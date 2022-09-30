Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе, - ОП

Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, на Миколаївщині є влучання в об’єкт інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив: "Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе".

Тимошенко повідомив, що в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.

"В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - зазначив він.

На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков