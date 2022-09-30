Естонія ніколи не визнає псевдореферендуми Росії, - глава МЗС Рейнсалу

Естонія ніколи не визнає псевдореферендуми, проведені РФ на окупованих територіях України, та їхню подальшу анексію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

"Ми ніколи не визнаємо результатів нікчемних "референдумів" РФ та протиправної анексії територій України. Наша підтримка України - непохитна. Це кричуще порушення міжнародного права та засад людяності показує реальний колір Росії. РФ має бути притягнена до відповідальності за свої злочини", - написав Рейнсалу.

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