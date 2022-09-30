Молдова рішуче засуджує псевдореферендуми "під дулом пістолета", - президент Санду
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Президент Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях
Про це вона написала у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Степан Лукашёв
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+2 Харьков Сумской
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+2 Деніс Войцеховський
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Чому когось не влаштовує міжнародне право, яке наголошує, що міжнародно-визнані кордони країн недоторкані?
Газпромівська удавка на шиї, плюс ПМР під боком.
Кремлівський сцарь за таке по голівці не погладить.
Захоче покарати.
Вроде прекрасно все понимаешь сама, но некоторые заявления выглядят как, например, выдача беженцев в 1944-1945-ом году из СССР назад к Сталину на казни, а на их справедливое замечание им просто говорили, что "подумаешь, ну если не нравится Сталин, то просто проголосуйте за другого кандидата". Какие, к черту, выборы от кацапов. Были бы мозги, то вы бы последовательно не признавали уже с Ельцина в 1996-ом что ли его нарисованную победу как выборы с чудовищным количеством нарушений, где на первом месте стоит узурпация телевидения и недопуск других кандидатов до пропорционального транслирования своей повестки. Просто не признавала президента и не заключали ни одного контракта, дав понять политическим элитам на России, что либо честные выборы, либо сидите в нищете. Это бы сработало. Спасибо импотентам европейским.
Тепер це частина Брянської області рф