Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тисяч євро

Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Молдови. Допомога була надана різними міжнародними партнерами для допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавську Newsmaker.

"В Україну з Молдови відправлять великий гуманітарний вантаж. У ньому - дитяче харчування й візочки, дитячі й жіночі засоби гігієни, консерви, рушники, ковдри, одяг для дітей і дорослих та інші предмети першої необхідності. Загальна вартість вантажу, що відправляється, — понад 16 млн леїв", - йдеться в повідомленні.

За передачу допомоги відповідатиме Міністерство праці й соцзахисту Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові можуть позбавляти громадянства тих, хто піде воювати на боці РФ, - Санду