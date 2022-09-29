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У двох містах під Харковом після ракетних обстрілів зникло електропостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

У двох містах - Мерефа та Люботин - і прилеглих селах у передмісті Харкова зникла електроенергія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внаслідок аварійного відключення в мережі були знеструмлені Пісочин, Люботин і декілька інших населених пунктів Харківської області. Це сталося через зниження надійності електропостачання внаслідок попередніх ракетних обстрілів енергетичних об'єктів регіону", - повідомили в АТ "Харківобленерго".

Також, за даними компанії, сьогодні вдалося заживити частину Шевченківського району Харкова, яка була знеструмлена 27 вересня. Зокрема, йдеться про споживачів по вул. Отакара Яроша. Наразі без електроенергії в Харкові близько 3,5 тис. споживачів. Відновлювальні роботи тривають.

Також читайте: Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
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чому б не відключити електропостачання в 2 містах під курськом?
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29.09.2022 16:33 Відповісти
Коротко о путинской мобилизации
Народ делится на 3 категории.
Хронические дураки, дураки классические, не совсем дураки и вовсе не дураки.
Хронических дураков украинцы фактически выбили, первая волна мобилизации заберет дураков классических, не совсем дураки - повесят бункерного нациста и иже с ним, а совсем не дураки - расколят рашку на квази-государства.
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29.09.2022 16:36 Відповісти
Тоді вже на 4 категорії...
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29.09.2022 16:41 Відповісти
Опять моя Мерефа... капздец...
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29.09.2022 16:44 Відповісти
В начале ноября хотел ехать домой из Чехии...наверно останусь ло весны...раны уже зажили...
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29.09.2022 16:46 Відповісти
Целенаправленно готовят Харьков к зиме РФашисти.Более 2х миллионов жителей сейчас на харковщине.Електрики УЗ и Харєнерго видихаются.Есть погибшие..Нужно платить ребятам.На УЗ перед войной били мизерние зарплати.Кадри уходили в другие отрасли.Пригородное сообщение вообще должно біть бесплатним.Ибо кассири даже себя не прокормят.Плохо дело с уборкой поздних культур,соняшника и Кукурудзи,плохо с сивбой озимих.Дожди,слякоть.Все гниет.Нужни недюжинние усилия всех украинцев,чтобі преодолеть все невзгоди.Захисники бьють Ворога,а тил повинен теж мобилизуватись ,щоб бути з врожаями. ,свитлом та паливом.Україна обов'язково переможе.
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29.09.2022 17:02 Відповісти
 
 