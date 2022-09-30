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Молдова рішуче засуджує псевдореферендуми "під дулом пістолета", - президент Санду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

молдова,санду

Президент Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях

Про це вона написала у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Пані Санду, не триндіти треба, а московитів вибивати/вирізати треба з вашої власної землі. Вже 32 роки вони і вам, і нам псують повітря у т.з. пмр. Саме час скористатися зручною ситуацією та вирішити це "питання" назавжди. А Європа вас зрозуміє.
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30.09.2022 17:51
+2
А без дула пістолета хіба можливо референдуми на такі теми проводити?
Чому когось не влаштовує міжнародне право, яке наголошує, що міжнародно-визнані кордони країн недоторкані?
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30.09.2022 17:28
+2
Подякуйте Санду. В її становищі - це дуже смілива заява.
Газпромівська удавка на шиї, плюс ПМР під боком.
Кремлівський сцарь за таке по голівці не погладить.
Захоче покарати.
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30.09.2022 17:33
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А без дула пістолета хіба можливо референдуми на такі теми проводити?
Чому когось не влаштовує міжнародне право, яке наголошує, що міжнародно-визнані кордони країн недоторкані?
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30.09.2022 17:28 Відповісти
Подякуйте Санду. В її становищі - це дуже смілива заява.
Газпромівська удавка на шиї, плюс ПМР під боком.
Кремлівський сцарь за таке по голівці не погладить.
Захоче покарати.
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30.09.2022 17:33 Відповісти
Нормальное у них положение, это у Приднестровья и шерифа проблемы. Очко у него играет только в путь. Его только за изнасилования малолеток опустят и забьют в СИЗО, до суда не доживет.
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30.09.2022 17:37 Відповісти
А если бы кацапы контролировали бы 100% территорий (не контролируя ни одной области полностью по итогу, и то пусть спасибо скажут минам и водным полосам у Чонгара, которых не было, но это уже до конца войны не важно и просто факт такой) и просто провели референдум с фальсификациями, или, скажем, с промывкой мозгов через телевизор, то что, признала бы?

Вроде прекрасно все понимаешь сама, но некоторые заявления выглядят как, например, выдача беженцев в 1944-1945-ом году из СССР назад к Сталину на казни, а на их справедливое замечание им просто говорили, что "подумаешь, ну если не нравится Сталин, то просто проголосуйте за другого кандидата". Какие, к черту, выборы от кацапов. Были бы мозги, то вы бы последовательно не признавали уже с Ельцина в 1996-ом что ли его нарисованную победу как выборы с чудовищным количеством нарушений, где на первом месте стоит узурпация телевидения и недопуск других кандидатов до пропорционального транслирования своей повестки. Просто не признавала президента и не заключали ни одного контракта, дав понять политическим элитам на России, что либо честные выборы, либо сидите в нищете. Это бы сработало. Спасибо импотентам европейским.
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30.09.2022 17:35 Відповісти
Так що, може після Лиман-24 хлопці відпочинуть, та ПМР за@башим, щоб в тилу не ворзались?
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30.09.2022 17:37 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши
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30.09.2022 17:52 Відповісти
Пані Санду, не триндіти треба, а московитів вибивати/вирізати треба з вашої власної землі. Вже 32 роки вони і вам, і нам псують повітря у т.з. пмр. Саме час скористатися зручною ситуацією та вирішити це "питання" назавжди. А Європа вас зрозуміє.
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30.09.2022 17:51 Відповісти
а при чем тут "дуло" если совсем и не "референдум"?
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30.09.2022 17:59 Відповісти
Нічого нового. Таким же "референдумом" на багнетах у 1918 році москалі відірвали від України північну частину - Стародубщину, колиску гетьманських родів і старшини, і культурне ядро Сіверщини.
Тепер це частина Брянської області рф
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30.09.2022 18:08 Відповісти
Смотрите молдованы вы следующие. Как видим для ***** уже даже не обязательно окупировать территорию физически. Он и онлайн может вас *присоеденить* к своему Гулагу
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30.09.2022 20:27 Відповісти
Маєчка, не бойся нет там пистолета в дрожащей руке царя лаптеногих, там токо музейная пищаль с отсиревшим порохом.
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30.09.2022 21:01 Відповісти
 
 