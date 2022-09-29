УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4023 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 474 17
армія РФ (13455) війна (56290) Генштаб ЗС (4482) мобілізація (1446)

Приблизно 400 мобілізованих в’язнів прибуло до навчального центру Ростовської області, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зеки,в’язні

Російські окупанти в навчальному центрі готують до участі у війні проти України приблизно 400 ув’язнених.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених.

"За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їхня підготовка триватиме до 30 вересня цього року", - йдеться в дописі.

Крім того, зазначають у Генштабі, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

"Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10


Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
показати весь коментар
29.09.2022 08:21
+10
Добра "підготовка" буде! (Враховуючи що сьогодні вже 29 вересня) Чисто по-кацапськи: "Ночь кормить, к утру - зарезать!"
показати весь коментар
29.09.2022 08:28
+9


Ціль першої операції було захоплення всієї України.

Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України.

Ціль третьої фази буде сєб@тися з Донбасу з мінімальними втратами.

Четверта - відстояти москву.
показати весь коментар
29.09.2022 08:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
показати весь коментар
29.09.2022 08:21 Відповісти


Ціль першої операції було захоплення всієї України.

Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України.

Ціль третьої фази буде сєб@тися з Донбасу з мінімальними втратами.

Четверта - відстояти москву.
показати весь коментар
29.09.2022 08:22 Відповісти
Шо за вояки з зеків? У них же пальці вєєром.
показати весь коментар
29.09.2022 08:24 Відповісти
І марширують на корточках
показати весь коментар
29.09.2022 08:31 Відповісти
Они просто нужны узнать наши позиции, чтобы затем ******** туда авиацией или гаубицами. Учитывая надо, нам надо сделать упор на подготовку снайперов и максимально жестко давить на США с требованием поставить самолеты с добровольцами-чвк в роли пилотов и техперсонала, а самолетами давить вражеские самолеты. Тогда стратегия кацапов облажается. Более того, кацапы не только эаключенных с саперной лопаткой отправят как мясо. Они и русню с оружием также пошлют, а сами нападут в другом месте. То есть должно быть очень жесткое управление и дроны или самолеты для ракетных атак по этим прорывам, чтобы уверенно победить орду из мясных орков. У США есть все с пятикратным запасом на это дело, нужны сейчас кассетные атакмс даже на 120-150км, чтобы накрывать полигоны или батареи ПВО, конечно сначала их подавив. Кацапы пока еще не вкусили, что такое кассетный боеприпас у себя над головой, когда они в одноэтажном окопе или без укрытия.
показати весь коментар
29.09.2022 08:44 Відповісти
Добра "підготовка" буде! (Враховуючи що сьогодні вже 29 вересня) Чисто по-кацапськи: "Ночь кормить, к утру - зарезать!"
показати весь коментар
29.09.2022 08:28 Відповісти
Теж на це звернув увагу.
показати весь коментар
29.09.2022 08:46 Відповісти
Ого!!
Батапьон "Пєтушарій" змащує тактичним гелєм дупи в рамках бойового злагодження перед відправкою у бій.
Амінь.
показати весь коментар
29.09.2022 08:29 Відповісти
Ага, будет *****, срущее в чемодан, тратится на этот гель для быдла, им и салидола хватит.
показати весь коментар
29.09.2022 08:31 Відповісти
Зрозумів, все буде швидше. Перед боєм на солідол кривим стартером скрєпний дух піднімати будуть.
Пан має рацію (про машигвер мовчу).
показати весь коментар
29.09.2022 08:40 Відповісти
Та у них там свого "гелю" всередині вистачить! Товариш розказував про події в Афгані: "Поки їхали спокійно, то прапор один молодий все реготав стосовно "строковиків" - що у них "очко жим-жим" А як потрапили під мінометний обстріл, так тікав далі ніж бачив А потім прав штани у річці - добре що "вертушки" розігнали "духів" І річка була поряд!"
показати весь коментар
29.09.2022 08:55 Відповісти
Интересно, им ***** выдало пакеты для своих трупов, иди сами купили?
показати весь коментар
29.09.2022 08:29 Відповісти
Тикать с конторы!
показати весь коментар
29.09.2022 08:44 Відповісти
підарахам здається, що коли хтось ходить по зоні строєм і в однаковій робі, то вже є солдати
показати весь коментар
29.09.2022 08:46 Відповісти
Обломают зуби об Украіну -- хто б не був -- раз лізе - смерть.
показати весь коментар
29.09.2022 08:50 Відповісти
От мене все турбує питання: вони в переліку обладнання для мобілізованих пишуть, що кожному потрібен "рюкзак на 60 літрів".

Якщо вони навіть наловлять 100 000 народу, підстаркуватого, сліпенького, череватого та пласконогого - вони не уп'ються насмерть, ще нікуди не доїхавши?

А якщо ні, що ж вони - навкарячки атакуватимуть?

Попередив би хтось своїх наполеонів.

Хоча... нєнєнє, ч'кай-но... шо це я плету?..
показати весь коментар
29.09.2022 10:07 Відповісти
Пришла с военкомата мне повестка...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!

Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...

"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!

Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"

Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!

Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
показати весь коментар
29.09.2022 10:18 Відповісти
 
 