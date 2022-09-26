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У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

У Дагестані призупинили мобілізацію. Однак протести у регіоні не припинилися.

Про це повідомляє Кавказ.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

У мережі опублікували наказ військового комісара Дагестану про призупинення мобілізації в регіоні. Однак у Махачкалі та Хасавюрті сотні людей знову вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною.

У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають 01

Найбільше людей зібралося у Махачкалі – кілька сотень людей. У ході протесту розпочалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. ЗМІ пишуть, що близько 20 учасників протесту затримали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові мітинги в Дагестані проти мобілізації: "Це ми напали на Україну! Ні - війні". ВIДЕО

У мітингу у Хасавюрті беруть участь близько ста людей. Поліція також почала жорсткі затримання, які протестують проти них.

Акція протесту розпочалася і в Нальчику (Кабардино-Балкарія). До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.

Автор: 

Дагестан (77) протест (2398) росія (65146) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+56
Наступна постанова - про незалежність Дагестану.
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26.09.2022 18:13
+48
РЕ-ФЕ РЕН- ДУМ!
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26.09.2022 18:17
+33
Москва згорить, але підпалять її на Кавказі.
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26.09.2022 18:16
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Наступна постанова - про незалежність Дагестану.
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26.09.2022 18:13 Відповісти
РЕ-ФЕ РЕН- ДУМ!
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Дагестанська Народна Республіка!
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26.09.2022 19:22 Відповісти
обмежену особливу тимчасову незалежність
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26.09.2022 18:22 Відповісти
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26.09.2022 18:30 Відповісти
мляво якось для гордых народов кавказа...
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26.09.2022 18:15 Відповісти
Чому? Це тільки 5 днів пройшло, а вже непоганий результат. Чекаємо коли до інших регіонів почне доходити!
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26.09.2022 18:23 Відповісти
не вірю...коли я служив даги не знали москальської...
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26.09.2022 18:25 Відповісти
По всякому бувало. Переважна більшість знала погано "мєжнациональний". При цьому ті хто знав пристойно вже корчили з себе велике цабе.Офіцерів і прапорщиків за 11 років служби в са з Північного Кавказу не спостерігав.
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26.09.2022 19:19 Відповісти
та да..було по всякому...
попередники розповідали шо кавказо-сержанти ходили дєжурними по часті..
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26.09.2022 19:25 Відповісти
Где вы там увидели гордый народ? Даги (как и осетины, ингуши, чеченцы-кадыровцы, кабардинцы, лезгины, черкесы, карачаи, балкарцы и т.д.) давно стали сосунами у кацапов, а тут просто свою шкурку стало жалко, ведь ВСУ их не каракуль не пустит, а сунут в пасть кусок сала и зароют на свинарнике.
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26.09.2022 18:51 Відповісти
Москва згорить, але підпалять її на Кавказі.
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26.09.2022 18:16 Відповісти
свободу Ічкерії !!!
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26.09.2022 18:44 Відповісти
Тільки там, бо решта регіонів росії, схоже, населені безвольними рабами.
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26.09.2022 19:48 Відповісти
Вот интересно, а если силовиков начать мобилизировать вместо митингующих. Прекрасная идея для военкомов
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26.09.2022 18:16 Відповісти
була ідея вже. Овцейоб озвучив.
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Він вже у новому статусі-президент незалежної держави Ічкерія
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26.09.2022 18:37 Відповісти
О! Ви знаєте, а ці чуваки таки заслуговують на трохи респекту... На моїй памʼяті це другий випадок, коли Дагестан пішов проти всієї рашки та переміг (хоча це ще не точно). Перший раз в них хотіли шмат територій на користь Чєчні відкусити, то вони теж такий хай підняли, що все повернули взад.
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Там в Дагестані жінки також дуже добре протестували, на відео видно!
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26.09.2022 18:25 Відповісти
З інгушами а не дагестанцями
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26.09.2022 20:40 Відповісти
Оказывается работает. А если выйдут пару десятков тысяч мужиков? Ждём крымских татар в Симферополе
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26.09.2022 18:17 Відповісти
колись Жванецький казав: "нє надо било водку трогать"

сиділи люди на дивані і фапали на путю
то їй же захотілося розваг

ну то і почнуться розваги
по повній
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26.09.2022 18:18 Відповісти
був такий анєкдот ще з радянських часів

довбуться танкісти біля танку, лагодять зламану гусєнічку
підлітає до них добра фея і питає:
а шо ви робите?
вони їй так з пересердя: ЩО, НЕ БАЧИШ, ТРАХАЄМОСЯ!
добра фея тоді їх пита: Хлопці, а хочете ... по справжньому?
ті так: КАНЄШНО ХОЧЕМО!

махнула добра фея чарівною паличкою і у танка відвалилася башта.

чогось мені здається, що путя зробила щось подібне.
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26.09.2022 18:23 Відповісти
Не повірите, але у моєму житті був дуже схожий випадок...І при цьому у ТВО доброї феі були, звісно, добрі наміри...а людина, яка сказала "Так", не дуже добре передбачила наслідки своїх слів - для 25 колег)))))))))))))))
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26.09.2022 18:59 Відповісти
Так, він ці слова казав, коли в совку був початок його кінця ))
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26.09.2022 19:02 Відповісти
не ведитесь ! приостановили это не отменили!!!
добивайтесь отмены !!!
(кстати кадырка отменил в своих владениях)))
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26.09.2022 18:18 Відповісти
‼️‼️‼️Так. В РАШЕ така тактика - призупинитись , потім втихаря арестувати активістів і по новий продовжити
дагестанцам треба робити майдан не зупиняясь і требувати незалежності
а за ними і інши народи Кавказу підтягнуться

якщо би Украіна припинила Майдан , то була би сейчас як біларусь
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26.09.2022 18:50 Відповісти
Почнеться Перша Дагестанська...Виріжуть москальню і підуть в гори...Приклад Чечні перед очима і дагестанці теж хочуть,щоб русня їм платила данину...
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26.09.2022 18:18 Відповісти
Ніфіга не буде і можете "зберегти цей твіт". Просто поїдуть воювати всі, окрім Дагестану і Чєчні.
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26.09.2022 18:34 Відповісти
Весной этой кто то из Цензорят говорил,что Майдан на рабZee начнется в Дагестане ..
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26.09.2022 18:23 Відповісти
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26.09.2022 18:24 Відповісти
Нам нужен полыхающий Кавказ.
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26.09.2022 18:25 Відповісти
Саме смішне що і сили там особливо не знадобилося. Просто вони чітко сказали - ні. І можу забитися на пляшку кефіра, шо нічого їм за це не буде. Але кацапам ця опція не доступна, тому що щоб щось сказати, треба зпочатку язика витягти зі сраки.
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26.09.2022 18:36 Відповісти
Уай! Дгестан не хатель хадит вайна! Наші мьнога ужє там єст! Тоєст лежі-валяйса і савісем не єст! І некьриші. І лезгінка не тансуй! Пьлоха пахні ваще... Дажі ваняй німьнога.

Прикольно, коли інші "ригєони" ********* расісянів масквабад з його наказами через х?*:;№уй кидати стануть?
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26.09.2022 18:26 Відповісти
Першими варто мобілізувати попів. Всеодно гундяй казав, що всі воскреснуть
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26.09.2022 18:31 Відповісти
В Дагестане разобрали видео со вчерашних протестов, выделили на них ментов, сотрудников ФСБ и тонтон-макутов (В Дагестане их называют манкуртами) и выложили в сеть с указанием фио и адресов проживания. Действительно, там все друг друга знают.
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26.09.2022 18:33 Відповісти
Дай Боже, щоб ця хвиля протестів докотилася до москви, і перетворилася в цунамі.Щоб до 7 жовтня змити всю нечисть, і втопила путіна.Господи, пошли йому такий подаруночок на день народження! Нехай буде йому кара Господня!
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26.09.2022 18:35 Відповісти
А вот теперь если бы на московии был народ, а не стадо, то логичной была бы следующая стадия процесса под названием "а мы чем хуже?".
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26.09.2022 18:36 Відповісти
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26.09.2022 18:41 Відповісти
Молодци даги, пусть русаки сами дохнут.
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26.09.2022 18:44 Відповісти
Дагестан , боріться! Не здавайтеся!

Якщо і воювати то тільки на боці Україні за її і свою незалежність проти ******** нквс *****
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26.09.2022 18:45 Відповісти
Щось не зрозумів- то менти в штатському або тітушки? Проти протестантів
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26.09.2022 18:53 Відповісти
Словами делу не поможешь. Надо действовать.
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26.09.2022 18:54 Відповісти
На Обозі пишуть,що в Криму кацапи вже мобілізували 60 тис.кримських татар.Може пора киримли палити військомати і якось протестувати?
Там посилання на Кримськотатарський ресурсний центр,не знаю,що це за організація,але їх чомусь хвилює не сам факт "могилізації",а те що гребуть всіх підряд
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26.09.2022 18:56 Відповісти
навіть не знаю що для кремля гірше: протести в Дагестані чи дати цим протестуючим зброю
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26.09.2022 19:01 Відповісти
Це «призупинення» можуть використати за для придушення спротиву - похапають самих активних і все. Валити треба кремль.
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26.09.2022 19:01 Відповісти
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26.09.2022 19:10 Відповісти
Українці: Що це в вас?

Кацапи: Пратєст!

Українці: Протести так не робляться. Вам треба-...

Кацапи: Ми ні майданутиє! І ваапщє! Ви ні знаєтє чьто такоє пратєст в таталітарнам гасударствє! Ми в акупаціі!

Українці: Іран - тоталітарна держава. Подивіться, як вони протестують в тоталітарній державі

Кацапи: Ну... Іран - нє расія! Ета другоє!

Українці: Дагестан. Ви ж вважаєте Дагестан расєєю. Менти там якісь "другіє"? Держава там не "тоталітарна"?

Кацапи: (матюки)
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26.09.2022 19:18 Відповісти
А скольких они за это время успели загрести?
Может, они уже успели нахватать всех, кого хотели, и теперь типа снизошли до простого народа Дагестана.

Можно также с уверенностью сказать, что в "русских" регионах такого бы не было, а вот дагестанцам надо идти навстречу, а то они могут и проблем создать, в чеченских войнах они ведь за Ичкерию воевали?

Те, кто это всё затеял из властей - ну такие дешёвые, блевать тянет.
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26.09.2022 19:30 Відповісти
Я не історик, але певна залежність спостерігається. Кавказ росія завойовувала коли в її складі була Україна. Коли Україна на початку 20 століття виходила зі складу російської імперії, то на наших землях пи-ла і кацапів і "горців". Отже, без України, "горці" вийдуть із складу росії.
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26.09.2022 19:42 Відповісти
О! Дагестанцы добились!
А русские рабы ничего не могут!

Пусть ваньки идут воевать!
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26.09.2022 19:55 Відповісти
Приказ - фейк.
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26.09.2022 19:57 Відповісти
умирать пойдут русские. Потому что они рабы, и не могут постоять за свои права.
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26.09.2022 19:57 Відповісти
Це буде прецедент.
В інших регіонах зрозуміють, щоб відмінили мобілізацію - треба провести протест!

Зараз якутам і бурятам треба виходити до обласних адміністрацій і говорить: " А чьо чеченці і дагестанці не йдуть, а ми повинні йти?"
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26.09.2022 20:06 Відповісти
Шта? Майдан? И путена в Ростов? Так, стоямба. Шото в этой схеме не так. А! Вспомнел! Путена в Сеул!
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26.09.2022 20:29 Відповісти
В Пхеньян...
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26.09.2022 21:57 Відповісти
Хотя, можно и в Сеул, а от-туда прямая дорога в Гаагу.
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26.09.2022 22:00 Відповісти
Дагестан решил не подыхать за замок в Геленджике!
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26.09.2022 21:56 Відповісти
Хто всравсь ...
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29.09.2022 08:57 Відповісти
 
 