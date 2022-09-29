ОБСЄ поновлює проєктну діяльність в Україні

Україна та ОБСЄ обмінялись листами щодо продовження проєктної діяльності ОБСЄ в Україні, призупиненої 1 липня через блокування Росією відповідного рішення Організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, церемонію обміну відповідними листами здійснили сьогодні, 29 вересня, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід.

"Ми вітаємо сьогоднішнє підписання листів, у яких підтверджується важливість проєктної діяльності ОБСЄ в Україні. Через повномасштабну війну наша держава має дуже конкретні потреби в проєктах для подолання руйнівних наслідків російської агресії, і вся міжнародна підтримка, включаючи в рамках ОБСЄ, є дуже потрібною", - підкреслила Джапарова.

Досягнута домовленість, наголосили в МЗС, стала спільною відповіддю на спроби Росії заблокувати програмну діяльність ОБСЄ в Україні та важливим кроком на шляху імплементації політики з обмеження впливу та ізоляції Росії у міжнародних організаціях.

"Підписання листів між Україною та ОБСЄ є важливим прецедентом, який продемонстрував, що держава-агресор не зможе продовжувати використовувати наявний в ОБСЄ принцип консенсусу прийняття рішень у своїх злочинних цілях", - ідеться в повідомленні.

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