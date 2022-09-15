В Украине обнаружен первый случай оспы обезьян
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни.
Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая, сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.
По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится.
Напомним, оспа обезьян — оспообразное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.
К 2022 году оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.
К основным симптомам оспы обезьян относятся:
- лихорадка,
- головная боль,
- миалгия (боль в мышцах),
- боль в спине,
- увеличенные лимфатические узлы,
- озноб,
- боль в горле,
- заложенность носа,
- кашель,
- сыпь в виде пузырьков.
Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.
Сыпь в виде прыщей или волдырей сначала появляется на лице, внутри рта и других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах или заднем проходе. Сыпь проходит разные стадии до полного заживления.
У одних людей обезьянья оспа может вызвать легкие симптомы, у других – серьезные последствия с необходимостью лечения в условиях медицинских учреждений. Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом.
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхания, осязания, поцелуи, сексе.
Заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления сыпи и образования свежего слоя кожи.
Профилактика:
- Избегайте тесного контакта "кожа к коже" с людьми, у которых есть симптомы, похожие на оспу обезьян.
- Избегайте контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной.
- Регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу.
- Дезинфицируйте и мойте поверхности, к которым обычно прикасаетесь в средах, где могли быть инфицированы люди.
Сейчас в мире три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. В некоторых странах уже проводят вакцинацию групп риска, учитывая распространение заболевания. Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки.
В Украине необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы пока нет, учитывая отсутствие зарегистрированных случаев и пониженную вероятность их занесения. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию.
Обычно используется симптоматическое лечение (обезболивающее, жаропонижающее).
Если вы думаете, что у вас оспа обезьян, следует обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других.
Находиться на самоизоляции нужно, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи. Важно, что речь идет также о тех язвах, которые находятся внутри тела, например, во рту.
Пожалуйста, подождите...
Домен:
Эукариоты
Царство:
Животные
Тип:
Хордовые
Класс:
Млекопитающие
Отряд:
Приматы
Подотряд:
Кацапы
https://www.youtube.com/watch?v=eKoQ8Ga86ho
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Було ...
Сподіваюсь оп'ять візьму в руки снайперську гвинтівку...
От як широкомасштабне російське вторгнення почалося, "ковидла" пропала - бо перестали через ЗМ1 "накачувати" - хоч скупчені були геть усі, і всі без "намордників". Аж тут - "раптом".
Ще й тишком-нишком скандальний законопроект 4142 ухвалили в Раді в 2-у читанні - якраз 6 вересня, коли почалася операція ЗСУ зі звільнення Харківщини - це так, "по-хитрому", щоби "не привертати уваги", ага.
Ще й обізвали це "законом задля "эвроінтеграціі" - и притягнули в нього "норму" про "заборону асбестоцементного шиферу" - типу Эвропа "вимагаэ".
- Це не дивлячись на теэ, що в Украіні й асбест використовувався інший, не такий шкідливий, не дивлячись на те, що той асбест в тому ж таки шифері міцно зв`язаний з цементом і шкода від нього може бути хіба що в тому разі, коли ви напильником натрете з його пил, і будете його замість "аргетинськоі муки" вдихати - бо сам собою він не "газуэ" зовсім (як той же фенол/формальдегід з якогось "ленолэуму", ДВП, "екструдера" чи "мінвати" - але кого це хвилюэ взагалі?).
Але ж, сенс не в тому - сенс в тому, аби тишком-нишком протягнути антинародний, антиконституційний законопроект в якості "закону" - наче ніхто не помітить, правда? - згідно якого, можна буде побудувати в Украіні чергову, навіть не Росію, але Північну Корею та архіпелаг-ГУЛАГ якщо не гірше - так же ж? - Бо "зелебобу" і його "кураторам" надто вже хочеться влади - і бути самому = як Ху"ло. Ну і плюс - отримати своі "відкати" від фарм-кампаній, що вже наварили на "к0відлі" міліарди.
А ще - позад"ачувати украінців, а бажано - й взагалі знищити.
- і все це під соусом "турботи" про наше здоров`я, та під "соусом", начебто "эвроінтеграціі".
Тому і звучать зараз "голоси" про страшний "бакланофікус" та "арахамячу віспу", та що треба всім-всім "ширятися".
- Оцініть ступінь ницості та цинізму.
А щодо законопроекту 4142, який був ухвалений Радою в другому читанні 06.09.2022 (такий собі "06.06.06" від "сатанистів"), нагадаємо, що він є грубим порушенням наших конституційних прав та свобод та має ознаки узурпації влади, і згідно якого "зе-шобло" мародерів та зрадників хоче:
обов'язкова вакцинація, вакцинація дітей без згоди батьків, відсторонення невакцинованих від роботи та навчання, посягання на приватну власність, порушення права на медичну таємницю, узаконення чинних неконституційних постанов уряду та будь-яких нових постанов та рішень влади щодо обмежень прав і свобод громадян.
От так от. Робіть висновки.
Ну, це не кажучи, про таку дрібницю, як "заборона" використання асбесту і відповідно асбестоцементного шиферу - дешевого, екологічно безпечного та довговічного матеріалу - у воюючій краіні, де сотні тисяч людей втратили дах над головою у буквальному сенсі цього слова. - Дякую, дуже дякую.
Але нам вчергове щось тут цинічно розповідають. "Статистика" по "повідлі" "росте".
А хочете, розкажу - як вона "росте"? Оце на днях в центрі Киэва, на одному тільки бульварі Шевченка - в обидва боки машини "невідкладноі допомоги" - туди-сюди - одна за одною - ганяють. Я десь з годину там був, придивлявся, підходив на світофорах, в тянучках, заглядав - ті самі машини гоняють. В середині порожні. Тільки екіпаж веселий. і все. Отака картинка. А нам кажуть - "статистика" - бу, як страшно - всім обісцятися та хутчіш "к0л0тися".
Нафіг.