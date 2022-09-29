РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

РФ мобілізувала із Криму 2 тис. осіб на Херсонщину, зокрема кримських татар.

Про це сказано в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо про відправку 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження про першочерговість призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, які виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 26 вересня лише у Сакському районі мобілізували 21 особу з категорії кримських татар.

Також читайте: Для жителів окупованого Криму, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію, - прокуратура