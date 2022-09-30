З травня 2022 року вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів, - Мінреінтеграції

На гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин надійшло понад 30 тисяч звернень. Понад 4000 українців залишаються зниклими безвісти.

Про це на брифінгу повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє Цензор.НЕТ..

"У семи областях, де відбувалися воєнні дії створено пошукові групи. Для роботи з рідними зниклих у регіонах у нас працюють 23 координатори. Немає поки що координаторів лише у Херсонській та Луганській областях, що буде доречно зробити дуже скоро після звільнення наших територій. Наразі заведено 13 835 справ з пошуку безвісти зниклих осіб. Розшукано та повернуто 539 тіл з непідконтрольних територій. Повернуто для поховання 2026 тіл загиблих із територій зон бойових зіткнень… Розшукано 163 особи, які були в полоні та наразі звільнені", - сказав Котенко.

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