Українські воїни взяли під контроль селище Ямпіль на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни визволили від окупантів селище Ямпіль на Донеччині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив один з українських воїнів, що зняв коротке відео поблизу адмінбудівлі в селищі.

"Ну, що, котики. Ямпіль - наш", - каже він на записі.

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