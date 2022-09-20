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Україна повернула тіла 25-ти полеглих захисників, - Мінреінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблиз захисників Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться у повыдомленні.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Dima30
показати весь коментар20.09.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 0
Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар20.09.2022 13:24 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар20.09.2022 13:47 Відповісти Мені подобається 3
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