Для росіян варто запровадити "декларацію лояльності", - глава МЗС Естонії Рейнсалу
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При продовженні посвідки на проживання чи отриманні громадянства росіяни мали б давати декларацію про лояльність - пояснювати, як вони оцінюють війну Росії в Україні та минуле Естонії.
Про це сказав на пресконференції міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У декларації, зокрема, пропонується запитувати росіян щодо ставлення до війни в Україні.
"Я думаю, що в ситуації, що склалася, цілком доречно поставити питання про те, щоб люди дійсно давали декларацію про лояльність. Це означає оцінку того, як вони розуміють війну Росії в Україні, як люди розуміють минуле Естонії", - заявив міністр.
Зараз для отримання громадянства Естонії необхідно скласти іспит на знання естонської мови та конституції.
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Достаточно видео, на запись.
Хочешь попасть на запад с любой целью, становись под камеру и пошел - "Путин *****, Шойгу болван, Дума проститутки, россия Оркостан, россияне дебилы, русская армия сборище садистов, трусов и подлецов".
Все, ехай, но веди себя прилично.
А если шо - то запись в открытый доступ и разбирайся с "любимой родиной" сам.
Кацапу соврать, как шару с горки катиться.
Лживостью кацап превосходит любого человека.
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А взагалі - погана ідея. Нехай живуть у рашке.
Кацапи - не тварини, бо тварини вірні і вміють любити. Кацапи - це людиноподібні істоти без совісті, моралі, розуму, честі. Мабудь реально таки зайва хромосома.
Боже мій,скільки ще повинно вбити людей,щоб до світу дійшло,що або існування людства, або кацяпи.