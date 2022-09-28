Прокуратура позбавила москвича корпоративних прав на фірму в Харкові

За клопотанням прокуратури арештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є оптова торгівля, тісно співпрацюють з країною-агресором.

"Один із засновників підприємства — громадянин РФ, який проживає у Москві. Його внесок до статутного капіталу складає майже 91 %, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 1,1 млн гривень. Росіянин отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права засновника-росіянина ТОВ у сумі понад 1,1 млн гривень. Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.