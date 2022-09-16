За неделю на деоккупированной Харьковщине найдено 50 тел мирных жителей и около 445 могил, - МВД

В освобожденном от оккупантов РФ Изюме в Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для последующей идентификации лиц погибших. К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию", - сказал уполномоченный по вопросам исчезнувших людей. без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

В свою очередь, во время брифинга 16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уточнил, что на деоккупированной Харьковщине найдено 50 тел мирных жителей и около 445 могил, сообщает Еспресо.

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"Тела почти 50 человек обнаружили на территории Харьковской области. Это тела гражданских, которые были найдены за эту неделю. На территории массового захоронения наших граждан - ориентировочно 445 захоронений (близ Изюма. - Ред.). Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что эти тела закапывали с марта. Эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Удаление трупов эксперты начали сегодня, 16 сентября.

Эти данные без учета массовых захоронений, где тела еще не эксгумированы.

Напомним, накануне в деоккупированном Изюме Харьковской области обнаружено кладбище с сотнями новых захоронений. Известно, что оккупанты сами публиковали видео с этого места, поэтому украинские силы его искали. Среди прочего, обнаружена братская могила украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников.

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