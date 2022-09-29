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"Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дагестан

Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що порушення громадського порядку у Дагестані нібито спровокували українські спецслужби.

Слова Мелікова цитує "Газета.ру", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заява була зроблена після того, як у соцмережах поширилися відео з численними мітингами проти мобілізації в Дагестані, пов'язаними з частковою мобілізацією. У відео йшлося, що військкомати набирали багатодітних, інвалідів, чоловіків у віці та інших, які не підходять під озвучені критерії.

"Ці мережі регулюються центром ідеологічних та психологічних операцій головного управління розвідки сил спеціальної операції збройних сил України. Не безпосередньо, звісно, ​​не з Києва", - зазначив Меліков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
они тебе и в штаны насрали
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29.09.2022 08:55
+25
Русский витязь, лежащий в пыли,
У пивнушки, раскинувши руки,
Знай, тебя опоили хохлы
И Обама нассал в твои брюки…
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29.09.2022 09:08
+16
Ага..представляю- бендеровцы мусульмане подымают бунты в Дагестане)))

Ближе не было? Или лучше бы на Дальнем востоке подняли
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29.09.2022 08:57
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они тебе и в штаны насрали
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29.09.2022 08:55 Відповісти
з язика зняв, ну як ви встигаете??? Хотів белькнути: "Може ми вам і в штани насрали, не знаю, але діарею спровокували то точняк! Бу гаггага!!!!!"
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29.09.2022 09:40 Відповісти
Тут я з ним погоджуюсь... Пи з.. дюліни від ЗСУ і регулювання Залужного ОШО який вплив мають)
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29.09.2022 08:55 Відповісти
Гауляйтер Меліков не дагестанець щоб за них розписуватись.
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29.09.2022 08:56 Відповісти
Ага..представляю- бендеровцы мусульмане подымают бунты в Дагестане)))

Ближе не было? Или лучше бы на Дальнем востоке подняли
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29.09.2022 08:57 Відповісти
поки візитку не покажете, не признаємся
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29.09.2022 08:57 Відповісти
це все Зорян і Шкіряк варікузять
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29.09.2022 09:10 Відповісти
Це ті самі 300 кракенів, які щодня вбиває конашенков, а на наступний день вони воскресають -

"Сказкі Южних морєй"
Дж Лондон
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29.09.2022 09:01 Відповісти
Оооо! Виявляється, пуцин і шойгу - агенти українських спецслужб? 😮 Я вражений!
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29.09.2022 09:02 Відповісти
в Дагестане разумные люди и не хотят гибнуть за чужую страну. А русские их считают за васалов и посылают на смерть пушечным мясом, чтобы устроить геноцид в Дагестане, чтобы потом Дагестан остался без мужиков и не бушевал против России.
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29.09.2022 09:02 Відповісти
Де ти в Дагестані розумних людей побачив?
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29.09.2022 09:08 Відповісти
в будь-якому народі є розумні і не дуже. Розумні за людей без політичного досвіду та явних маріонеток олігарха точно не проголосують. Я не голосував би ніколи за всяких відставних розвідників та інших вакарчуків, що не озвучують своєї позиції задовго до виборів. як не голосував за явного дегенерата побоюючись щодо його безвідповідального ставлення під час московської агресії проти нас.
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30.09.2022 11:20 Відповісти
я просто хочу зрозуміти в чому дагестанців розумність конкретно? В тому, що вони 8.5 років абсолютно повністю кожен підтримували війну, а коли настала черга за це відповідати - почали кукарєкать і переводить стрілки? Чи розумність це перевзуватись на льоту?
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30.09.2022 12:20 Відповісти
точно кожен підтримував? і всі рвалися повоювать в Україні?
Я не хочу розуміти ваші нерозумні і нічим конкретно не підтверджені вислови в сторону окупованих рашою народів. Я принаймні хоч спілкувався колись з парою чоловік звідти. А ви скоріше за все навіть не знаєте де той Дагестан знаходиться.
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30.09.2022 12:37 Відповісти
Звісно рвалися повоювать не всі, але всі підтримували тих, хто рвався.
Тому що за 8.5 років дагестанці не зробили абсолютно нічого, щоб зупинити війну - відповідно її підтримували. От ті "пара чоловік", з якими ви спілкувалися, конкретно що зробили за 8.5 років?
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30.09.2022 12:48 Відповісти
ось-ось. Вони 8.5 років підтримували війну, а тепер, коли прийшла їх черга, раптом такі всі антівоєнні стали.
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30.09.2022 12:21 Відповісти
Це він має на увазі, що тупі даги самі ні на що не здатні? Тільки злобні укри їх ************.
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29.09.2022 09:06 Відповісти
Русский витязь, лежащий в пыли,
У пивнушки, раскинувши руки,
Знай, тебя опоили хохлы
И Обама нассал в твои брюки…
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29.09.2022 09:08 Відповісти
Та їх місцеві бачили. Есбеушники бігали в червоних шароварах і вечорами танцювали гопак.
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29.09.2022 09:10 Відповісти
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29.09.2022 09:41 Відповісти
Канєшна, банальне бажання захистити власну сраку - це ж тільки українські спецслужби можуть нашіптати, справжній кацап хоче тільки здохнути за царя-батюшку.
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29.09.2022 09:13 Відповісти
То есть, если кто-то не хочет дохнуть за дворец пу, то значит его подговорили какие-то спецслужбы 🤷
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29.09.2022 09:14 Відповісти
при чому тут "дворєц", коли кожна російська свиноматка мріє, щоб муженьок унітаз привіз з України? Бо середній росіянин копить на унітаз роками, не кажучи вже про пральну машинку.
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30.09.2022 12:23 Відповісти
дагестанські бандерівці?!
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29.09.2022 09:19 Відповісти
Так у нас вся Україна - суцільна "спецслужба"! Одні "бандери"!!! І головне - який рівень агітації та пропаганди! "Вогненно-полум"яний!" Відразу бажання їхать воювать в Україну відбиває!!!
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29.09.2022 09:33 Відповісти
Ну да!
Ці "спецслужби" називаються ЗСУ...
Як би вони не роз'(ОЙ)бували в пилюку орків в Україні - хер би ці барани з баранихами бунтували...)))
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29.09.2022 09:35 Відповісти
Черговий кацапський довбой@б.
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29.09.2022 09:42 Відповісти
Стопудово. Якщо б не це, дагестанці залюбки пішли б помирати замість москвичів та пітерців, які називають їх чурками.
І мобілізацію теж українські спецслужби об'явили.
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29.09.2022 09:46 Відповісти
Там в Дагестані майже всі українці.
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29.09.2022 09:50 Відповісти
Восхищает мощь Украинских спецслужб! Вот и 300 000 единиц населения сдрыснули за неделю кто куда вплоть до Монголии, да хоть чёрту в жопу и это тоже работа спецуры Украины. Ну как то так.
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29.09.2022 09:55 Відповісти
а крім того, у нас зараз в умані спецзагони лютих бандерівців заїхали транзитом, для екіпіровки, так що чекайте, відправлємо до вас, ті вам покажуть відкіля пейси ростуть
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29.09.2022 10:01 Відповісти
То козаки-характерники по-своєму, вони знають де правий сектор, а де сектор газа, а де сектор газу
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29.09.2022 10:03 Відповісти
меліков,ти довбойоб! Не посилай людей в Україну і ніяких провокацій не буде!
А краще покажи приклад і сам зі своєю сім'єю поїдь...Ми тебе тут і прикопаємо!
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29.09.2022 10:10 Відповісти
сбу прокалывало презервативы чтобы были многодетные, а потом сжигало справки из роддома чтобы забирали на мобилизацию и это вызывало недовольство
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29.09.2022 10:16 Відповісти
(род. Орехово-Зуево, Московская область, РСФСР), стверджує, що дагестанці тупі і без провокацій не здатні захистили свою гідність, та прагнуть здохнути за кацапів? Серйозно?
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29.09.2022 10:45 Відповісти
ну, татарський слід в його генах напевно є. Але чому воно сидить в Дагестані? Дагестан - багатонаціональна республіка - авари, лезгини, євреї і ще хтось. ху із ху - мєліков?
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30.09.2022 11:26 Відповісти
пишаюся нашими спецслужбами.

і ***** що вигадка.
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29.09.2022 10:55 Відповісти
Абсолютно справедливо: ссо вміють демотивовувати
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29.09.2022 11:15 Відповісти
ех... от куди запропастився лєйтєнант баканов!!!!
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29.09.2022 11:17 Відповісти
якби лєйтєнанта баканова відправили на росію зі спецзавданням - то він би звідти точно б повернувся з організовано мобілізованими російськими окупантами
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30.09.2022 12:25 Відповісти
 
 