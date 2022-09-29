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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Кореспонденти "Суспільного" інформують: "У Дніпрі чути звуки вибухів".

Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів. На теперішній момент офіційної інформації стосовно вибухів немає.

У телеграм-каналі ZN.UA написали проо пожежу внаслідок вибухів.

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють місцеві пабліки.

Також читайте: У Маріуполі пролунали вибухи, в районі заводу "Азовмаш" здійнявся стовп диму, - Андрющенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Не паникуй. В этом и цель )(уйла.
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29.09.2022 23:05
+9
Договариваться? Ты кремлебот? Или просто дегенерат?
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29.09.2022 23:12
+7
При чем Тут ПВО? Прилёты в Днепр сверхзвукрвые второй день подряд. Здесь ПРО нужно.
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29.09.2022 23:08
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такое впечатление что из Днепра забрали ПВО, чтобы прикрыть чьи то задницы в киеве .... часть сирен перестала работать или их тоже забрали ... раньше две сирены были рядом, одна вообще возле дома, гудели атас .... сейчас только где-то вдалеке слышно .... в наушниках вообще не слышно
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29.09.2022 23:00 Відповісти
При чем Тут ПВО? Прилёты в Днепр сверхзвукрвые второй день подряд. Здесь ПРО нужно.
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29.09.2022 23:08 Відповісти
ха,другий день
в нас і в день і в ночі,от сьогодні вдень зупинку а зараз мопедист влучив
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30.09.2022 00:25 Відповісти
Писать Киев с маленькой буквы это зашквар. В Киеве и так было максимально хорошо с ПВО насколько это возможно. Нет смысла забирать ПВО откуда-то. Запускали рядом где-то. В Харькове такая же ситуация ибо до кацапской границы несколько десятков км
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29.09.2022 23:09 Відповісти
Гіперзвук важко виявити. Запуск у високих шарах атмосфери з дальності більше ніж 2000 км Швидкість М 10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
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29.09.2022 23:51 Відповісти
Нужно что-то делать. Или отвечать, или линию фронта двигать. Ну или о чем-то договариваться. Ну а что? Ждать когда всех ракетами перехерачат? Нормальная такая перспектива.
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29.09.2022 23:04 Відповісти
Не паникуй. В этом и цель )(уйла.
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29.09.2022 23:05 Відповісти
Да я и не паникую. Просто война идет на нашей территории. Мы херачим, орки херачат - и все по нашей инфраструктуре и по людям.
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29.09.2022 23:10 Відповісти
у них ракеты не очные и не бесконечные. а вот дед Бидон мог бы и перестать очковать, и дать ракеты 300 км. учитывая что развал Параши это и в его интересах, причем чужими руками и чужой кровью.
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29.09.2022 23:14 Відповісти
Войну выигрывает не тот, у кого большое войско, а тот, у кого большое терпение (с).
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29.09.2022 23:18 Відповісти
Угу. Можно еще вспомнить о сидении на берегу и проплывающих трупах врагов и т.д. Только вот когда ракеты взрываются возле твоего дома и семьи уже как-то не до философии.
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29.09.2022 23:24 Відповісти
Я Вас понимаю и сочуствую. Мне эти взрывы тоже было слышно, но не возле дома. И, рискуя снова быть названым философом - вечно жить еще никому не удавалось.
Все буде Україна!
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29.09.2022 23:36 Відповісти
А чому пан на нашій території використовує мову ворога? Пан мабуть з тієї території провокатор? "Догавариваться" будемо обов'язково про репарації, а так з терористами не говорять, їх просто знищують. Багато ще має пуйло ракет? Китай чекає недочекаєиться коли можна вже забирати свої землі, а ми їм точно допоможемо. У вас, кацапні, тут нічого не вийде. Українці вас тут виловлять і закопають і головне, що ніхто вас не боїться. Це ви боїтеся, коли не на фронті міряєтеся силами, а б'єте по містах, по жінках і дітях. Потвори!
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29.09.2022 23:19 Відповісти
Договариваться? Ты кремлебот? Или просто дегенерат?
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29.09.2022 23:12 Відповісти
Где сидим? Во Львове?
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29.09.2022 23:14 Відповісти
проверка на кацапа. когда волы не ревут ?
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29.09.2022 23:15 Відповісти
Коли ясла повні. По сути есть что сказать?
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29.09.2022 23:19 Відповісти
По сути - ты кацап. Или колаборант.

В обих случаях: иди домой, здесь водки нет.
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29.09.2022 23:45 Відповісти
Да оно зашкварилось и так по полнои программе. Договариваться будем только о том, в каком городе будет трибунал и казнь рашистов.
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29.09.2022 23:19 Відповісти
> Ну или о чем-то договариваться <
...
[ґавтоматна черга]
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29.09.2022 23:24 Відповісти
У Харкові слава Богу вибухів немає, може ППО гарно працює, не виключено.
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29.09.2022 23:19 Відповісти
Ну шо равини казали що зроблять Путлеру Пульса де-нура якщо по Дніпру буде гатити настав час це зробити.
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29.09.2022 23:40 Відповісти
Ну зате по Києву не стріляють. Ось вам і важливість тієї сраної столиці, заради якої весь південь здали і Маріуполь вбили!
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30.09.2022 03:57 Відповісти
 
 