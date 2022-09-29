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На Росію може чекати колапс під Лиманом, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, це може ще більше знизити моральний дух росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що крах Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західній частині Луганської областей і може дати змогу українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Також ISW зазначає, що Міністерство оборони РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і без того низький моральний дух росіян.

Крім того, майбутні успіхи України в критично важливих районах Донецької та Луганської областей "можуть вбити додаткові клинці між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім командуванням".

Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір та адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найбільш вірогідною датою для оголошення анексії.

За даними інституту, російська влада продовжує направляти нещодавно мобілізованих і недостатньо підготовлених новобранців для нібито посилення дуже "деградованих залишків різних підрозділів", включно з підрозділами, які раніше вважалися головними бойовими силами Росії.

Наприклад, до 24 лютого 1 гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою Росії, і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, ненавченими людьми, узгоджується з попередніми оцінками ISW, що навіть найбільш елітні російські підрозділи зазнали значних втрат в Україні, і тому "ще більше деградують".

За оцінкою ISW, вливання нових мобілізованих сил до елементів 1-ї гвардійської танкової армії навряд чи додасть цим підрозділам вирішальної бойової потужності.

Також читайте: Українські сили зміцнюють позиції біля Лиману, - ISW

Основні висновки аналітиків інституту:

  • Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованої Росією української території для кращої підготовки російського інформаційного простору та адміністративної організації, хоча 30 вересня залишається найбільш вірогідною датою для оголошення про анексію.
  • Російська влада продовжує направляти нещодавно мобілізованих і недостатньо навчених новобранців для безпосереднього посилення сильно деградованих залишків різних підрозділів, включаючи підрозділи, які раніше вважалися головними бойовими силами Росії.
  • Українські сили, ймовірно, продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману 28 вересня, просуваючись з півночі по дузі Зелена Долина-Колодязь і з південного сходу навколо Ямполя.
  • Українські військові офіційні особи переважно зберігали оперативну тишу щодо конкретних дій України в Херсонській області 28 вересня, але заявили, що українські війська продовжують бої в невстановлених місцях з метою закріплення і поліпшення своїх позицій уздовж Південного напрямку.
  • Російські війська продовжили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.
  • Російські призовники відкрито виступають проти публічно оголошених Кремлем вказівок щодо мобілізації для виконання квотних вимог, навіть незважаючи на спроби кремлівської пропаганди змінити громадське сприйняття часткової мобілізації.
  • Російська влада починає обмежувати пересування російських громадян до прикордонних регіонів Росії, щоб впоратися з сотнями тисяч російських чоловіків, які намагаються втекти з країни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає на озброєнні Бундесверу, замість однієї, як повідомлялося раніше.Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних на сайті німецького уряду.У переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з'явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.Раніше посол Німеччини повідомила, що спеціально для України виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T і їх немає на озброєнні німецької армії.
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29.09.2022 06:38
+7
Особисті друзі Тін Пу із соловїного помету захвилювались через Лиман. В останній рік Великої війни Гітлер теж оголошував мі ста, які знаходились на вістрі удару, містами - фортецями, але все закінчувалось плачевно. Широкий фронт дає можливість маневру для однієї сторони і прогресуючу відсутність маневру для іншої сторони. А чого так чіпляються, бо впевнене орківське командування, як тільки відступить штаб, за цим почнеться повальна втеча всіх і вся, як з під Ізюму.
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29.09.2022 06:53
+6
Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме...
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29.09.2022 08:43
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Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає на озброєнні Бундесверу, замість однієї, як повідомлялося раніше.Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних на сайті німецького уряду.У переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з'явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.Раніше посол Німеччини повідомила, що спеціально для України виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T і їх немає на озброєнні німецької армії.
показати весь коментар
29.09.2022 06:38 Відповісти
цікава деталька в дописі- "90 причепів...", це що, танки на підході?
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29.09.2022 06:52 Відповісти
Уже отложено после 3 октября....аннексия в...Думе начался тихий бунт...нет гарантий единого решения ДА для Путина в этом вопросе....и вообще. ...что оглашать если это будет уже Украина...идея О Крымском округе идиотская но показательна как кремль от отчаяния готов плюнуть на конституцию РФ и нарисовать округ.... который никак не вписывается по канонам конституции РФ в этот термин
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29.09.2022 08:06 Відповісти
Гарна новина.Але ключове у вашому посилі--готується,передасть,планується,виробляються.Питання--КОЛИ?
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29.09.2022 09:31 Відповісти
Ну да, там же всем управляет самолично великий палко вводец император всея рашки ***** І
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29.09.2022 06:39 Відповісти


палю і запалюю @Slava_molfaram

Привіт. Чотири дні тому було як я 7 місяців на війні. І з них лише 2 дні вдома, у теплому ліжку.
Шість днів тому загинув мій друг, він поранений підірвав себе забравши кілька орків з собою. Його тіло досі не забрали.
Один день як отримав поранення мій друг. Поранення в хребет, він нічого не відчуває, а він молодий чоловік. 5 годин як на відстань 400 метрів до нас прилетіла ракета. Це далеко, тому не страшно.
3 години як отримав повідомлення від друга де він розказує, що в них закінчуються люди і на скільки заповнені прифронтові лікарні пораненими.
Висновків не буде. Це просто реалії в яких ми існуємо.
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29.09.2022 06:47 Відповісти
бережіть себе...
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29.09.2022 06:55 Відповісти
Ну и к чему этот текст? Не все же дурни и все понимают...Да, тяжело, да, несем потери, война есть война... мы победим.
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29.09.2022 09:44 Відповісти
Особисті друзі Тін Пу із соловїного помету захвилювались через Лиман. В останній рік Великої війни Гітлер теж оголошував мі ста, які знаходились на вістрі удару, містами - фортецями, але все закінчувалось плачевно. Широкий фронт дає можливість маневру для однієї сторони і прогресуючу відсутність маневру для іншої сторони. А чого так чіпляються, бо впевнене орківське командування, як тільки відступить штаб, за цим почнеться повальна втеча всіх і вся, як з під Ізюму.
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29.09.2022 06:53 Відповісти
"Вот если бьі мьі могли увидеть коллапсар очка росии" - прям как в Interstellar
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29.09.2022 07:54 Відповісти
Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме...
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29.09.2022 08:43 Відповісти
Курточки на обох кідарах - американські військові
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29.09.2022 08:57 Відповісти
А то! расейское что ли носить?
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29.09.2022 08:59 Відповісти
а що Ви мали на увазі під словом "кідарах", - це піdарах чи кіндерах (ліліпутах)?
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29.09.2022 12:06 Відповісти
 
 