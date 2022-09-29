Росіяни вбивають безневинних людей, як колись нацисти, - Кличко у Бабиному Яру
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру та взяв участь у молебні до 81-ї річниці цього жахливого злочину проти людяності.
Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі і жахливі сторінки історії треба завжди пам’ятати. Тим більше, сьогодні, коли росія вчиняє варварські злочини проти українців – чинить геноцид, вбиваючи тисячі мирних мешканців у Бучі та Ірпені, в Маріуполі та Ізюмі, в містах та містечках України. Агресор прагне знищити все українське. Ми бачимо, що, на жаль, історія нічому не навчила росіян. І вони, як колись нацисти, вбивають безневинних людей", заявив Кличко.
Він наголосив, що росіянам не зійдуть з рук їхні злочини проти українців і України.
"Сьогодні ми точно знаємо, що їм не зійдуть з рук ці звірячі злочини. Варвари відповідатимуть за кожну вбиту дитину, згвалтовану жінку, закатованих чоловіків та літніх людей. За зруйновані міста і села України", – наголосив Кличко.
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Голодомор же имеет особое значение не только сверхогромным числом трупов, а тем фактом, что на деньги от отнятого зерна (хотя его производство так сильно упало, что комуняги проклятые могли бы на налогах больше заработать) были наняты западные инженеры, которые построили почти всю военную промышленность СССР, да и сами там же и работали. Без этих средств совка бы вообще не было и это к слову о том, что после развала СССР мы должны были не только Крым получить, но и большой процент сибирских земель и других природных ресурсов.
И это все было в открытом, публичном доступе еще с 91-92-го года после рассекречивания архивов. К нам, ****, приезжали американцы узнать, что стало с их родителями. И в это самое время определенные коммуняги и воры начали распродавать нашу армию и распродавать за копейки.
таких скотів не було
Я оце дивлюсь на те, що роблять зайвохромосомні, все це якось 1 в 1 нагадує описи звірств німців... Совпадєніє?
@countelephants
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6 год
У світлі т.з. референдумів, які організувала русня, маю запитання до колаборантів, які допомагали їх проводити, та й інших зрадників за компанію: ви розумієте, що вирок суду за зраду ще треба заслужити? Що це - не покарання, а привілей, який врятує не всіх?