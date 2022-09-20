Україна повернула тіла 25-ти полеглих захисників, - Мінреінтеграції

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблиз захисників Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться у повыдомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, - МВС

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.