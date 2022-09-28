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МОЗ (3879) Ігор Кузін (304) віспа мавп (4)

Четвертий випадок зараження на віспу мавп зареєстрували в Україні, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

віспа,мавп

Епідемічного потенціалу наразі немає.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ

"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санітарний лікар.

Кузін додав, що головними рекомендаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено перший випадок віспи мавп

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Це все Агрохамія сюди завіз!
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28.09.2022 16:46
+8
я им говорил не надо ***** обезьян !
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28.09.2022 16:41
+4
С ука де ж вы её находите.
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28.09.2022 16:39
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С ука де ж вы её находите.
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28.09.2022 16:39 Відповісти
я им говорил не надо ***** обезьян !
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28.09.2022 16:41 Відповісти
надо отправить на фронт, что бі сдался кацапам и плевал и чихал на них.
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28.09.2022 16:40 Відповісти
«уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби».
А нетісні контакти можна?
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28.09.2022 16:40 Відповісти
Це все Агрохамія сюди завіз!
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28.09.2022 16:46 Відповісти
Тісні контакти з бібізянами.
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28.09.2022 16:49 Відповісти
небензями, чи що?
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28.09.2022 16:53 Відповісти
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28.09.2022 16:50 Відповісти
Грипп обыкновенный - сделали ковидом и поехало - пошло ,бабос с государств и населения откачан о-очень нехилый .Выгода кому -всем видна .Теперь простую оспу подписывают под обезьянью .Какие алчные медикаментозные компании - типа как компания Касперского -сами вирусы придумывают и сами предлагают лекарство от их лечения .
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28.09.2022 16:54 Відповісти
💯💯💯
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28.09.2022 17:14 Відповісти
Поодинокі випадки у світі і вже 4 в Україні, кузіна це ніяк не насторожило?
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28.09.2022 16:55 Відповісти
У нас контакти тісніші.
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28.09.2022 16:58 Відповісти
Уникайте гультяйських походів у сауни і на приватні вечірки. Бо там вас можуть "тісно законтактірувать". )))

Авжеж, - на фронті чомусь не зафіксовано жодного випадку захворювання на Ковід, чи мавп'ячу віспу. Бо там з кацапськими мавпами контактірують винятково через приціл.
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28.09.2022 18:14 Відповісти
перестали от оспы прививать - вот результат.
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29.09.2022 08:38 Відповісти
 
 