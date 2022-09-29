В двух городах под Харьковом после ракетных обстрелов пропало электроснабжение

В двух городах – Мерефа и Люботин – и близлежащих селах в пригороде Харькова пропала электроэнергия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате аварийного отключения в сети были обесточены Песочин, Люботин и несколько других населенных пунктов Харьковской области. Это произошло из-за снижения надежности электроснабжения в результате предварительных ракетных обстрелов энергетических объектов региона", - сообщили в АО "Харьковоблэнерго".

Также, по данным компании, сегодня удалось заживить часть Шевченковского района Харькова, которая была обесточена 27 сентября. В частности, речь идет о потребителях по ул. Отакара Яроша. В настоящее время без электроэнергии в Харькове около 3,5 тыс. потребителей. Восстановительные работы продолжаются.

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