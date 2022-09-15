Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов Херсонщины, ранены, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие сутки полиция открыла 17 уголовных производств по военным преступлениям армии РФ в Херсонской области. Оккупационные войска обстреляли шесть населенных пунктов области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вражеские удары пришлись по пгт Архангельское и Высокополье, селам Токарево, Таврическое, Ивановка и Долгово.

"Разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, автомобили. В Долговом в результате вражеских обстрелов загорелись несколько домов, они полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Херсоне полиция разоблачила коллаборантов из двух бывших работников одного из университетов.

"Они приняли предложение врага и добровольно заняли в противоправно захваченном ВУЗе должности доцента кафедры ботаники и защиты растений и проректора по административно-хозяйственной деятельности. Предатели активно готовили учебное заведение к открытию и приему студентов на обучение в новом учебном году по образовательным программам страны-агрессора. Они продолжают агитировать студентов к поступлению в ВУЗ, а также оказывают давление на сотрудников, не пошедших на сотрудничество с оккупантами. За коллаборационную деятельность перебежчикам-просветителям грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ст.111-1 Уголовного кодекса Украины)", - информируют правоохранители.

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По фактам военных преступлений следователи открыли производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".



