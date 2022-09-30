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Україна майже вийшла на довоєнні показники експорту зерна, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,ірландія

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час телемарафону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода"

"За ці два місяці вивезено вже понад 5,5 млн тонн аграрної продукції – йдеться лише про три порти, які працюють в рамках зернової ініціативи. Близько 250 суден в різні країни. 4 судна відправлено в рамках світової продовольчої програми в найбідніші країни Африки. Коридор працює і вже довів свою ефективність. За вересень було експортовано майже 4 мільйони тонн. Ми майже вийшли на ті цифри, які в нас були до війни", – сказав він.

"Я впевнений, що навіть в цьому місяці (ми відновимо темпи експорту зерна - ред). Якщо брати результати вересня – майже 4 мільйони тонн через три порти Одеси. Є ще Дунай (порахуємо), залізниця і вантажівки. Я думаю, що ми точно матимемо близько 6 мільйонів тонн експорту агропродукції за місяць. Це і є приблизні цифри, які у нас були до війни", – додав міністра.

За даними Кубракова, виробники вже практично звільнили свої склади від агропродукції, яка накопичувалася через українських портів.

"Практично звільнили. Вже йде мова про новий урожай, який збирається й експортується", – повідомив він

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 3 судна із 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+2
африканці в захваті...
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30.09.2022 12:18
+2
А давайте поменше язиком ляпати?
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30.09.2022 12:18
+2
То то радуются иранские обезьяны! И славят зеленожопых обезьян , отправляя дроны *****!
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30.09.2022 12:23
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При мінімальному врожаю. Так було в Голодомор.
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30.09.2022 12:16 Відповісти
Сам придумав про мінімальний врожай?
Як син фермерів скажу - врожай цього року рекордний. Як не вивезти, то все згниє.
Звідки ви такі беретесь?
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30.09.2022 12:19 Відповісти
Твои родители -фермеры в Ростовской области или в Саратовской ?
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30.09.2022 12:25 Відповісти
Донька фермера, читай, якщо вмієш KYIV, Sept 24 (Reuters) - Ukraine's 2022 grain harvest could total between 54.1 to 55.7 million tonnes compared with a record 86 million tonnes due to the Russian invasion which has reduced the harvested area, analyst APK-Inform said on Saturday. Тобто врожай замість 86 складає десь 55 млн. тонн. Менше на 31 млн. тонн. Візьми калькулятор і перевір. https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-grain-forecast-idAFL8N30V04G
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30.09.2022 12:28 Відповісти
африканці в захваті...
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30.09.2022 12:18 Відповісти
А давайте поменше язиком ляпати?
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30.09.2022 12:18 Відповісти
То то радуются иранские обезьяны! И славят зеленожопых обезьян , отправляя дроны *****!
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30.09.2022 12:23 Відповісти
Барсіку хоть щось насипте, язву ж на кацапах заробить...
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30.09.2022 12:23 Відповісти
кроме нескольких выгодополучателей никакой пользы от этого нет. Госсударство получит 3 копейки с налогов
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30.09.2022 12:34 Відповісти
ніт, ти дурень, або зебіл
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30.09.2022 15:39 Відповісти
недоаграрий ?
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30.09.2022 15:45 Відповісти
Що таке девальвація та як їй запобігти? Експорт- наше все. Продають за долари (євро), а зарплати платять в гривнях. Як і закупка палива, добрив, хімії відбувається у гривнях. Тобто, після продажу агропродукції іде зміцнення гривні.
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01.10.2022 09:55 Відповісти
Спасибо Роману Абрамовичу...которого Зе вывел из под санкций США и ЕС...терь Рома станет премьером Украины вместо Шмыгаля бездельника...
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Кстати яхта Абрамовича разыскиваемая Интерполом находится в брацкой Турции ...и спокойно гуляет по белу Свету...кроме Испании и Италии...там ее сразу арестуют...
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30.09.2022 12:43 Відповісти
Зачем об этом трындеть?
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30.09.2022 12:58 Відповісти
по цінах на вироби з борошна видно, кому з цього профіт..ну і жерти будемо очуєнно дорогі польські, але їстівні, або чуть дешевші за поліські, але не їстівні турецькі..

бо з нашими щось не альо зовсім..
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30.09.2022 13:17 Відповісти
Люди, ви якість дебіли, у яких абсолютно відсутній мозок. Експорт виробленої у нас продукції - це в першу чергу стабільність гривні, а потім вже чийсь прибуток. Тобто якщо ніхєра не експортувати, а тільки ввозити, то бакс буде 500 грн, а ваші зарплати на рівні $10 міс. Так зрозуміла важливість експорту?! До речі, на фермерських підприємствах працюють люди, які.. (сюрприз!) отримують роботу і зарплату.
До речі, Україна споживає меньше 10% від того, що виробляє.
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30.09.2022 14:12 Відповісти
І нахера ти відкрило свого поганого рота? Ждіть тепер відповідь русні. Йбані Zeбіли.
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30.09.2022 15:37 Відповісти
 
 