10 944 23
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Кореспонденти "Суспільного" інформують: "У Дніпрі чути звуки вибухів".
Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів. На теперішній момент офіційної інформації стосовно вибухів немає.
У телеграм-каналі ZN.UA написали проо пожежу внаслідок вибухів.
Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють місцеві пабліки.
Топ коментарі
+9 Серая Лиса
показати весь коментар29.09.2022 23:05
+9 Alex Vol 9e42f3cf
показати весь коментар29.09.2022 23:12
+7 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар29.09.2022 23:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
в нас і в день і в ночі,от сьогодні вдень зупинку а зараз мопедист влучив
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
Все буде Україна!
В обих случаях: иди домой, здесь водки нет.
...
[ґавтоматна черга]