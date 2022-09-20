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Україна повернула тіла 25-ти полеглих захисників, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обмін

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблиз захисників Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться у повыдомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, - МВС

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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коли згадують "женевські конвенції" це просто незграбно виглядає на тлі страти наших військовополонених..
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20.09.2022 12:27 Відповісти
Спочатку здати в полон живих людей потім підносити як досягнення повернення тіл Жах Вічна пам'ять героям
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20.09.2022 13:24 Відповісти
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20.09.2022 13:47 Відповісти
 
 