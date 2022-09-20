Украина вернула тела 25 павших защитников, - Минреинтеграции

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших защитников Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.