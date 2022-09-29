УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3782 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна Рамштайн
1 275 6
Німеччина (4513) НАТО (5114) допомога (5014)

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,рамштайн

Наступна зустріч контактної групи з оборони України відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки", з посиланням на заяву посла США при НАТО Джуліан Сміт.

За її словами, зараз США та інші країни Заходу перебувають у постійному контакті з українським військово-політичним керівництвом для того, щоб знати всі потреби українських військових.

"Ми чітко і голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу", - відзначила Сміт.

Вона також додала, що сам процес надання допомоги Україні постійно розвивається.

"Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога (за підсумками зустрічі "Рамштайн" - ред.). Я можу сказати, що вона продовжуватиме поступати від Сполучених Штатів, а також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься. Ми базуватимемо ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об'єднати ці два аспекти разом", - наголосила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 систем HIMARS, - Пентагон виділяє Україні новий пакет допомоги на $1,1 млрд

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для кацапов слово Рамштайн как святая вода для сатаны.
показати весь коментар
29.09.2022 21:38 Відповісти
до 12 жовтня ще дожити треба...
показати весь коментар
29.09.2022 21:38 Відповісти
Я з інфи не зрозумів: цей Рамштайн буде он-лайн, чи оф-лайн?
показати весь коментар
29.09.2022 21:52 Відповісти
Що онлайн, що офлайн, зібрання ні про що, там пів світу сидить, а реально допомагає третина, інші таке враження там, аби бути.
показати весь коментар
29.09.2022 23:27 Відповісти
хлопці, ТАНКИ !

нам треба контратакувати поки хло не позакидував в траншеї біомасу-чмобиків

виковирювати їх з траншей буде важко (приклад - Правобережжя Херсонщини)
показати весь коментар
30.09.2022 02:04 Відповісти
На Прямому - прямий репортаж з пресухи Столтенберга. Прямо зараз.
показати весь коментар
30.09.2022 19:05 Відповісти
 
 