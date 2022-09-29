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На 29 вересня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на четвер, 29 вересня. Проїзд у ньому безкоштовний.

Про це йдеться на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінитися, тому в компанії закликають стежити за інформацією на офіційному сайті.

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Автор: Наталя Джума
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