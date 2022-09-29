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Естонія з 1 січня офіційно відмовиться від російського газу, - Рейнсалу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рейнсалу,урмас

Уряд Естонії прийняв ухвалу, якою вводить заборону на імпорт і купівлю природного газу з Росії з наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє видання Postimees.

Заборона діятиме також і на надання послуг, пов'язаних із транзитом, на імпорт природного газу, та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу.

Міністр внутрішніх справ Урмас Рейнсалу сказав, що санкцію, як і в інших країнах Балтії, буде введено як зовнішньополітичний захід.

"Мета санкції – чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів для Росії і використовується як важіль впливу на ЄС", – сказав Урмас Рейнсалу.

Санкція впливає насамперед на газові підприємства Естонії, ліцензія на діяльність яких дає право імпортувати природний газ або надавати послуги з транзиту. За даними Міністерства економіки та комунікацій, дев'ять підприємств мають ліцензії на імпорт газу, одна компанія має ліцензію на надання послуг з транзиту.

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Для побутових споживачів міра не призведе до зміни у постачаннях, оскільки з квітня 2022 року природний газ із Росії до Естонії майже не постачався.

За словами міністра економіки та інфраструктури Рійни Сіккут, рішення не впливає на безпеку поставок газу до Естонії.

"Щоб забезпечити наявність газу після закінчення російського імпорту, ми зробили кілька кроків, наприклад, створили технічну базу для прийому поставок зрідженого газу та збільшили пропускну спроможність існуючих точок підключення. Щоб ще більше знизити ризики, ми також створили державний стратегічний резерв газу в Центрі стратегічних ресурсів Естонії", - сказав Сіккут.

Санкція набирає чинності 31 грудня.
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Дуже правильне рішення 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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29.09.2022 15:29 Відповісти
- Так не доставайся ж ты (газ) никому ! ( подрывает газопровод ) - "Бесприданница" А. Н. Островского.
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29.09.2022 15:50 Відповісти
Естонці показали майстер-клас для німців.
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29.09.2022 15:59 Відповісти
Где вы в последние 25 лет в Германии видели немцев? Я даже в Вупертале, Швапйнйфурте, Шверине, Пренцлау и Эрфуре их августе, в 2021 году не встречал:
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29.09.2022 20:28 Відповісти
Мене більше непокоїть вузькощелепна москворота пошесть в Україні, буряте.
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30.09.2022 10:19 Відповісти
Тому ви постите про своє занепокоєння з Польщі?
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30.09.2022 10:31 Відповісти
Братьям Эстам СПАСИБО!
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29.09.2022 20:21 Відповісти
 
 