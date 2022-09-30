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Молдова (1293) Україна (5204) гуманітарна допомога (728)

Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тисяч євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

молдова,допомога

Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Молдови. Допомога була надана різними міжнародними партнерами для допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавську  Newsmaker

"В Україну з Молдови відправлять великий гуманітарний вантаж. У ньому - дитяче харчування й візочки, дитячі й жіночі засоби гігієни, консерви, рушники, ковдри, одяг для дітей і дорослих та інші предмети першої необхідності. Загальна вартість вантажу, що відправляється, — понад 16 млн леїв", - йдеться в повідомленні. 

За передачу допомоги відповідатиме Міністерство праці й соцзахисту Молдови.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Може й так, але в Молдову теж виіхало десь 300 -400 тис. Українців. А це більше 10% від населення Молдови.
От я не розумію хохлів( не українців) , всі ім щось повинні, дали ,знову не так.
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30.09.2022 11:35
+4
Спасибо, Молдова
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30.09.2022 11:28
+3
Да, выделялась помощь Молдове на помощь беженцам. Полученное не было истрачено полностью по назначению. Не присваиваем, не воруем, отдаем в Украину. В чем хитрожопость то? Или у вас по русской традиции, кругом враги?
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30.09.2022 13:18
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Як так розумію, що міжнародні організації надали допомогу, а молдаване її поставляють під виглядом своєї? Або чогось не розумію, або молдоване дуже хитрожоп..іііі?
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30.09.2022 11:25 Відповісти
Може й так, але в Молдову теж виіхало десь 300 -400 тис. Українців. А це більше 10% від населення Молдови.
От я не розумію хохлів( не українців) , всі ім щось повинні, дали ,знову не так.
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30.09.2022 11:35 Відповісти
Мова не про те так чи не так. Мова про те, що не треба зображати із себе янгола за рахунок чужого. Передаєш своє - дякуємо, а чуже - то так і скажи.
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30.09.2022 11:40 Відповісти
Да, выделялась помощь Молдове на помощь беженцам. Полученное не было истрачено полностью по назначению. Не присваиваем, не воруем, отдаем в Украину. В чем хитрожопость то? Или у вас по русской традиции, кругом враги?
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30.09.2022 13:18 Відповісти
Так это Молдова отвечает за заголовок статьи на цензоре?))) Наши все заявили честно
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30.09.2022 13:19 Відповісти
"не треба зображати із себе янгола за рахунок чужого"

я не вижу из статьи, что кто-то что-то "изображает". международные организации собрали помощь. Молдова передала Украине. проблема в чем?
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30.09.2022 13:57 Відповісти
Спасибо, Молдова
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30.09.2022 11:28 Відповісти
Краща допомога-- реінтеграція Придністров'я в Молдову та
знищення війскових баз РФ, згідно обов'язків Стамбульского саміту.
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30.09.2022 11:56 Відповісти
хм.. де ви були з допомогою в 90х? коли фактично Кучма був співучастником створення того придністровья::? де були "українські патріоти".....
як так виходило що всі ті роки був контрабас та все інше...
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30.09.2022 12:24 Відповісти
 
 