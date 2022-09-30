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Миколаїв (1336) Одеса (4020) Тимошенко_Кирило (494) дрони (2467)

Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, на Миколаївщині є влучання в об’єкт інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив: "Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе".

Тимошенко повідомив, що в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.

"В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - зазначив він.

На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Сьогодні в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російських штурмовики Су-25.👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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30.09.2022 00:56
+11
Як виявилося русня , це сама нікчемна та сциклива нація
без якоїсь користі для Землі 😠
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30.09.2022 01:11
+6
А в Одесi зараз знову тривога лунае.
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30.09.2022 01:10
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Сьогодні в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російських штурмовики Су-25.👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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30.09.2022 00:56 Відповісти
А в Одесi зараз знову тривога лунае.
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30.09.2022 01:10 Відповісти
Теж сиджу слухаю, в мене ще собака сусідська любить "підспівувати" сирені....
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30.09.2022 01:13 Відповісти
А в нас сусiди, собачка яких пiдспiвувала , мабуть, дременули з Одеси. Тихо.
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30.09.2022 01:17 Відповісти
Вам легше,а мені собака сум наводить.
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30.09.2022 01:20 Відповісти
Панночко, не зовсiм так, бо з 20:00 (тiльки но вернувся додому) жiнку скорою до лiкарнi вiдвозив.
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30.09.2022 01:26 Відповісти
Бажаю швидкого одужання вашій дружині!
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30.09.2022 01:31 Відповісти
Дай Бог. Якось все зненацька, чого ранiше не було.
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30.09.2022 01:34 Відповісти
нерви,усі болячки від того..постійний стрес.
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30.09.2022 01:35 Відповісти
и дождь пошел.
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30.09.2022 01:14 Відповісти
Блин, а ща припустил еще пуще прежнего, хорошо не проспал занесьти орехи с балкона(цьогорiшнi)... Ого, ще й гроза бахнула.
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30.09.2022 01:24 Відповісти
знову грiм
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30.09.2022 01:28 Відповісти
втрете загримiло, а дощ трохи вщух.
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30.09.2022 01:30 Відповісти
-ь-
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30.09.2022 01:29 Відповісти
А у мене в цьому році горіхів немає,ак цвіло дерево ,то і бджол не було,мабуть теж десь євокуювалися.
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30.09.2022 01:33 Відповісти
О, вiдбiй тривоги.... А що до горiхiв... клiмат дуже змiнився. Зате в нас другий рiк абрикоси не родять зовсiм...
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30.09.2022 01:39 Відповісти
Та відбій ,можна лягати,але теж щось не дуже почуваю,горло болить ,бігаю полоскати через кожен час.((( Дивно ,схоже на ангіну ,але температури немає....
В нас абрикоси не було вже років зі п,ять,як квітне так чи дожді ,то сніг,а три роки тому і зовсім повимерзли зимою, а персиків багато , ведрами носили у цьому році.
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30.09.2022 01:56 Відповісти
На ковiд перевiртесь.
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30.09.2022 02:05 Відповісти
Коли я ним захворiв, все почалося з глотки i без температури.
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30.09.2022 02:08 Відповісти
Ой ,не дай Боже,хоч щоб це лихо не спіткало.Треба буде перевіритися, але хворою себе не почуваю, треба буде таки тест зробити.
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30.09.2022 02:34 Відповісти
В аптеці тести мают бути . Ватний палочкой у носі і в спецраствор - и показуе 2 рисичкі.
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30.09.2022 03:38 Відповісти
ой, можно не ватной а бавовной палочкой ? У нас в Одессе ваты и так хватает
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30.09.2022 08:54 Відповісти
Пане Шамов, абрикоси не родять їзза вірусу . В мене вже 4 років не родять - будемо відно рубати
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30.09.2022 03:41 Відповісти
Як виявилося русня , це сама нікчемна та сциклива нація
без якоїсь користі для Землі 😠
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30.09.2022 01:11 Відповісти
Чому це коментує не прес офіцер, а якесь мєлке чупишило, яке розбирається в війскових справах як і абдристовіч?
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30.09.2022 01:12 Відповісти
Абдрыстович был как "на добранич диты" такие клёвые сказки рассказывал.
Интересно кто его надоумил на такое?
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30.09.2022 01:27 Відповісти
Что там одесситы, катьку еще неначасе снимать с площади?
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30.09.2022 01:16 Відповісти
Если катьку снять, то дроны сразу разучатся летать.
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30.09.2022 01:18 Відповісти
Ні , не "разучатся". Але на одне місце для паломництва тупих малоросів буде меньше.
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30.09.2022 01:37 Відповісти
Никакого паломничества и не было.
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30.09.2022 01:45 Відповісти
Не вiрне запитання. Тре про голову мiськради запитувати.
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30.09.2022 01:22 Відповісти
Голова міськради, всім відомий як Труха, со товарищи « доверяй делам» не проголосували, а їх більшість
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30.09.2022 02:00 Відповісти
По Ірану можна якось вїбати?
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30.09.2022 01:51 Відповісти
А як починали! Залпами десятків Калібрів з підводних човнів...
"Жалкоє, нічтожноє зрєліщє."
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30.09.2022 02:20 Відповісти
 
 