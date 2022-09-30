Молдова рішуче засуджує псевдореферендуми "під дулом пістолета", - президент Санду

Президент Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях

Про це вона написала у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета", - йдеться у повідомленні.

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