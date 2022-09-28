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Українські сили зміцнюють позиції біля Лиману, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

У черговому зведенні про становище на фронті американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські сили зміцнюють позиції біля Лиману на Донеччині і продовжують наближатися до міста, визволяючи нові населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

У районі Лиману тривають запеклі бої, і українські військові, з огляду на повідомлення з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.

Експерти ISW пишуть із посиланням на українські джерела, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

Крім того, американський інститут повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті через Сватово, Макіївку та Терни. Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лиману.

Про ситуацію в районі Бахмута (єдиного українського міста, де російські війська роблять активні наступальні дії) у зведенні ISW сказано, що 27 вересня ці атаки закінчилися невдачею.

Експерти інституту цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, посилаючись на українських військових, пишуть про дії на бахмутському фронті "ЧВК Вагнера". За даними журналістів, "вагнерівці" використовують ув'язнених, які вирушили на війну, як гарматне м'ясо, і ті часто здаються в полон українській армії.

Читайте: Путін, імовірно, 30 вересня оголосить про російську анексію окупованих українських територій, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Какую кровавую цену мы платим за нашу землю. Сколько будет существовать Украина, кацапам не будет прощения. Слава нашим воинам.
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28.09.2022 08:04
+11


Военный картограф
@War_Mapper
Обновления: продолжают наступление вокруг Лимана и освободили Новоселовку, Середину, Нове и Зеленую Долину. Колодязи теперь оспаривается.🇺🇦
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28.09.2022 07:56
+6
колодязи уже тоже под контролем
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28.09.2022 08:03
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Военный картограф
@War_Mapper
Обновления: продолжают наступление вокруг Лимана и освободили Новоселовку, Середину, Нове и Зеленую Долину. Колодязи теперь оспаривается.🇺🇦
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28.09.2022 07:56 Відповісти
Какую кровавую цену мы платим за нашу землю. Сколько будет существовать Украина, кацапам не будет прощения. Слава нашим воинам.
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28.09.2022 08:04 Відповісти
Дійсно, не те що було в 2014 році, коли ЗСУ просто собі зайшли у на той час Красний Лиман і зачистили місто від рашистів.
А тепер приходиться оточувати всі прилеглі території, перерізати комунікації, захищатись від ударів авіації супротивника, щоби витіснити його угрупування, що окопалось навколо Лиману.
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28.09.2022 08:23 Відповісти
Не заздрю мобікам у Сватовому десь через тиждень...
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28.09.2022 08:09 Відповісти
Велике спасибі за карту!! Я думав. лиман то така мілководна затока.
Прошу карту про визволення Херсона й півдня України!.
Навіщо вони там возюкаються з якимсь непотрібни
ЧИ то такий стратегічно-тактичний план від ЗЕ!?
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28.09.2022 08:21 Відповісти
Нажаль, по Херсону та півдню змін немає.
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28.09.2022 09:11 Відповісти
Кацапам підвезли з параші поповнення-ходячий половой орган бабушку фуйла
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28.09.2022 10:26 Відповісти
Інша дорога Лиман-Зарічне-Кремінна знаходиться на відстані від 1,5 до 4 км від краю лісових масивів південніше, тому може прострілюватись із засад українськими ДРГ не лише з ПТРК, а й із інших засобів легкого озброєння.
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28.09.2022 08:02 Відповісти
колодязи уже тоже под контролем
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28.09.2022 08:03 Відповісти
Перевірте, чи нема в колодязі отрути.....
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28.09.2022 08:22 Відповісти
Можно сказать що росіяни вже в оточенні. Нема ніяких дорог для поповнення запасів . Залишилося знищувати всіх хто йде на прорив, на допомогу.
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28.09.2022 09:33 Відповісти
Назви цих сіл: Коровячий Яр і Катеринівка https://korrespondent.net/ukraine/4520405-vsu-osvobodyly-dva-sela-na-puty-k-lymanu-sotssety
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28.09.2022 08:08 Відповісти
Зміцнюємо дохлыми касапами..
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28.09.2022 08:13 Відповісти
Судячи з даних цього інституту дійсно десь 6-7 сіл звільнили, але також був невдалим наступ ЗСУ в районі Зайцево ,хотя селище контролює ЗСУ. Бахмут єдина ціль орків на сьогодні
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28.09.2022 08:14 Відповісти
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28.09.2022 08:17 Відповісти
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28.09.2022 08:48 Відповісти
 
 