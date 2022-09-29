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РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

РФ мобілізувала із Криму 2 тис. осіб на Херсонщину, зокрема кримських татар.

Про це сказано в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо про відправку 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження про першочерговість призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, які виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 26 вересня лише у Сакському районі мобілізували 21 особу з категорії кримських татар.

Також читайте: Для жителів окупованого Криму, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію, - прокуратура

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
"Ждуни" в Криму не боялися нічого - навіть "камней с неба" Бо вони тоді не знали, що таке "Хаймерси"!
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29.09.2022 08:02
+14
Татари, ріжте москалів і переходьте до нас.
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29.09.2022 07:56
+14
Пол года сидели, ждали, когда ВСУ все сделает, наверное чтобы потом заявить, что они народ Крыма, и все такие за Украину.
Но хотят ли крымские татары свободы, если воевать они готовы только принудительно, и то, на стороне угнетателей?
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29.09.2022 07:58
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Семечки, кульки имеют?
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29.09.2022 07:53 Відповісти
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29.09.2022 07:55 Відповісти
"Ждуни" в Криму не боялися нічого - навіть "камней с неба" Бо вони тоді не знали, що таке "Хаймерси"!
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29.09.2022 08:02 Відповісти
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29.09.2022 08:08 Відповісти
ничоси, ***** сразу ******* два кондиционера, вон в руках у него
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29.09.2022 08:19 Відповісти
Татари, ріжте москалів і переходьте до нас.
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29.09.2022 07:56 Відповісти
К сожалению, нужно это признать, татары слишком **************. 8 лет ждали шоб их кто-то освободил вместо того, чтобы создавать партизанческий рух и устраивать диверсии, но нет, а теперь будут фаршем в советской армии под ракетамы от хаймарсов разлагаться в пух и прах.
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29.09.2022 08:21 Відповісти
Коли вони жили в Україні, то влаштовували щодня якісь виступи проти влади, дуже землю бажали отримати. А як війшов Крим до Московії, то все стало добре. Так, до речі, і угорці в Закарпатті. Коли був СРСР вчили російську мову і були задоволені. У школах геть угорської мови не було чути.
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29.09.2022 09:57 Відповісти
не згодна з вами. вони протестували і багато їх сидять в тюрмах в результаті.
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Вже дзвонять , так що ***** вітсмокчеш ти піцька скотино
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29.09.2022 07:58 Відповісти
Пол года сидели, ждали, когда ВСУ все сделает, наверное чтобы потом заявить, что они народ Крыма, и все такие за Украину.
Но хотят ли крымские татары свободы, если воевать они готовы только принудительно, и то, на стороне угнетателей?
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29.09.2022 07:58 Відповісти
Вже вкотре пишу, татари - болото. І рівень їх ватності не надто вирізняється з загального.
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29.09.2022 08:34 Відповісти
Частково заперечу. Не татари - болото, а власне крисчанє усіх національностей - болото. Рузьге мір перетворює на болото усе, з чим має справу.
Хіба можна назвати українцями або киримли зрадників свого народу? - Ні. Манкурт він і в Африці манкурт.
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29.09.2022 09:09 Відповісти
Випадково, це не той "полк", який на базі "нахімовки" формувався? Ну - вони "навоюють"... Командири - "салажня" з старшокурсників та викладачів пузатих, що окопу не бачили, а особовий склад - із "диванно-телевізійних побєждунів" ...
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29.09.2022 07:59 Відповісти
Цікаво, як відреагує Ердоган?
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29.09.2022 08:02 Відповісти
Мобілізовані татари в складній ситуації. В Криму залишились заручники. Жодних сумнівів не повинно бути стосовно їх долі в разі переходу мобілізованих татар на сторону України - сімї зрадників будуть показово репресовані. Щодо методів репресій можна тільки фантазувати - від переселення в Сибір до фізичного знищення. Саме такий результат і потрібен **********. В будь якому випадку - здався кримський татарин в полон або "героїчно загинув" гарматним мясом ********* виграє...
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29.09.2022 08:15 Відповісти
До крисчан повернувся бумеранг, "родная гавань" не спасає, "родная гавань" на смерть посилає. Така доля зрадника, здохните всі в херсонських пісках, може тоді до ваших батьків і дідів дійде, що таке зрада і що таке рідна Україна, а не мачуха-терорист.
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29.09.2022 08:15 Відповісти
Є надця що "меджліс" вже повідомив адресу електронної пошти,щобьповідомити про бажання здатися в полон?А мобілізувати кримських татар - це треба ВЗАГАЛІ не мати клепки в голові.
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29.09.2022 08:33 Відповісти
щоб Ви розуміли, що не всі кримські татари однорідні, є такі, що готові вмерти за расєюшку. Вуха і мізки у всіх різні, до когось пристала пропаганда, а до когось і ні, як і тут, в нас.
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29.09.2022 08:36 Відповісти
Ви надто переоцінюєте і татар, і меджліс...
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29.09.2022 08:36 Відповісти
а двома реченнями для тих хто не в курсі, лікбезу по цій темі, якщо можливо. Хіба у татар немає конкретних визнаних лідерів, до цього мені видавалось, що внутрішньо родова та меджлісова дисципліна, старійшини іт.д. там на рівні
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29.09.2022 09:51 Відповісти
все є у них, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Лемур Іслямов, Айдер Муждабаєв - і всі вони за Україну.
сподіваюсь, киримли прислухаються до своїх лідерів і здадуться в полон. а наші зберігатимуть таємницю, бо дійсно ж у рашистів кримськотатарські сім'ї в заручниках.
багато кримців і за Україну воюють.
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29.09.2022 10:33 Відповісти
Добре, це теж думка, подивимось...чомусь хочеться, щоб це якось переростало в конкретну корисну справу, розумієте, а так поки-що, занадто тихо і невпевнено, тому і питання у пересічних таких як я
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29.09.2022 10:37 Відповісти
Вот и посмотрим, смогут ли крымские татары взбунтоваться и перестрелять русню, занять оборону и затем дождаться нашего прорыва к ним.

В любом случае, не стоит забывать, что такое промывка мозгов в армии, когда за счет стандартных отработанных вещей людям вбивают в голову какие угодно установки. Не обязательно, что там такие идеологи и политруки сидят, а также есть хорошее подпорка с насилием в части, может быть вообще никакой работы не будет, но людям нужно до армии стараться защитить себя, потому что когда попадете в толпу, то будет совсем-совсем иное восприятие реальности. Поэтому берите керамический нож с пластиковой ручкой и идите режьте свинособак заранее, когда еще гражданка идет. Это много проще, чем устроить полноценный бунт при живых командирах.
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29.09.2022 08:38 Відповісти
Во всей этой истории больше всего меня поражают именно татары.
Я всё понимаю, Крым их родина, дома, бизнес, НО ***** добровольно жить в плену - этого я не пойму никогда.
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29.09.2022 08:42 Відповісти
Так может это и не плен вовсе. А нам рассказывает меджлис то что мы хотим услышать.
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29.09.2022 08:57 Відповісти
В таком случае зачем из каждого утюга вещать о том, что их призывают, что кидают на передовую и что это геноцид татарского народа ?!

Я понимаю, что за день не решить всех проблем, но за 8-ь лет они точно для себя решили - кто они и с кем.
А потому украино-татарские правозащитники могут успокоится и расслабить булки - татары сделали свой выбор.
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29.09.2022 11:46 Відповісти
Они хотят и самсу продавать за дорого и на фронт не ходить. Это типа не их, это далеко их не касается. Пусть славяне друг друга мочат ,а нам бизнес делать . Пропетлять войну и на руинах этих государств создать своё государство. Вот их главный смысл их нации.
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29.09.2022 12:13 Відповісти
что вы тут про татар говорите, они все уже отслужили в РФ. 8 лет прошло!

о каких протестах может быть речь ?
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29.09.2022 10:46 Відповісти
Я готов поверить, что незаконный референдум в Крыму прошел под дулами автоматов.
Что паспорта получали под дулами пистолетов.

Но после всего этого - почему эти сотни тысяч несогласных не уехали оттуда ???
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29.09.2022 11:52 Відповісти
 
 