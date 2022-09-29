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Фінляндія суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

Уряд Фінляндії суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Фінляндії.

"У четвер, 29 вересня, уряд ухвалить постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в'їзд до Фінляндії як туристів та використання Фінляндії як транзитної країни під час подорожей до інших частин Шенгенської зони", - йдеться в повідомленні.

У заяві уряду також зазначається, що цього тижня буде обговорено питання про паркан на кордоні з Росією.

"Уряд отримав інформацію про шляхи посилення контролю на кордоні між Фінляндією та Росією з використанням прикордонного паркану", – сказано в заяві.

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Автор: Наталя Джума
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ПАРКАН ДЛЯ ЦИХ ТАРАКАНІВ НЕ ДОПОМОЖЕ-ДІЛЬКИ ДУСТОМ ПОТРІБНО ТРАВИТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ
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29.09.2022 06:45 Відповісти
И табличку на границе повесить are not welcome here "
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29.09.2022 06:51 Відповісти
Крокодили виживають у тому кліматі, чи ні?
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29.09.2022 08:45 Відповісти
 
 