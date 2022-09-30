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Украина почти вышла на довоенные показатели экспорта зерна, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,ірландія

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время телемарафона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо "Свобода"

"За эти два месяца вывезено уже более 5,5 миллиона тонн аграрной продукции – речь идет лишь о трех портах, которые работают в рамках зерновой инициативы. Около 250 судов в разные страны. 4 судна отправлены в рамках мировой продовольственной программы в беднейшие страны Африки. Коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано почти 4 миллиона тонн. Мы почти вышли на те цифры, которые у нас были до войны", – сказал он.

"Я уверен, что даже в этом месяце (мы восстановим темпы экспорта зерна – ред). Если брать результаты сентября – почти 4 миллиона тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай (посчитаем), железная дорога и грузовики. Я думаю, что мы точно будет около 6 миллионов тонн экспорта агропродукции в месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", – добавил министра.

По данным Кубракова, производители уже практически освободили свои склады от накапливавшейся в украинских портах агропродукции.

"Практически освободили. Уже идет речь о новом урожае, который собирается и экспортируется", – сообщил он

Также читайте: Украина готова увеличить экспорт, - Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
африканці в захваті...
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30.09.2022 12:18
+2
А давайте поменше язиком ляпати?
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30.09.2022 12:18
+2
То то радуются иранские обезьяны! И славят зеленожопых обезьян , отправляя дроны *****!
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30.09.2022 12:23
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При мінімальному врожаю. Так було в Голодомор.
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30.09.2022 12:16 Ответить
Сам придумав про мінімальний врожай?
Як син фермерів скажу - врожай цього року рекордний. Як не вивезти, то все згниє.
Звідки ви такі беретесь?
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30.09.2022 12:19 Ответить
Твои родители -фермеры в Ростовской области или в Саратовской ?
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30.09.2022 12:25 Ответить
Донька фермера, читай, якщо вмієш KYIV, Sept 24 (Reuters) - Ukraine's 2022 grain harvest could total between 54.1 to 55.7 million tonnes compared with a record 86 million tonnes due to the Russian invasion which has reduced the harvested area, analyst APK-Inform said on Saturday. Тобто врожай замість 86 складає десь 55 млн. тонн. Менше на 31 млн. тонн. Візьми калькулятор і перевір. https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-grain-forecast-idAFL8N30V04G
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30.09.2022 12:28 Ответить
африканці в захваті...
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30.09.2022 12:18 Ответить
А давайте поменше язиком ляпати?
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30.09.2022 12:18 Ответить
То то радуются иранские обезьяны! И славят зеленожопых обезьян , отправляя дроны *****!
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30.09.2022 12:23 Ответить
Барсіку хоть щось насипте, язву ж на кацапах заробить...
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30.09.2022 12:23 Ответить
кроме нескольких выгодополучателей никакой пользы от этого нет. Госсударство получит 3 копейки с налогов
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30.09.2022 12:34 Ответить
ніт, ти дурень, або зебіл
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30.09.2022 15:39 Ответить
недоаграрий ?
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30.09.2022 15:45 Ответить
Що таке девальвація та як їй запобігти? Експорт- наше все. Продають за долари (євро), а зарплати платять в гривнях. Як і закупка палива, добрив, хімії відбувається у гривнях. Тобто, після продажу агропродукції іде зміцнення гривні.
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01.10.2022 09:55 Ответить
Спасибо Роману Абрамовичу...которого Зе вывел из под санкций США и ЕС...терь Рома станет премьером Украины вместо Шмыгаля бездельника...
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30.09.2022 12:39 Ответить
Кстати яхта Абрамовича разыскиваемая Интерполом находится в брацкой Турции ...и спокойно гуляет по белу Свету...кроме Испании и Италии...там ее сразу арестуют...
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30.09.2022 12:43 Ответить
Зачем об этом трындеть?
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30.09.2022 12:58 Ответить
по цінах на вироби з борошна видно, кому з цього профіт..ну і жерти будемо очуєнно дорогі польські, але їстівні, або чуть дешевші за поліські, але не їстівні турецькі..

бо з нашими щось не альо зовсім..
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30.09.2022 13:17 Ответить
Люди, ви якість дебіли, у яких абсолютно відсутній мозок. Експорт виробленої у нас продукції - це в першу чергу стабільність гривні, а потім вже чийсь прибуток. Тобто якщо ніхєра не експортувати, а тільки ввозити, то бакс буде 500 грн, а ваші зарплати на рівні $10 міс. Так зрозуміла важливість експорту?! До речі, на фермерських підприємствах працюють люди, які.. (сюрприз!) отримують роботу і зарплату.
До речі, Україна споживає меньше 10% від того, що виробляє.
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30.09.2022 14:12 Ответить
І нахера ти відкрило свого поганого рота? Ждіть тепер відповідь русні. Йбані Zeбіли.
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30.09.2022 15:37 Ответить
 
 