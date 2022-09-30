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Естонія ніколи не визнає псевдореферендуми Росії, - глава МЗС Рейнсалу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рейнсалу

Естонія ніколи не визнає псевдореферендуми, проведені РФ на окупованих територіях України, та їхню подальшу анексію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу

"Ми ніколи не визнаємо результатів нікчемних "референдумів" РФ та протиправної анексії територій України. Наша підтримка України - непохитна. Це кричуще порушення міжнародного права та засад людяності показує реальний колір Росії. РФ має бути притягнена до відповідальності за свої злочини", - написав Рейнсалу.

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Автор: Марина Макєєва
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Проведите на пару с Финляндией референдум, по которому город, который основал в 1917-ом Ленин, вместе с областью объявит о независимости и вступит в Финляндию без права участия в политической жизни. Голосование по емейлу из-за коронавирусных ограничений. Мы итоги этого референдума признаем.
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30.09.2022 10:40 Відповісти
«Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины

НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЗАКОННОЙ СИЛЫ и заслуживает осуждения».

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами в Нью--Йорке.

Устав ООН четко гласит,
что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения
нарушает принципы Устава ООН и международного права», - констатировал Антониу Гутерриш.

https://news.un.org/ru/story/2022/09/1432862 http
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30.09.2022 10:47 Відповісти
 
 