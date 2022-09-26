У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
У Дагестані призупинили мобілізацію. Однак протести у регіоні не припинилися.
Про це повідомляє Кавказ.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
У мережі опублікували наказ військового комісара Дагестану про призупинення мобілізації в регіоні. Однак у Махачкалі та Хасавюрті сотні людей знову вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною.
Найбільше людей зібралося у Махачкалі – кілька сотень людей. У ході протесту розпочалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. ЗМІ пишуть, що близько 20 учасників протесту затримали.
У мітингу у Хасавюрті беруть участь близько ста людей. Поліція також почала жорсткі затримання, які протестують проти них.
Акція протесту розпочалася і в Нальчику (Кабардино-Балкарія). До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.
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попередники розповідали шо кавказо-сержанти ходили дєжурними по часті..
сиділи люди на дивані і фапали на путю
то їй же захотілося розваг
ну то і почнуться розваги
по повній
довбуться танкісти біля танку, лагодять зламану гусєнічку
підлітає до них добра фея і питає:
а шо ви робите?
вони їй так з пересердя: ЩО, НЕ БАЧИШ, ТРАХАЄМОСЯ!
добра фея тоді їх пита: Хлопці, а хочете ... по справжньому?
ті так: КАНЄШНО ХОЧЕМО!
махнула добра фея чарівною паличкою і у танка відвалилася башта.
чогось мені здається, що путя зробила щось подібне.
добивайтесь отмены !!!
(кстати кадырка отменил в своих владениях)))
дагестанцам треба робити майдан не зупиняясь і требувати незалежності
а за ними і інши народи Кавказу підтягнуться
якщо би Украіна припинила Майдан , то була би сейчас як біларусь
Прикольно, коли інші "ригєони" ********* расісянів масквабад з його наказами через х?*:;№уй кидати стануть?
Якщо і воювати то тільки на боці Україні за її і свою незалежність проти ******** нквс *****
Там посилання на Кримськотатарський ресурсний центр,не знаю,що це за організація,але їх чомусь хвилює не сам факт "могилізації",а те що гребуть всіх підряд
Кацапи: Пратєст!
Українці: Протести так не робляться. Вам треба-...
Кацапи: Ми ні майданутиє! І ваапщє! Ви ні знаєтє чьто такоє пратєст в таталітарнам гасударствє! Ми в акупаціі!
Українці: Іран - тоталітарна держава. Подивіться, як вони протестують в тоталітарній державі
Кацапи: Ну... Іран - нє расія! Ета другоє!
Українці: Дагестан. Ви ж вважаєте Дагестан расєєю. Менти там якісь "другіє"? Держава там не "тоталітарна"?
Кацапи: (матюки)
Может, они уже успели нахватать всех, кого хотели, и теперь типа снизошли до простого народа Дагестана.
Можно также с уверенностью сказать, что в "русских" регионах такого бы не было, а вот дагестанцам надо идти навстречу, а то они могут и проблем создать, в чеченских войнах они ведь за Ичкерию воевали?
Те, кто это всё затеял из властей - ну такие дешёвые, блевать тянет.
А русские рабы ничего не могут!
Пусть ваньки идут воевать!
В інших регіонах зрозуміють, щоб відмінили мобілізацію - треба провести протест!
Зараз якутам і бурятам треба виходити до обласних адміністрацій і говорить: " А чьо чеченці і дагестанці не йдуть, а ми повинні йти?"