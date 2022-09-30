Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе, - ОП
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Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, на Миколаївщині є влучання в об’єкт інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він зазначив: "Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе".
Тимошенко повідомив, що в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.
"В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - зазначив він.
На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.
Топ коментарі
+19 Amber
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+11 Amber
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+6 alexandr shamov
показати весь коментар30.09.2022 01:10
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В нас абрикоси не було вже років зі п,ять,як квітне так чи дожді ,то сніг,а три роки тому і зовсім повимерзли зимою, а персиків багато , ведрами носили у цьому році.
без якоїсь користі для Землі 😠
Интересно кто его надоумил на такое?
"Жалкоє, нічтожноє зрєліщє."