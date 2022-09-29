"Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков
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Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що порушення громадського порядку у Дагестані нібито спровокували українські спецслужби.
Слова Мелікова цитує "Газета.ру", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, заява була зроблена після того, як у соцмережах поширилися відео з численними мітингами проти мобілізації в Дагестані, пов'язаними з частковою мобілізацією. У відео йшлося, що військкомати набирали багатодітних, інвалідів, чоловіків у віці та інших, які не підходять під озвучені критерії.
"Ці мережі регулюються центром ідеологічних та психологічних операцій головного управління розвідки сил спеціальної операції збройних сил України. Не безпосередньо, звісно, не з Києва", - зазначив Меліков.
Топ коментарі
+28 шеколадный зае%ец
показати весь коментар29.09.2022 08:55
+25 Andy Fisher 67a9edc7
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+16 Света Прокопенко
показати весь коментар29.09.2022 08:57
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Ближе не было? Или лучше бы на Дальнем востоке подняли
"Сказкі Южних морєй"
Дж Лондон
Я не хочу розуміти ваші нерозумні і нічим конкретно не підтверджені вислови в сторону окупованих рашою народів. Я принаймні хоч спілкувався колись з парою чоловік звідти. А ви скоріше за все навіть не знаєте де той Дагестан знаходиться.
Тому що за 8.5 років дагестанці не зробили абсолютно нічого, щоб зупинити війну - відповідно її підтримували. От ті "пара чоловік", з якими ви спілкувалися, конкретно що зробили за 8.5 років?
У пивнушки, раскинувши руки,
Знай, тебя опоили хохлы
И Обама нассал в твои брюки…
Ці "спецслужби" називаються ЗСУ...
Як би вони не роз'(ОЙ)бували в пилюку орків в Україні - хер би ці барани з баранихами бунтували...)))
І мобілізацію теж українські спецслужби об'явили.
А краще покажи приклад і сам зі своєю сім'єю поїдь...Ми тебе тут і прикопаємо!
і ***** що вигадка.