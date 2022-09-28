Четвертий випадок зараження на віспу мавп зареєстрували в Україні, - МОЗ

Епідемічного потенціалу наразі немає.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санітарний лікар.

Кузін додав, що головними рекомендаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.

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