Четвертий випадок зараження на віспу мавп зареєстрували в Україні, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Епідемічного потенціалу наразі немає.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санітарний лікар.
Кузін додав, що головними рекомендаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.
Топ коментарі
+13 Юрий Семенец
показати весь коментар28.09.2022 16:46
+8 Oleg Mamont
показати весь коментар28.09.2022 16:41
+4 MMM YYY f12c8760
показати весь коментар28.09.2022 16:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А нетісні контакти можна?
Авжеж, - на фронті чомусь не зафіксовано жодного випадку захворювання на Ковід, чи мавп'ячу віспу. Бо там з кацапськими мавпами контактірують винятково через приціл.