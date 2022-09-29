Наступні пакети американської допомоги Україні мають включати танки, - сенатор Грем
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Юридичного комітету Сенату США, сенатор-демократ Ліндсі Грем заявив у четвер, що новий пакет масштабної допомоги Україні, який перебуває на розгляді в Конгресі, має передбачати надання ЗСУ сучасних танків.
Про це він сказав під час пресконференції в будівлі Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Військова допомога стає більш потужною. Я ціную дії адміністрації, яка подвоїла свої зусилля щодо забезпечення військової спроможності (України – ред.), і це змінює хід війни. Я думаю, частиною у складі цієї допомоги повинні бути танки", - зауважив законодавець.
У цьому зв’язку сенатор висловив сподівання, що "ближчими днями ми зможемо зробити дещо, щоби забезпечити українські сили більшою кількістю сучасних танків".
Крім того, Грем зазначив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із $12 мільярдами для України, також містить фінансування, яке допоможе українцям "пережити решту року, не вимикати світло та оплачувати рахунки".
Будь ласка, зачекайте...
Щоб не вистрибнула завчасно з казанка.
Цілком розумно. Але, на жаль, українці мають платити за таку стратегію набагато більшою кількістю власних життів...
Наша вина також є у цьому. Раніше вважали кацапів "братським народом", не хотіли у НАТО, занадто легковажили щодо вартості нашої незалежності. Тепер пожинаємо криваві плоди наших попередніх помилок.
Як не прикро, але ми, - лише вістря списа, яким має бути вражене серце Орди.
Цілком холоднокровно і прицільно. Вістря покришиться, але зробить свою справу.
Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.
ТА ДА - МИ ВЖЕ ЗАЧЕКАЛИСЯ
І більше легкої броні.
Танки поки що не дадуть- поки вистачає своїх
Саме тактична ядерна зброя, залишись вона у України, могла б зараз стримати рашистських окупантів.
І саме тактичну ядерну зброю з України в першій половині 1992 року росія швиденько вивезла на до себе. Хоча США спочатку наполягали, щоб весь український арсенал був просто знищений.
Далі росіяни поступово вивезли й стратегічну зброю. Для знищення в Україні залишали лише бомбардувальники, що перебували в поганому технічному стані. Шахти пускових установок, з яких вивели ракети, підірвали та затопили.
Було би чудово , якби Юра запросив її дати йому нове інтерв'ю. А то спочатку стільки галасу тут було навколо неї, стільки кіпішу. А тепер суцільна тиша.