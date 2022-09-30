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Новини За кордоном
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громадянство (911) Росія (47179) Естонія (1034) Рейнсалу (68)

Для росіян варто запровадити "декларацію лояльності", - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рейнсалу,урмас

При продовженні посвідки на проживання чи отриманні громадянства росіяни мали б давати декларацію про лояльність - пояснювати, як вони оцінюють війну Росії в Україні та минуле Естонії.

Про це сказав на пресконференції міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У декларації, зокрема, пропонується запитувати росіян щодо ставлення до війни в Україні.

"Я думаю, що в ситуації, що склалася, цілком доречно поставити питання про те, щоб люди дійсно давали декларацію про лояльність. Це означає оцінку того, як вони розуміють війну Росії в Україні, як люди розуміють минуле Естонії", - заявив міністр.

Зараз для отримання громадянства Естонії необхідно скласти іспит на знання естонської мови та конституції.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Кацап соврёт и недорого возьмёт.
Кацапу соврать, как шару с горки катиться.
Лживостью кацап превосходит любого человека.
.....................
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30.09.2022 11:21
+10
Зачем на полиграфе.
Достаточно видео, на запись.
Хочешь попасть на запад с любой целью, становись под камеру и пошел - "Путин *****, Шойгу болван, Дума проститутки, россия Оркостан, россияне дебилы, русская армия сборище садистов, трусов и подлецов".
Все, ехай, но веди себя прилично.
А если шо - то запись в открытый доступ и разбирайся с "любимой родиной" сам.
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30.09.2022 11:28
+9
У кацапів взагалі відсутнє таке поняття як честь. Тому брехня їм притаманна вже на генетичному рівні. Мабуть і поліграф не допоможе - вони ж брешуть як дихають.
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30.09.2022 11:24
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И обязательно - на полиграфе!
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30.09.2022 11:21 Відповісти
Зачем на полиграфе.
Достаточно видео, на запись.
Хочешь попасть на запад с любой целью, становись под камеру и пошел - "Путин *****, Шойгу болван, Дума проститутки, россия Оркостан, россияне дебилы, русская армия сборище садистов, трусов и подлецов".
Все, ехай, но веди себя прилично.
А если шо - то запись в открытый доступ и разбирайся с "любимой родиной" сам.
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30.09.2022 11:28 Відповісти
Достаточно сказать: "Крым - Украина".
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30.09.2022 11:35 Відповісти
Кацап соврёт и недорого возьмёт.
Кацапу соврать, как шару с горки катиться.
Лживостью кацап превосходит любого человека.
.....................
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30.09.2022 11:21 Відповісти
А ещё лучше - клеймо вменямости, которое ставится на лбу...
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30.09.2022 11:22 Відповісти
У кацапів взагалі відсутнє таке поняття як честь. Тому брехня їм притаманна вже на генетичному рівні. Мабуть і поліграф не допоможе - вони ж брешуть як дихають.
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30.09.2022 11:24 Відповісти
Таке опитування серед росіян має зміст хіба що(???) за допомогою детектора брехні.
А взагалі - погана ідея. Нехай живуть у рашке.
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30.09.2022 11:25 Відповісти
***** підписало указ про ХНР.
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30.09.2022 11:25 Відповісти
отож, у цьому документі уся "мораль" кацяпи.
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30.09.2022 11:31 Відповісти
Цікаво який народ живе в Херсонській області на думку ***** що має право на самовизначення.
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30.09.2022 11:41 Відповісти
А кто его уполномачивал вообще? И к тому же даже *референдум* проводили не о независимости а о присоединении. Етой бумажкой кацапы могут только жопу подтереть.
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30.09.2022 11:46 Відповісти
Воно вважає себе володарем всього світу.
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Не треба нічого вигадувати - для росіян застосувати звичайний ветеринарний паспорт.
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30.09.2022 11:27 Відповісти
Не треба ображати тварин, будь ласка.
Кацапи - не тварини, бо тварини вірні і вміють любити. Кацапи - це людиноподібні істоти без совісті, моралі, розуму, честі. Мабудь реально таки зайва хромосома.
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30.09.2022 11:29 Відповісти
та не пускайте до себе ці віруси,щоб вони не казали.щоб не підписували ,воно не коштує навіть бумаги на якій воно підпишеться!!Ще досі не зрозуміли що кацяпи вірити взагалі не можна?Бажаєте жити спокійно,ізолюйте цю заразу від себе.
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30.09.2022 11:30 Відповісти
Яка лояльність після вчинених звірств в Україні!!! Навіть до тих хто не мав до них опосередкованого відношення але підтримував чи відносився байдуже.
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30.09.2022 11:33 Відповісти
Окремим пунктом в декларації - "Путин хло, с моих слов записано верно. Крым - Украина! Под чем и подписуюсь"...
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30.09.2022 11:34 Відповісти
Яка декларація,рашіянину збрехать як два пальці обмочить.Навіть,якщо на камеру,скаже фейк.
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30.09.2022 11:36 Відповісти
декларация в трех пунктах: чемодан-вокзал-тамбов
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30.09.2022 11:37 Відповісти
слухайте, це як з віруса брати слово,що воно не буде вбивати,коли це його суть та спосіб існувати.
Боже мій,скільки ще повинно вбити людей,щоб до світу дійшло,що або існування людства, або кацяпи.
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30.09.2022 11:38 Відповісти
И записывать все ето на камеру. Чтобы потом не переобувались
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30.09.2022 11:43 Відповісти
Для росіян варто клеймо на лобі "довбойоб, до людей не пускати". І, власне, до людей не пускати. Хай сидять на радной говєні і одне одного по колу садять на пляшку.
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30.09.2022 11:48 Відповісти
як діти, невжеж не розуміють, що кацапу накласти три короби - це хвилина справи, а потім шукай його. Тільки радікальні діі
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30.09.2022 12:40 Відповісти
 
 