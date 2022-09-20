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Украина вернула тела 25 павших защитников, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших защитников Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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коли згадують "женевські конвенції" це просто незграбно виглядає на тлі страти наших військовополонених..
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20.09.2022 12:27 Ответить
Спочатку здати в полон живих людей потім підносити як досягнення повернення тіл Жах Вічна пам'ять героям
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20.09.2022 13:24 Ответить
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20.09.2022 13:47 Ответить
 
 