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Украинские силы укрепляют позиции у Лимана, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

В очередной сводке о положении на фронте американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы укрепляют позиции возле Лимана Донецкой области и продолжают приближаться к городу, освобождая новые населенные пункты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, учитывая сообщения с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там русской группировки и взять его в оперативное окружение.

Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, которые в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

Кроме того, американский институт сообщает, ссылаясь на российские источники, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последний путь для поставок российских войск в городе через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.

О ситуации в районе Бахмута (единственного украинского города, где российские войска предпринимают активные наступательные действия) в своде ISW говорится, что 27 сентября эти атаки закончились неудачей.

Эксперты института цитируют репортаж журналистов газеты New York Times, ссылаясь на украинских военных, пишут о действиях на бахмутском фронте "ЧВК Вагнера". По данным журналистов, "вагнеровцы" используют заключенных, отправившихся на войну, как пушечное мясо, и те часто сдаются в плен украинской армии.

Также читайте: США готовят для Украины новый пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, - Reuters
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Топ комментарии
+14
Какую кровавую цену мы платим за нашу землю. Сколько будет существовать Украина, кацапам не будет прощения. Слава нашим воинам.
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28.09.2022 08:04
+11


Военный картограф
@War_Mapper
Обновления: продолжают наступление вокруг Лимана и освободили Новоселовку, Середину, Нове и Зеленую Долину. Колодязи теперь оспаривается.🇺🇦
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28.09.2022 07:56
+6
колодязи уже тоже под контролем
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28.09.2022 08:03
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Военный картограф
@War_Mapper
Обновления: продолжают наступление вокруг Лимана и освободили Новоселовку, Середину, Нове и Зеленую Долину. Колодязи теперь оспаривается.🇺🇦
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28.09.2022 07:56 Ответить
Какую кровавую цену мы платим за нашу землю. Сколько будет существовать Украина, кацапам не будет прощения. Слава нашим воинам.
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28.09.2022 08:04 Ответить
Дійсно, не те що було в 2014 році, коли ЗСУ просто собі зайшли у на той час Красний Лиман і зачистили місто від рашистів.
А тепер приходиться оточувати всі прилеглі території, перерізати комунікації, захищатись від ударів авіації супротивника, щоби витіснити його угрупування, що окопалось навколо Лиману.
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28.09.2022 08:23 Ответить
Не заздрю мобікам у Сватовому десь через тиждень...
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28.09.2022 08:09 Ответить
Велике спасибі за карту!! Я думав. лиман то така мілководна затока.
Прошу карту про визволення Херсона й півдня України!.
Навіщо вони там возюкаються з якимсь непотрібни
ЧИ то такий стратегічно-тактичний план від ЗЕ!?
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28.09.2022 08:21 Ответить
Нажаль, по Херсону та півдню змін немає.
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28.09.2022 09:11 Ответить
Кацапам підвезли з параші поповнення-ходячий половой орган бабушку фуйла
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28.09.2022 10:26 Ответить
Інша дорога Лиман-Зарічне-Кремінна знаходиться на відстані від 1,5 до 4 км від краю лісових масивів південніше, тому може прострілюватись із засад українськими ДРГ не лише з ПТРК, а й із інших засобів легкого озброєння.
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28.09.2022 08:02 Ответить
колодязи уже тоже под контролем
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28.09.2022 08:03 Ответить
Перевірте, чи нема в колодязі отрути.....
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28.09.2022 08:22 Ответить
Можно сказать що росіяни вже в оточенні. Нема ніяких дорог для поповнення запасів . Залишилося знищувати всіх хто йде на прорив, на допомогу.
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28.09.2022 09:33 Ответить
Назви цих сіл: Коровячий Яр і Катеринівка https://korrespondent.net/ukraine/4520405-vsu-osvobodyly-dva-sela-na-puty-k-lymanu-sotssety
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28.09.2022 08:08 Ответить
Зміцнюємо дохлыми касапами..
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28.09.2022 08:13 Ответить
Судячи з даних цього інституту дійсно десь 6-7 сіл звільнили, але також був невдалим наступ ЗСУ в районі Зайцево ,хотя селище контролює ЗСУ. Бахмут єдина ціль орків на сьогодні
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28.09.2022 08:14 Ответить
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28.09.2022 08:17 Ответить
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28.09.2022 08:48 Ответить
 
 