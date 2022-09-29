РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ
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РФ мобілізувала із Криму 2 тис. осіб на Херсонщину, зокрема кримських татар.
Про це сказано в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Відомо про відправку 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження про першочерговість призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, які виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом 26 вересня лише у Сакському районі мобілізували 21 особу з категорії кримських татар.
Топ коментарі
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Но хотят ли крымские татары свободы, если воевать они готовы только принудительно, и то, на стороне угнетателей?
Хіба можна назвати українцями або киримли зрадників свого народу? - Ні. Манкурт він і в Африці манкурт.
сподіваюсь, киримли прислухаються до своїх лідерів і здадуться в полон. а наші зберігатимуть таємницю, бо дійсно ж у рашистів кримськотатарські сім'ї в заручниках.
багато кримців і за Україну воюють.
В любом случае, не стоит забывать, что такое промывка мозгов в армии, когда за счет стандартных отработанных вещей людям вбивают в голову какие угодно установки. Не обязательно, что там такие идеологи и политруки сидят, а также есть хорошее подпорка с насилием в части, может быть вообще никакой работы не будет, но людям нужно до армии стараться защитить себя, потому что когда попадете в толпу, то будет совсем-совсем иное восприятие реальности. Поэтому берите керамический нож с пластиковой ручкой и идите режьте свинособак заранее, когда еще гражданка идет. Это много проще, чем устроить полноценный бунт при живых командирах.
Я всё понимаю, Крым их родина, дома, бизнес, НО ***** добровольно жить в плену - этого я не пойму никогда.
Я понимаю, что за день не решить всех проблем, но за 8-ь лет они точно для себя решили - кто они и с кем.
А потому украино-татарские правозащитники могут успокоится и расслабить булки - татары сделали свой выбор.
о каких протестах может быть речь ?
Что паспорта получали под дулами пистолетов.
Но после всего этого - почему эти сотни тысяч несогласных не уехали оттуда ???