити, а комусь - на могилку кататись 😂👍