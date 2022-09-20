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Украина вернула тела 25 павших защитников, - Минреинтеграции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших защитников Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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Dima30
показать весь комментарий20.09.2022 12:27 Ответить Мне нравится 0
Tetiana Koliesnikova
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Чайка Київ
показать весь комментарий20.09.2022 13:47 Ответить Мне нравится 3
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