В двух городах под Харьковом после ракетных обстрелов пропало электроснабжение
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В двух городах – Мерефа и Люботин – и близлежащих селах в пригороде Харькова пропала электроэнергия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В результате аварийного отключения в сети были обесточены Песочин, Люботин и несколько других населенных пунктов Харьковской области. Это произошло из-за снижения надежности электроснабжения в результате предварительных ракетных обстрелов энергетических объектов региона", - сообщили в АО "Харьковоблэнерго".
Также, по данным компании, сегодня удалось заживить часть Шевченковского района Харькова, которая была обесточена 27 сентября. В частности, речь идет о потребителях по ул. Отакара Яроша. В настоящее время без электроэнергии в Харькове около 3,5 тыс. потребителей. Восстановительные работы продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Народ делится на 3 категории.
Хронические дураки, дураки классические, не совсем дураки и вовсе не дураки.
Хронических дураков украинцы фактически выбили, первая волна мобилизации заберет дураков классических, не совсем дураки - повесят бункерного нациста и иже с ним, а совсем не дураки - расколят рашку на квази-государства.