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ОБСЄ поновлює проєктну діяльність в Україні

Новини Цензор.НЕТ Події

обсє

Україна та ОБСЄ обмінялись листами щодо продовження проєктної діяльності ОБСЄ в Україні, призупиненої 1 липня через блокування Росією відповідного рішення Організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, церемонію обміну відповідними листами здійснили сьогодні, 29 вересня, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід.

"Ми вітаємо сьогоднішнє підписання листів, у яких підтверджується важливість проєктної діяльності ОБСЄ в Україні. Через повномасштабну війну наша держава має дуже конкретні потреби в проєктах для подолання руйнівних наслідків російської агресії, і вся міжнародна підтримка, включаючи в рамках ОБСЄ, є дуже потрібною", - підкреслила Джапарова.

Досягнута домовленість, наголосили в МЗС, стала спільною відповіддю на спроби Росії заблокувати програмну діяльність ОБСЄ в Україні та важливим кроком на шляху імплементації політики з обмеження впливу та ізоляції Росії у міжнародних організаціях.

"Підписання листів між Україною та ОБСЄ є важливим прецедентом, який продемонстрував, що держава-агресор не зможе продовжувати використовувати наявний в ОБСЄ принцип консенсусу прийняття рішень у своїх злочинних цілях", - ідеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Без российских шпионов ?
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29.09.2022 13:16 Відповісти
ОБСЄ без рашистської агентури не може працювати, як всі міжнародні організації в тому числі ООН,ВОЗ,МАГАТЕ.....а , і папський престіл на чолі з головним агентом в рясі "папою"
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29.09.2022 14:28 Відповісти
А ще е РОССОТРУДНИЧЕСТВО
В Києві вони вроді на Подолі були. Не знаю як зараз - може ще сидять.в Україні
В них велика сітка агентів в України

в ЕС Россотрудничество есть вроде в каждое стране - они и проплачивают все безпорядки и все культурні заходи . Треба з ними теж боротися, бо це ворожья сітка проти України
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29.09.2022 14:36 Відповісти
Доречі , не здивуюсь якщо Ткаченко ( міністр культури) ними співпрацював
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29.09.2022 14:37 Відповісти
і Россотрудничество і країни- агенти куйла як в ЄС, так і в НАТО Ті ж самі Німеччина,Франція,Угорщина, Турція і т.д
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29.09.2022 14:41 Відповісти
Радость-то какая🤦
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29.09.2022 13:16 Відповісти
Ідіть нах*й
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29.09.2022 13:18 Відповісти
СБУ сократили количество корректировщиков до минимума?
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29.09.2022 13:20 Відповісти
А кацапню з ОБСЕ вже вигнали ?
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29.09.2022 13:55 Відповісти
 
 