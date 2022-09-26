У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

У Дагестані призупинили мобілізацію. Однак протести у регіоні не припинилися.

Про це повідомляє Кавказ.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

У мережі опублікували наказ військового комісара Дагестану про призупинення мобілізації в регіоні. Однак у Махачкалі та Хасавюрті сотні людей знову вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною.

Найбільше людей зібралося у Махачкалі – кілька сотень людей. У ході протесту розпочалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. ЗМІ пишуть, що близько 20 учасників протесту затримали.

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У мітингу у Хасавюрті беруть участь близько ста людей. Поліція також почала жорсткі затримання, які протестують проти них.

Акція протесту розпочалася і в Нальчику (Кабардино-Балкарія). До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.