УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6914 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
27 553 94
війна (56332) визволення (556) Донецька область (5684)

Українські воїни взяли під контроль селище Ямпіль на Донеччині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни визволили від окупантів селище Ямпіль на Донеччині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив один з українських воїнів, що зняв коротке відео поблизу адмінбудівлі в селищі.

"Ну, що, котики. Ямпіль - наш", - каже він на записі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни визволили Новоселівку на Донеччині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+80
Молодці!Бережи Бог ваші життя! Вірте,надійтеся,вдома Вас чекають ті хто любить.
показати весь коментар
30.09.2022 11:15
+68
Ямпіль уже позаду,женуть на Кремінна, Рубіжне. А там і до Лисичанськ рукою подати. Нехай ноги захисників, колеса їх машин будуть невтомними і самі Герої -живими.
показати весь коментар
30.09.2022 11:41
+62
похоже под Лиманом началась рассадка кацапов на бутылки и выдача мешков.
показати весь коментар
30.09.2022 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці!Бережи Бог ваші життя! Вірте,надійтеся,вдома Вас чекають ті хто любить.
показати весь коментар
30.09.2022 11:15 Відповісти
Ямпіль уже позаду,женуть на Кремінна, Рубіжне. А там і до Лисичанськ рукою подати. Нехай ноги захисників, колеса їх машин будуть невтомними і самі Герої -живими.
показати весь коментар
30.09.2022 11:41 Відповісти
💙💛🇺🇦💪
показати весь коментар
30.09.2022 13:25 Відповісти
Валентинестей и не скажешь!
показати весь коментар
30.09.2022 13:25 Відповісти
Підтвердження від Генштабу?
показати весь коментар
30.09.2022 11:15 Відповісти
Підтвердження від бійців які його визволили .!!
Підтвердження від Генштабу можна й не дочекатись . .
показати весь коментар
30.09.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 23:49 Відповісти
Інститут війни уже зранку написав,що там оркам капут, 2 години назад мій комент підтвердив Бутусов, що побігли гади,а в спини їх свої і розстріляли
показати весь коментар
30.09.2022 11:26 Відповісти
Ну, сподіватимемось.
показати весь коментар
30.09.2022 11:28 Відповісти
Схоже, що так. Ось що на діпстейті, а там майже завжди інфа із запізненням.
показати весь коментар
30.09.2022 11:37 Відповісти
Діпстейт підтверджує https://deepstatemap.live/#10.75/48.9811/38.0755
показати весь коментар
30.09.2022 12:12 Відповісти
Поменьше бы на телеграм это помещали!!!
показати весь коментар
30.09.2022 13:29 Відповісти
Это даю Если инфа преждвеременная (а так бывало), то будет горькое разочарование. Лучше бы дождаться официального сообщения от Генштаба.
показати весь коментар
30.09.2022 13:49 Відповісти
Писали, что ВСУ держат язык за зубами-не очень доверяют некоторым.
показати весь коментар
30.09.2022 13:55 Відповісти
Помнится, гуляла инфа (вроде как даже с роликом), что ВСУ уже на окраинах Херсона. Увы, пока нет.
показати весь коментар
30.09.2022 14:16 Відповісти
Почему, стоят на окраинах и орду на Правый берег выставили. Тактика.
ВСУ знают, что и когда делать. И чтоб в строю сберечь максимально. Молимся.
показати весь коментар
30.09.2022 14:33 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.09.2022 11:16 Відповісти
пока вообще всё выглядит не плохо, по тому как парашники сруться на своих ресурсах.
показати весь коментар
30.09.2022 11:19 Відповісти
похоже под Лиманом началась рассадка кацапов на бутылки и выдача мешков.
показати весь коментар
30.09.2022 11:20 Відповісти
на бутылки сажают поляки а мешки раздают румыны)
показати весь коментар
30.09.2022 11:21 Відповісти
Но и те, и те с крестами.
показати весь коментар
30.09.2022 11:22 Відповісти
Прошу прощения, и те, и те на танках с крестами.
показати весь коментар
30.09.2022 11:23 Відповісти
с косами, и тишина ....
показати весь коментар
30.09.2022 11:41 Відповісти
и негры постоянно танцуют на БТРах....
показати весь коментар
30.09.2022 13:08 Відповісти
Креста на них нет!
показати весь коментар
30.09.2022 13:27 Відповісти
Не просто негры, а негры-геи из НАТО.
показати весь коментар
30.09.2022 17:37 Відповісти
а навколо негри танцюють з хрестами)
показати весь коментар
30.09.2022 15:22 Відповісти
Дуже гарна та позитивна новина...
показати весь коментар
30.09.2022 11:22 Відповісти
Казан зачинено.
показати весь коментар
30.09.2022 11:26 Відповісти
Там до речі , і Дробишево - на межі .. Кацапня з навколишніх н/п тікає у Лиман .. Мабуть планують створити групу прориву . .
показати весь коментар
30.09.2022 11:27 Відповісти
Це селище також перейшло в другу фарбу, чекаємо на новини,але Лиман реально закритий. Герої Іловайська можуть спати спокійно.
показати весь коментар
30.09.2022 11:34 Відповісти
якщо наші увійшли в Ямпіль, то це означає, що вони контролюють лісок північніше Ямпіля.
тоді дорога з Лиману під кулиметним вегнем наших... як мінімум.
показати весь коментар
30.09.2022 13:33 Відповісти
Подарки для ЗСУ «Радио Свобода». Эти снимки сел Карповка, Новое и Редкодуб на Лиманском направлении передал журналистам украинский военный с позывным «Эней».
показати весь коментар
30.09.2022 11:28 Відповісти
А что в ящиках, какое оружие?
показати весь коментар
30.09.2022 11:31 Відповісти
карандаши к РЗСО Град
показати весь коментар
30.09.2022 11:32 Відповісти
Були, скоріш за все. Ящики вже відкривали.
показати весь коментар
30.09.2022 11:38 Відповісти
ага і пусті ящики так файно поскладали
показати весь коментар
30.09.2022 12:34 Відповісти
Негайно повернути. По повітрю. І бажано прямо у Белгород.
показати весь коментар
30.09.2022 11:34 Відповісти
@ Ivan Livliv

> Негайно повернути. По повітрю. І бажано прямо у Белгород.

Ага, культурненько так. "Простите, это не вы, случайно, обронили?"
показати весь коментар
30.09.2022 19:40 Відповісти
в Лимане будет хороший лендлиз.
показати весь коментар
30.09.2022 12:51 Відповісти
😃 Саме "лендліз", бо з "поверненням" власнику.
показати весь коментар
30.09.2022 19:06 Відповісти
Треба щоб москалі на стовпах "телепались"...
показати весь коментар
30.09.2022 11:30 Відповісти
,,Ви же сриваїте результати рехвєрєндума😢''
А серйозно - молодці хлопці.
показати весь коментар
30.09.2022 11:30 Відповісти
Дробишеве ще в зоні ризику, але Ямпіль карта привітала як ВИЗВОЛЕННЯ. СЛАВА ЗСУ
показати весь коментар
30.09.2022 11:30 Відповісти
Дробишеве тепер у глибокому оточенні, як я по картах розумію. Будемо тримати пальці, щоб наші не дали кацап втікти...
показати весь коментар
30.09.2022 11:38 Відповісти
если что это Российские военные бегут из Ямполя.
показати весь коментар
30.09.2022 11:42 Відповісти
на самом деле, это контротступление...
показати весь коментар
30.09.2022 11:52 Відповісти
Ні,статус не визначено,але уже не окупація. Розовий перейшов в зелений,а синій почекаємо.
показати весь коментар
30.09.2022 11:43 Відповісти
те що я зранку писав..а мене критикували..за "котел" для рашистів ще рано радіти.як підтвердження моїх слів Юрій Бутусов Вместе с тем, следует отметить, что оснований заранее праздновать победу нет - мы получили исторический шанс за войну наказать врага, но этот шанс еще предпстоит реализовать.
показати весь коментар
30.09.2022 12:09 Відповісти
На Джейка Джилленхола похож.)
показати весь коментар
30.09.2022 11:31 Відповісти
Одна надія на ЗСУ .
показати весь коментар
30.09.2022 11:31 Відповісти
Ура! Ура! Ура!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.09.2022 11:32 Відповісти
Казан готовый- буде смачний гуляш
показати весь коментар
30.09.2022 11:33 Відповісти
Румунсько-польський рецепт 🙂🙂🙂
показати весь коментар
30.09.2022 11:42 Відповісти
Теплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших ног.
Звездная пыль - на сапогах.
показати весь коментар
30.09.2022 11:34 Відповісти
коц и его жена стешин с тещей слалдковым сумели снять кадры -наступление ЗСУ Mickey Mouse song
показати весь коментар
30.09.2022 11:39 Відповісти
Так пісня на англійській, а кацапи тільки румун та поляків бачили. То може вже армія США в Лимані висадилась?
показати весь коментар
30.09.2022 12:27 Відповісти
Документальные кадры из-под Лимана!
показати весь коментар
30.09.2022 13:30 Відповісти
я не знаю может на фото и видео чаще попадают ссо, но экипировка впечатляет...
показати весь коментар
30.09.2022 11:37 Відповісти
Та ніт. Майже стандартна снаряга. Кожен під себе, щось переробля, щось підкупа, та й волонтери допомагають.
показати весь коментар
30.09.2022 12:06 Відповісти
Один з моїх синів у відпустці, після поранення. Я приміряв його амуніцію. Вразив Штатівськи бронік(анатомічний) . Після підгонки до фігури, його маса розподілилась по тілу і плечі звільнились. Я, дідусь, зміг в ньому трохи пробігтись
показати весь коментар
30.09.2022 14:34 Відповісти
Велика подяка нашим ЗСУ ,Слава вам и велика повага! Бережи вас Господь!
показати весь коментар
30.09.2022 11:39 Відповісти
Це добре.
Але ж Генштаб просив про режим "інформаційної тиші..."
показати весь коментар
30.09.2022 11:42 Відповісти
То ми ж тут тихо переписуємося...
показати весь коментар
30.09.2022 11:50 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 14:19 Відповісти
Але ж кацапам наш Генштаб не указ . ! . Вони в своїх соцмережах , про Лиманський котел верещать як недорізані свині . Аж вуха закладає . . Важко таке не почути .
То ж нехай наш Генштаб вибачає ..
показати весь коментар
30.09.2022 11:51 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 12:15 Відповісти
ша..
показати весь коментар
30.09.2022 12:14 Відповісти
На крок ближче до Перемоги.
Слава ЗСУ!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
30.09.2022 11:42 Відповісти
плов с мидиями в КОТЛЕ...
показати весь коментар
30.09.2022 11:48 Відповісти
С угрями.......
показати весь коментар
30.09.2022 12:20 Відповісти
Коротко як постріл!
Респект!!!)))
показати весь коментар
30.09.2022 11:55 Відповісти
Дуже файно.
показати весь коментар
30.09.2022 12:01 Відповісти
Т-традиція.
"ЗСУ под Лиманом взяли в котёл 752 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ.

Этот полк попал в окружение в новогоднюю ночь 1995 года в Грозном, Чечня. Тогда было уничтожено более половины личного состава. В окружение также попал сформированный «Союзом добровольцев Донбасса» отряд под названием «Русский легион» (он же «Барс-13»)."
показати весь коментар
30.09.2022 12:09 Відповісти
там ще якійсь Кубанський полк
показати весь коментар
30.09.2022 12:15 Відповісти
то бубизянко из козлиценских
показати весь коментар
30.09.2022 12:30 Відповісти
кізяцкій
показати весь коментар
30.09.2022 14:23 Відповісти
752 гвардєйскому бойовий досвід війни в Грозному пригодився
показати весь коментар
30.09.2022 14:21 Відповісти
так..так а бєнікаламою потрібно все здати...особливо патріотів
показати весь коментар
30.09.2022 12:13 Відповісти
Дробишево під контролем ЗСУ. Наступне Сватове. Слава Україні
показати весь коментар
30.09.2022 12:19 Відповісти
Слава Нації - піzda російській *********!!!
показати весь коментар
30.09.2022 12:24 Відповісти
Взагалі то не селище, а місто. Молодці Герої України
показати весь коментар
30.09.2022 12:33 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 12:40 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 12:50 Відповісти
в Заречном хороший урожай брони будет - там у них начнет кончаться дизель, и дальше они уже своим пешком будут бежать. Ну, у кого еще две ноги останутся.
показати весь коментар
30.09.2022 13:04 Відповісти
@Urs

> в Заречном хороший урожай брони будет

Взагалі, вважаю, після війни видобуток залізної руди в Україні треба буде призупинити: металлобрухту роzzейського вистачить і для Криворожсталі і для Кременчука.
показати весь коментар
30.09.2022 19:48 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця, ріднесенькі
показати весь коментар
30.09.2022 13:18 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
30.09.2022 13:31 Відповісти
Котел закрыт .
показати весь коментар
30.09.2022 16:29 Відповісти
Кто не успел, тот опоздал
показати весь коментар
30.09.2022 16:41 Відповісти
Для довідки: Ямпіль визволив полк поліції спеціального призначення "Сафарі".
показати весь коментар
30.09.2022 19:28 Відповісти
Кацапские холопы,после харьковского рывка в свой тыл их непобедимой ********* армии, офуели и прозрели!😆Поняли лапти козломордые,что их ******* и аналоговнет армия Кацапстана на деле дутый фейк!
показати весь коментар
01.10.2022 08:00 Відповісти
 
 