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Фінляндія суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Фінляндії суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Фінляндії.
"У четвер, 29 вересня, уряд ухвалить постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в'їзд до Фінляндії як туристів та використання Фінляндії як транзитної країни під час подорожей до інших частин Шенгенської зони", - йдеться в повідомленні.
У заяві уряду також зазначається, що цього тижня буде обговорено питання про паркан на кордоні з Росією.
"Уряд отримав інформацію про шляхи посилення контролю на кордоні між Фінляндією та Росією з використанням прикордонного паркану", – сказано в заяві.
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петро удеч c92cb679
показати весь коментар29.09.2022 06:45 Відповісти Мені подобається 1
Дмитрий Брынза
показати весь коментар29.09.2022 06:51 Відповісти Мені подобається 0
phantom4
показати весь коментар29.09.2022 08:45 Відповісти Мені подобається 0
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