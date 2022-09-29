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В двух городах под Харьковом после ракетных обстрелов пропало электроснабжение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

В двух городах – Мерефа и Люботин – и близлежащих селах в пригороде Харькова пропала электроэнергия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате аварийного отключения в сети были обесточены Песочин, Люботин и несколько других населенных пунктов Харьковской области. Это произошло из-за снижения надежности электроснабжения в результате предварительных ракетных обстрелов энергетических объектов региона", - сообщили в АО "Харьковоблэнерго".

Также, по данным компании, сегодня удалось заживить часть Шевченковского района Харькова, которая была обесточена 27 сентября. В частности, речь идет о потребителях по ул. Отакара Яроша. В настоящее время без электроэнергии в Харькове около 3,5 тыс. потребителей. Восстановительные работы продолжаются.

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чому б не відключити електропостачання в 2 містах під курськом?
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29.09.2022 16:33 Ответить
Коротко о путинской мобилизации
Народ делится на 3 категории.
Хронические дураки, дураки классические, не совсем дураки и вовсе не дураки.
Хронических дураков украинцы фактически выбили, первая волна мобилизации заберет дураков классических, не совсем дураки - повесят бункерного нациста и иже с ним, а совсем не дураки - расколят рашку на квази-государства.
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29.09.2022 16:36 Ответить
Тоді вже на 4 категорії...
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29.09.2022 16:41 Ответить
Опять моя Мерефа... капздец...
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29.09.2022 16:44 Ответить
В начале ноября хотел ехать домой из Чехии...наверно останусь ло весны...раны уже зажили...
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29.09.2022 16:46 Ответить
Целенаправленно готовят Харьков к зиме РФашисти.Более 2х миллионов жителей сейчас на харковщине.Електрики УЗ и Харєнерго видихаются.Есть погибшие..Нужно платить ребятам.На УЗ перед войной били мизерние зарплати.Кадри уходили в другие отрасли.Пригородное сообщение вообще должно біть бесплатним.Ибо кассири даже себя не прокормят.Плохо дело с уборкой поздних культур,соняшника и Кукурудзи,плохо с сивбой озимих.Дожди,слякоть.Все гниет.Нужни недюжинние усилия всех украинцев,чтобі преодолеть все невзгоди.Захисники бьють Ворога,а тил повинен теж мобилизуватись ,щоб бути з врожаями. ,свитлом та паливом.Україна обов'язково переможе.
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29.09.2022 17:02 Ответить
 
 