На 29 вересня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
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"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на четвер, 29 вересня. Проїзд у ньому безкоштовний.
Про це йдеться на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
Час відправлення може змінитися, тому в компанії закликають стежити за інформацією на офіційному сайті.
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