Україна майже вийшла на довоєнні показники експорту зерна, - Кубраков

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час телемарафону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода"

"За ці два місяці вивезено вже понад 5,5 млн тонн аграрної продукції – йдеться лише про три порти, які працюють в рамках зернової ініціативи. Близько 250 суден в різні країни. 4 судна відправлено в рамках світової продовольчої програми в найбідніші країни Африки. Коридор працює і вже довів свою ефективність. За вересень було експортовано майже 4 мільйони тонн. Ми майже вийшли на ті цифри, які в нас були до війни", – сказав він.

"Я впевнений, що навіть в цьому місяці (ми відновимо темпи експорту зерна - ред). Якщо брати результати вересня – майже 4 мільйони тонн через три порти Одеси. Є ще Дунай (порахуємо), залізниця і вантажівки. Я думаю, що ми точно матимемо близько 6 мільйонів тонн експорту агропродукції за місяць. Це і є приблизні цифри, які у нас були до війни", – додав міністра.



За даними Кубракова, виробники вже практично звільнили свої склади від агропродукції, яка накопичувалася через українських портів.

"Практично звільнили. Вже йде мова про новий урожай, який збирається й експортується", – повідомив він

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