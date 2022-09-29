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Наступні пакети американської допомоги Україні мають включати танки, - сенатор Грем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грем,зеленський,блюменталь

Голова Юридичного комітету Сенату США, сенатор-демократ Ліндсі Грем заявив у четвер, що новий пакет масштабної допомоги Україні, який перебуває на розгляді в Конгресі, має передбачати надання ЗСУ сучасних танків.

Про це він сказав під час пресконференції в будівлі Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Військова допомога стає більш потужною. Я ціную дії адміністрації, яка подвоїла свої зусилля щодо забезпечення військової спроможності (України – ред.), і це змінює хід війни. Я думаю, частиною у складі цієї допомоги повинні бути танки", - зауважив законодавець.

У цьому зв’язку сенатор висловив сподівання, що "ближчими днями ми зможемо зробити дещо, щоби забезпечити українські сили більшою кількістю сучасних танків".

Крім того, Грем зазначив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із $12 мільярдами для України, також містить фінансування, яке допоможе українцям "пережити решту року, не вимикати світло та оплачувати рахунки".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Слва США!!
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29.09.2022 23:28
+8
Він - республіканець!
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29.09.2022 23:30
+7
Дійсно. Наші "журналісти", виявляється, навіть не вміють користуватися Гуглом.

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.
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29.09.2022 23:45
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Дуже гарно розповідає, але дід Джо не такий рішучій.
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29.09.2022 23:25 Відповісти
хіба мільйон мобіків не далекобійною артою треба зустрічати на кордонах?
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29.09.2022 23:27 Відповісти
Ракети зараз необхідні термінов на 300 км і авіація... танки х... порівно з тим
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29.09.2022 23:27 Відповісти
Так, але зачищати території краще танками а не пішки.
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30.09.2022 09:13 Відповісти
Слва США!!
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29.09.2022 23:28 Відповісти
Він - республіканець!
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29.09.2022 23:30 Відповісти
Лінсі це неординарна фвгура у пмериканській політиці він був друзякою покіного Маккейна. Багато чого робить для України але іноді його перемикає і він робить ***** типа розколює респурліканцвв саме тоді коли потрібна єдність типа несвоєчасного законопроекту про федеральну заборону абортів зараз перед виборами.
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29.09.2022 23:59 Відповісти
Вроде ж говорят, что наши затрофеели чуть ли не сотни танков на Харьковщине. Правда? Тогда может лучше ракет и про.
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29.09.2022 23:31 Відповісти
Как правило захваченные танки все с разными по степени неисправностями(двигатель, вентиляция, подача снарядов и пр.). Так что лучше новые танки. Хотя нам нужно все - от стрелковки до ППО, не говоря уже про боеприпасы для всего этого.
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29.09.2022 23:45 Відповісти
Значить вже хлопці тренуються на них тривалий час
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29.09.2022 23:34 Відповісти
Стратегія американської влади на сьогодні, - варити кацапську жабу на повільному вогні.
Щоб не вистрибнула завчасно з казанка.
Цілком розумно. Але, на жаль, українці мають платити за таку стратегію набагато більшою кількістю власних життів...
Наша вина також є у цьому. Раніше вважали кацапів "братським народом", не хотіли у НАТО, занадто легковажили щодо вартості нашої незалежності. Тепер пожинаємо криваві плоди наших попередніх помилок.
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29.09.2022 23:34 Відповісти
Доварятся до застосування ЯО проти нас. Нажаль це не стратегія варити кацапську жабу на повільному вогні, це єлементарне боязузтво
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29.09.2022 23:43 Відповісти
У нинішній ситуації, - це розумна стратегія.
Як не прикро, але ми, - лише вістря списа, яким має бути вражене серце Орди.
Цілком холоднокровно і прицільно. Вістря покришиться, але зробить свою справу.
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29.09.2022 23:57 Відповісти
Ліндсі Грем ніякий не демократ і ніколи ним не був, він Республіканець
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29.09.2022 23:40 Відповісти
Дійсно. Наші "журналісти", виявляється, навіть не вміють користуватися Гуглом.

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.
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29.09.2022 23:45 Відповісти
А ви за кого голосуєте?))
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29.09.2022 23:58 Відповісти
Звичайно за тих хто більше підтримує Україну, на місцевому рівні за тих хто приходить відзначaти з нами день незалежності (України)
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30.09.2022 00:21 Відповісти
Наступні пакети американської допомоги Україні мають включати танки, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3370537


ТА ДА - МИ ВЖЕ ЗАЧЕКАЛИСЯ
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29.09.2022 23:50 Відповісти
пару сотен таких Абрамів і після миття гусениць в Севастополі та Ялті повернемо їх назад по ленд-лізу
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30.09.2022 01:32 Відповісти
Та ні, ленд ліз це одностороння угода, після Перемоги України вони будуть у ЗСУ як маю надію і F 16; F 15; F 18, Himars, Atacms, Hummer, кулемети Browning та інша американська зброя залишиться у ЗСУ і це не може не радувати, бо більщість цієї зброї буде виготовлена у 2022 - 2023 році американськими обороними корпораціями.
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30.09.2022 01:48 Відповісти
Невже Абрамичі поїдуть, 40 важких тралів, під них дають, оце буде діло)))
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29.09.2022 23:57 Відповісти
Як не дивно, але німаки теж планують поставити важкі тягачі з тралами, десь читав, близько 90 штук. Значить, все таки щось планують...чекаємо
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30.09.2022 05:46 Відповісти
Бабченко таки дочекається свого білого абрамса щоб з'їздити на червону площу..))
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30.09.2022 00:06 Відповісти
Для початку могли б і колишні афганські легкі вертольоти передати для операцій ССО.
І більше легкої броні.
Танки поки що не дадуть- поки вистачає своїх
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30.09.2022 00:32 Відповісти
поки сша не віддасть Україні ядерну зброю, яку вона забрала в 1994-ому, доти кінця війні не видати. І навіть більше напишу: якщо Україна взагалі не отримає ядерні боНби, то рано чи пізно сша прийдеться воювати з москалями! в тому числі і ядерними боНбами...
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30.09.2022 01:40 Відповісти
танки абрамс в складі ЗСУ - хороша новина
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30.09.2022 03:45 Відповісти
А де республіканці? Де славнозвісна пані Спартц? Чому їх не чутно. Усе контролюють. Перевіряють. Шукають американську зброю у Сирії та Мексиці.
Було би чудово , якби Юра запросив її дати йому нове інтерв'ю. А то спочатку стільки галасу тут було навколо неї, стільки кіпішу. А тепер суцільна тиша.
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30.09.2022 06:25 Відповісти
Що з ленд-лізом?Завтра він вже повинен офіційно запрацювати,але всі мовчать!Знову щось пішло не так!!!
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30.09.2022 08:49 Відповісти
 
 