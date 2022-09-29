Приблизно 400 мобілізованих в’язнів прибуло до навчального центру Ростовської області, - Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти в навчальному центрі готують до участі у війні проти України приблизно 400 ув’язнених.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених.
"За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їхня підготовка триватиме до 30 вересня цього року", - йдеться в дописі.
Крім того, зазначають у Генштабі, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.
"Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - йдеться в повідомленні.
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Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
Ціль першої операції було захоплення всієї України.
Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України.
Ціль третьої фази буде сєб@тися з Донбасу з мінімальними втратами.
Четверта - відстояти москву.
Батапьон "Пєтушарій" змащує тактичним гелєм дупи в рамках бойового злагодження перед відправкою у бій.
Амінь.
Пан має рацію (про машигвер мовчу).
Якщо вони навіть наловлять 100 000 народу, підстаркуватого, сліпенького, череватого та пласконогого - вони не уп'ються насмерть, ще нікуди не доїхавши?
А якщо ні, що ж вони - навкарячки атакуватимуть?
Попередив би хтось своїх наполеонів.
Хоча... нєнєнє, ч'кай-но... шо це я плету?..
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!
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"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!
Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"
Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!
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И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)