Для росіян варто запровадити "декларацію лояльності", - глава МЗС Естонії Рейнсалу

При продовженні посвідки на проживання чи отриманні громадянства росіяни мали б давати декларацію про лояльність - пояснювати, як вони оцінюють війну Росії в Україні та минуле Естонії.

Про це сказав на пресконференції міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У декларації, зокрема, пропонується запитувати росіян щодо ставлення до війни в Україні.

"Я думаю, що в ситуації, що склалася, цілком доречно поставити питання про те, щоб люди дійсно давали декларацію про лояльність. Це означає оцінку того, як вони розуміють війну Росії в Україні, як люди розуміють минуле Естонії", - заявив міністр.

Зараз для отримання громадянства Естонії необхідно скласти іспит на знання естонської мови та конституції.

Також читайте: Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс