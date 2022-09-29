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Новини Київські новини
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Бабин Яр (157) Київ (13828) Кличко (2811)

Росіяни вбивають безневинних людей, як колись нацисти, - Кличко у Бабиному Яру

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

кличко

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру та взяв участь у молебні до 81-ї річниці цього жахливого злочину проти людяності.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бабин Яр – це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі і жахливі сторінки історії треба завжди пам’ятати. Тим більше, сьогодні, коли росія вчиняє варварські злочини проти українців – чинить геноцид, вбиваючи тисячі мирних мешканців у Бучі та Ірпені, в Маріуполі та Ізюмі, в містах та містечках України. Агресор прагне знищити все українське. Ми бачимо, що, на жаль, історія нічому не навчила росіян. І вони, як колись нацисти, вбивають безневинних людей", заявив Кличко.

Він наголосив, що росіянам не зійдуть з рук їхні злочини проти українців і України.

"Сьогодні ми точно знаємо, що їм не зійдуть з рук ці звірячі злочини. Варвари відповідатимуть за кожну вбиту дитину, згвалтовану жінку, закатованих чоловіків та літніх людей. За зруйновані міста і села України", – наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Референдуми" - дешева клоунада для зомбованих росіян, Путін цим затягує зашморг своєму режимі, - Кличко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Під час Голодомору 1932-1933, інспірованого радянським керівництвом для знищення українського населення у 1932-1933, тисячі замордованих голодом людей в Києві й околицях поховали у Бабиному Яру[1].
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29.09.2022 17:24
+11
Не знаю як у вас, шановні, а у мене наприклад є безліч питань, чи насправді нацисти так багато звірств робили, чи це роспропаганда попрацювала? Бо моя бабуся, з Полтавщини, вибачте, казала, що поки німці у них в селі були під час 2 світової, то вони жили значно краще, ніж при комуняках, бо німці брали лише ту їжу, яка була їм потрібна аби не голодувати, а комуняки просто забирали все.
Я оце дивлюсь на те, що роблять зайвохромосомні, все це якось 1 в 1 нагадує описи звірств німців... Совпадєніє?
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29.09.2022 17:32
+8
Да у них десятки этих преступлений. Быдло в Крыму, убивающее целую семью за шубу, принудительное переселение людей из Донбаса по Кацапстану и обратное заселение другого этноса и так много-много раз, мобилизация за штыками нквд и смерша в 44-45-ом году, когда наш народ просто кидали с 1 автоматом на четверых на укрепленные позиции, пока у нацистов патроны не кончались, теряя при этом сотни мобилизованных солдат ради ничего.

Голодомор же имеет особое значение не только сверхогромным числом трупов, а тем фактом, что на деньги от отнятого зерна (хотя его производство так сильно упало, что комуняги проклятые могли бы на налогах больше заработать) были наняты западные инженеры, которые построили почти всю военную промышленность СССР, да и сами там же и работали. Без этих средств совка бы вообще не было и это к слову о том, что после развала СССР мы должны были не только Крым получить, но и большой процент сибирских земель и других природных ресурсов.
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29.09.2022 17:31
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Під час Голодомору 1932-1933, інспірованого радянським керівництвом для знищення українського населення у 1932-1933, тисячі замордованих голодом людей в Києві й околицях поховали у Бабиному Яру[1].
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29.09.2022 17:24 Відповісти
Да у них десятки этих преступлений. Быдло в Крыму, убивающее целую семью за шубу, принудительное переселение людей из Донбаса по Кацапстану и обратное заселение другого этноса и так много-много раз, мобилизация за штыками нквд и смерша в 44-45-ом году, когда наш народ просто кидали с 1 автоматом на четверых на укрепленные позиции, пока у нацистов патроны не кончались, теряя при этом сотни мобилизованных солдат ради ничего.

Голодомор же имеет особое значение не только сверхогромным числом трупов, а тем фактом, что на деньги от отнятого зерна (хотя его производство так сильно упало, что комуняги проклятые могли бы на налогах больше заработать) были наняты западные инженеры, которые построили почти всю военную промышленность СССР, да и сами там же и работали. Без этих средств совка бы вообще не было и это к слову о том, что после развала СССР мы должны были не только Крым получить, но и большой процент сибирских земель и других природных ресурсов.
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29.09.2022 17:31 Відповісти
Вообще-то рабсияне так делали за сотни лет до нацистов. Делали раз 50, наверное. Это с них все нацисты срисовали, как уничтожать народы и превращать их как каких-то чукчей в безвольных рабов, пропитанных насквозь водкой. А когда они якобы побыли под демократией с 1987-го года, то этот механизм стал жрать сам себя и рабсияне пошли под превращение в безвольных зверей, но периодические войны их вздергивали. Или может быть миллион убитых афганцев на своей земле кому-то малая цифра?

И это все было в открытом, публичном доступе еще с 91-92-го года после рассекречивания архивов. К нам, ****, приезжали американцы узнать, что стало с их родителями. И в это самое время определенные коммуняги и воры начали распродавать нашу армию и распродавать за копейки.
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29.09.2022 17:26 Відповісти
А хіба рашизм і нацизм не синоніми?
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29.09.2022 17:27 Відповісти
на жаль, гірше ...
таких скотів не було
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29.09.2022 17:28 Відповісти
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29.09.2022 17:30 Відповісти
Не знаю як у вас, шановні, а у мене наприклад є безліч питань, чи насправді нацисти так багато звірств робили, чи це роспропаганда попрацювала? Бо моя бабуся, з Полтавщини, вибачте, казала, що поки німці у них в селі були під час 2 світової, то вони жили значно краще, ніж при комуняках, бо німці брали лише ту їжу, яка була їм потрібна аби не голодувати, а комуняки просто забирали все.
Я оце дивлюсь на те, що роблять зайвохромосомні, все це якось 1 в 1 нагадує описи звірств німців... Совпадєніє?
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29.09.2022 17:32 Відповісти
Judge Rico Dredd
@countelephants
·
6 год
У світлі т.з. референдумів, які організувала русня, маю запитання до колаборантів, які допомагали їх проводити, та й інших зрадників за компанію: ви розумієте, що вирок суду за зраду ще треба заслужити? Що це - не покарання, а привілей, який врятує не всіх?
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29.09.2022 17:41 Відповісти
Що за проблема зробити у Бабиному Яру археологічні науково-історичні дослідження?
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29.09.2022 17:55 Відповісти
 
 