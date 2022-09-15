В Україні виявлено перший випадок віспи мавп
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.
Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку, повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться.
Нагадаємо, віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.
До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.
До основних симптомів віспи мавп належать:
- гарячка,
- головний біль,
- міалгія (біль у м'язах),
- біль в спині,
- збільшені лімфатичні вузли,
- озноб,
- біль у горлі,
- закладеність носа,
- кашель,
- висип у вигляді пухирців.
Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.
Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.
В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.
Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.
Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.
Профілактика:
- Уникайте тісного контакту "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп.
- Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.
- Регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя.
- Дезінфікуйте та мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди.
Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.
В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, зважаючи на відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх занесення. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.
Зазвичай використовується симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне).
Якщо ви думаєте, що у вас віспа мавп, то варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.
Перебувати на самоізоляції треба, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, до прикладу, в роті.
Будь ласка, зачекайте...
Домен:
Эукариоты
Царство:
Животные
Тип:
Хордовые
Класс:
Млекопитающие
Отряд:
Приматы
Подотряд:
Кацапы
https://www.youtube.com/watch?v=eKoQ8Ga86ho
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Було ...
Сподіваюсь оп'ять візьму в руки снайперську гвинтівку...
От як широкомасштабне російське вторгнення почалося, "ковидла" пропала - бо перестали через ЗМ1 "накачувати" - хоч скупчені були геть усі, і всі без "намордників". Аж тут - "раптом".
Ще й тишком-нишком скандальний законопроект 4142 ухвалили в Раді в 2-у читанні - якраз 6 вересня, коли почалася операція ЗСУ зі звільнення Харківщини - це так, "по-хитрому", щоби "не привертати уваги", ага.
Ще й обізвали це "законом задля "эвроінтеграціі" - и притягнули в нього "норму" про "заборону асбестоцементного шиферу" - типу Эвропа "вимагаэ".
- Це не дивлячись на теэ, що в Украіні й асбест використовувався інший, не такий шкідливий, не дивлячись на те, що той асбест в тому ж таки шифері міцно зв`язаний з цементом і шкода від нього може бути хіба що в тому разі, коли ви напильником натрете з його пил, і будете його замість "аргетинськоі муки" вдихати - бо сам собою він не "газуэ" зовсім (як той же фенол/формальдегід з якогось "ленолэуму", ДВП, "екструдера" чи "мінвати" - але кого це хвилюэ взагалі?).
Але ж, сенс не в тому - сенс в тому, аби тишком-нишком протягнути антинародний, антиконституційний законопроект в якості "закону" - наче ніхто не помітить, правда? - згідно якого, можна буде побудувати в Украіні чергову, навіть не Росію, але Північну Корею та архіпелаг-ГУЛАГ якщо не гірше - так же ж? - Бо "зелебобу" і його "кураторам" надто вже хочеться влади - і бути самому = як Ху"ло. Ну і плюс - отримати своі "відкати" від фарм-кампаній, що вже наварили на "к0відлі" міліарди.
А ще - позад"ачувати украінців, а бажано - й взагалі знищити.
- і все це під соусом "турботи" про наше здоров`я, та під "соусом", начебто "эвроінтеграціі".
Тому і звучать зараз "голоси" про страшний "бакланофікус" та "арахамячу віспу", та що треба всім-всім "ширятися".
- Оцініть ступінь ницості та цинізму.
А щодо законопроекту 4142, який був ухвалений Радою в другому читанні 06.09.2022 (такий собі "06.06.06" від "сатанистів"), нагадаємо, що він є грубим порушенням наших конституційних прав та свобод та має ознаки узурпації влади, і згідно якого "зе-шобло" мародерів та зрадників хоче:
обов'язкова вакцинація, вакцинація дітей без згоди батьків, відсторонення невакцинованих від роботи та навчання, посягання на приватну власність, порушення права на медичну таємницю, узаконення чинних неконституційних постанов уряду та будь-яких нових постанов та рішень влади щодо обмежень прав і свобод громадян.
От так от. Робіть висновки.
Ну, це не кажучи, про таку дрібницю, як "заборона" використання асбесту і відповідно асбестоцементного шиферу - дешевого, екологічно безпечного та довговічного матеріалу - у воюючій краіні, де сотні тисяч людей втратили дах над головою у буквальному сенсі цього слова. - Дякую, дуже дякую.
Але нам вчергове щось тут цинічно розповідають. "Статистика" по "повідлі" "росте".
А хочете, розкажу - як вона "росте"? Оце на днях в центрі Киэва, на одному тільки бульварі Шевченка - в обидва боки машини "невідкладноі допомоги" - туди-сюди - одна за одною - ганяють. Я десь з годину там був, придивлявся, підходив на світофорах, в тянучках, заглядав - ті самі машини гоняють. В середині порожні. Тільки екіпаж веселий. і все. Отака картинка. А нам кажуть - "статистика" - бу, як страшно - всім обісцятися та хутчіш "к0л0тися".
Нафіг.