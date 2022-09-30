Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію
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Начальник Служби безпеки президента України Максим Донець захищатиме дисертацію на здобуття ступеня кандидат юридичних наук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії внутрішніх справ.
Донець мав захищати дисертацію "Адміністративно-правовий статус військовослужбовців (тілоохоронців) Управління державної охорони України" на здобуття ступеня кандидат юридичних наук сьогодні, 30 вересня 2022 року.
Однак в академії повідомили, що захист перенесли.
"Захист дисертації переноситься у зв‘язку із хворобою офіційного опонента", - йдеться в повідомленні.
В матеріалах зазначається, що у Донця два опоненти - доктор юридичних наук, професорка Олена Джафарова та кандидатка юридичних наук Анна Титко.
Наразі невідомо, писалася кандидатська дисертація до повномасштабного вторгнення РФ чи під час нього.
Зазначимо, Максма Донця у 2019 році президент Зеленський призначив заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.
За даними ЗМІ, Донець був також охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.
Будь ласка, зачекайте...
жестокий отжиг
Хоча попи у церквах теж далекі від Біблії.
Чи хто чекав щось іншого?
Як відомо, Сергій Шкарлет передрав у свою дисертацію матеріали з російської дисертації - див. публікацію "Російські вуха в докторській дисертації Сергія Шкарлета".
Іще одна публікація про походеньки Шкарлета:
"Ректор-плагіатор зробив міністра-плагіатора почесним професором".
Я трєбую пракурора ілі хатя би праФФєсара
по-этому и забросил украинскую нОуку и инженерию ще з десять років тому на зламі "епох" йулі-йанека.. та й не тільки я.. хто виїхав, а хто на - "дауншифтінг" - зебіли можуть посміятися з нових слів
тому так і живемо, що рулять дебіли-заочники, а їх обирають..... та ну їх... дехто вже й поплатився за вумний вибір 2019..(
Видно его готовят в министры... - раз организовывают "диссертацию"...!
З тими ганебними дисертаціями слід кінчати - не можуть невігласи рухати науку, бо вони навіть не знають, що це таке.
Або - ставте вже непідйомну ціну для тих чиновників.
Колись я писав дисери за 3000,00 доларів.
Але то було в 90-ті роки, коли пані Мендель голодувала.
А нині - побійтеся Бога!
І взагалі, не зрозуміло яке має значення кого він охороняв? Почніть тоді вже писати в такому ж ключі про адвокатів, які представляють сторону захисту, бо по вашій логіці раз він захищає злочинця, то сам нічим не краще. Є поняття професії та професіоналізму. Дуже шкода, що декому цього не осягнути.