У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Кореспонденти "Суспільного" інформують: "У Дніпрі чути звуки вибухів".

Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів. На теперішній момент офіційної інформації стосовно вибухів немає.

У телеграм-каналі ZN.UA написали проо пожежу внаслідок вибухів.

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють місцеві пабліки.

Також читайте: У Маріуполі пролунали вибухи, в районі заводу "Азовмаш" здійнявся стовп диму, - Андрющенко