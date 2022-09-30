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Новини Політика України
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Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

донець

Начальник Служби безпеки президента України Максим Донець захищатиме дисертацію на здобуття ступеня кандидат юридичних наук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії внутрішніх справ.

Донець мав захищати дисертацію "Адміністративно-правовий статус військовослужбовців (тілоохоронців) Управління державної охорони України" на здобуття ступеня кандидат юридичних наук сьогодні, 30 вересня 2022 року. 

Однак в академії повідомили, що захист перенесли.

"Захист дисертації переноситься у зв‘язку із хворобою офіційного опонента", - йдеться в повідомленні.

В матеріалах зазначається, що у Донця два опоненти - доктор юридичних наук, професорка Олена Джафарова та кандидатка юридичних наук Анна Титко.

Наразі невідомо, писалася кандидатська дисертація до повномасштабного вторгнення РФ чи під час нього.

Зазначимо, Максма Донця у 2019 році президент Зеленський призначив заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України. 

За даними ЗМІ, Донець був також охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.

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Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію 01
Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію 02
Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію 03
Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію 04
Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію 05
Охоронець Зеленського Донець зібрався захищати дисертацію 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
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30.09.2022 18:26
+45
Кива-2 ?
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30.09.2022 18:26
+36
ще один науківець
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30.09.2022 18:27
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Кива-2 ?
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30.09.2022 18:26 Відповісти
дивлячись на цю пику чомусь пригадався караванський стрілець
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30.09.2022 18:38 Відповісти
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30.09.2022 18:26 Відповісти
Что за чувиха?))
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30.09.2022 20:48 Відповісти
Нічого не змінюється...
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30.09.2022 18:27 Відповісти
зміниться лише тоді, коли не буде жодних доплат за ступінь та "наукових_пенсій" Бо якось смішно виходить: він зробив наукове відкриття, тобто з біса розумний, а заробити собі на хліб та пенсію не може Нехай продасть свій "винахід/відкриття" та живе з того
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30.09.2022 18:52 Відповісти
Так ви праві во Маску не треба ніякої доплати він розумом заробляє....доплати були в ссср бо там прросто тупо науковці нічого крім зп не мали(((
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01.10.2022 07:42 Відповісти
А далі можна в нардепи, чому ні, слуги коломойші.
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30.09.2022 18:27 Відповісти
ще один науківець
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30.09.2022 18:27 Відповісти
науКІВАць
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30.09.2022 18:30 Відповісти
А чого,пiсля вiйни всi зеленi Бенини слуги матимуть вчений ступiнь у частинi пограбування краiни.
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30.09.2022 19:15 Відповісти
проффесор
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30.09.2022 20:57 Відповісти
Зездець. Продовження. Дивіться на всіх екранах країни.
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30.09.2022 18:29 Відповісти
Начальник Служби безпеки президента України Максим Донецьк Джерело: https://censor.net/ua/n3370745

жестокий отжиг
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30.09.2022 18:29 Відповісти
Ніхто і не має сумнівів, що захиститься... як і Ківа.
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30.09.2022 18:30 Відповісти
кандидат УрОдических наук?
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30.09.2022 18:31 Відповісти
Иродических
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30.09.2022 22:21 Відповісти
Дуже цікава версія. Ви вважаєте, що він Біблію хоч в руках тримав?
Хоча попи у церквах теж далекі від Біблії.
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30.09.2022 22:45 Відповісти
Товпо*епи нікуди не ділись з ОПи, як сиділи до війни - так і продовжують сидіти.
Чи хто чекав щось іншого?
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30.09.2022 18:32 Відповісти
Он на всех фото рядом с Зеленским. Чтобы тот не убежал.
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30.09.2022 18:33 Відповісти
"Кого е*ть - все жопы в шрамах".....
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30.09.2022 18:35 Відповісти
о.. это такая важная новость... шо... даже слов не подберу как мне плевать на эту клоунаду...(кандидатская ему поможет защищать нашефсё?)
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30.09.2022 18:36 Відповісти
"смотрящий от смотрящего" )
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30.09.2022 18:42 Відповісти
Уже нічого не дивує в країні, де плагіатор із фальшивою докторською дисертацією займає посаду міністра освіти та науки.
Як відомо, Сергій Шкарлет передрав у свою дисертацію матеріали з російської дисертації - див. публікацію "Російські вуха в докторській дисертації Сергія Шкарлета".
Іще одна публікація про походеньки Шкарлета:
"Ректор-плагіатор зробив міністра-плагіатора почесним професором".
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30.09.2022 18:37 Відповісти
Цьому орден посоромився виписати, як квартальним корешам.
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30.09.2022 18:39 Відповісти
Вова наверное помогал писать.....одной рукой писал книги.....месяц войны....другой десертацию охраннику....ну чем не Бонапарт македонский
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30.09.2022 18:41 Відповісти
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30.09.2022 18:59 Відповісти
Він їх тепер пише як Яник)))
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01.10.2022 07:45 Відповісти
Та ні, не макидонський, а Оманський!
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30.09.2022 18:59 Відповісти
Без І.Киви - нєлєгєтімна)
Я трєбую пракурора ілі хатя би праФФєсара
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30.09.2022 18:41 Відповісти
Будущий руководитель Академии наук
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30.09.2022 18:42 Відповісти
ПреЗЕдентського університету.
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30.09.2022 18:45 Відповісти
он набьёт себе на руке "диссертация", аки лысый патриотическую татуировку )
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30.09.2022 18:43 Відповісти
Всьо. Это последняя капля. Теперь я точно решил. Буду защищать диссертацию на тему "Вегетативное размножение одноклеточных кацапоидов в условиях безалкалоидной среды"
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30.09.2022 18:43 Відповісти
певно ківа був науковим керівником
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30.09.2022 18:46 Відповісти
Тю, а всі думали, що дисертація буде про "Темну матерію" і її вплив на видиму матерію та фонове випромінювання.
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30.09.2022 18:46 Відповісти
Зебілам при пороху жилось над то добре і вони на зло всім всралися з тим зе. Особливо балдію, коли ідіоти захищають зе з піною з рота. А я казав, голосування по приколу приведе до повної сраки.
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30.09.2022 18:47 Відповісти
скоро зелю будут охороняти одні академіки!
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30.09.2022 18:47 Відповісти
Він буде не Зеля,а Мао Зе Дун.))
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01.10.2022 01:43 Відповісти
Зеленський дискредитує себе цим недоумком. Сильно дискредитує. Передайте йому, що це пройоб… Його пройоб.
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30.09.2022 18:48 Відповісти
одним зашкваром больше, одним меньше - какая разница
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30.09.2022 18:56 Відповісти
Мабуть, навзаєм))
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30.09.2022 19:12 Відповісти
Головне гроші - Зарплатня кандідата наук 58 867 ₴ в месяц Мабуть начальник охорони харанта останній пісун без хліба доїдає
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30.09.2022 18:50 Відповісти
в якого це кандидата наук така зарплата? ))) покажи мені на нього пальцем )))
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30.09.2022 19:02 Відповісти
Це говорить про те що клоун клав болт на всіх і вся та робить те що йому каже Бєня.
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30.09.2022 18:52 Відповісти
проффесор
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30.09.2022 18:53 Відповісти
Охоронець, розумніший за призидента! Дожили...
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30.09.2022 18:56 Відповісти
..успеет, ещё есть зевремя..
по-этому и забросил украинскую нОуку и инженерию ще з десять років тому на зламі "епох" йулі-йанека.. та й не тільки я.. хто виїхав, а хто на - "дауншифтінг" - зебіли можуть посміятися з нових слів
тому так і живемо, що рулять дебіли-заочники, а їх обирають..... та ну їх... дехто вже й поплатився за вумний вибір 2019..(
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30.09.2022 18:56 Відповісти
Бенин
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30.09.2022 18:56 Відповісти
Это не охранник, а смотритель зверинца
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30.09.2022 18:57 Відповісти
присматривает за мелким по просьбе Бабушки=)
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30.09.2022 18:57 Відповісти
тупой зелёный вброс!!(на реакцию общественности,вдруг кто то попытается ,,творение"спалить)хотя после кивы!!ну никак не удивят!!да и не просто так написано ,,охранник бородатой бабушки"
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30.09.2022 18:57 Відповісти
Ага. Ми вже мали одного такого "прохфессора". З фейсом дебіла і бандита. Який зараз "прохфессорує" в рассеї. Для тих, хто не доганяє - його поганяло - Ківа.
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30.09.2022 18:59 Відповісти
А ОТКУДА у него ВРЕМЯ на учебу, изучения, диссертацию и т.д. ?!
Видно его готовят в министры... - раз организовывают "диссертацию"...!
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30.09.2022 18:59 Відповісти
ПроФФФФФесор?
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30.09.2022 19:01 Відповісти
Охоронець перед захистом схоже вже одного опонента відправив на лікарняний)
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30.09.2022 19:04 Відповісти
конвоир таки станет прохфессором, можете не сумлеваться
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30.09.2022 19:06 Відповісти
Ну а коли ж ще, саме на часі, під шумок війни...
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30.09.2022 19:07 Відповісти
Яка наукова новизна? З тими дисертаціями слід кінчати - не можуть невігласи рухати науку, бо вони навіть не знають, що це таке
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30.09.2022 19:09 Відповісти
и что?
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30.09.2022 19:10 Відповісти
Охоронець Коломойського де факто. Пора вже у парламент просовувати, за давньою традицією.
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30.09.2022 19:10 Відповісти
Тема дисертації: Охорона олігархів як надійний спосіб покращити свій статок.
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30.09.2022 19:14 Відповісти
Яка наукова новизна цього "дослідження"?

З тими ганебними дисертаціями слід кінчати - не можуть невігласи рухати науку, бо вони навіть не знають, що це таке.

Або - ставте вже непідйомну ціну для тих чиновників.

Колись я писав дисери за 3000,00 доларів.

Але то було в 90-ті роки, коли пані Мендель голодувала.

А нині - побійтеся Бога!
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30.09.2022 19:15 Відповісти
Це все, що треба знати про зеленського, як незалежного від олігарха політика.
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30.09.2022 19:23 Відповісти
кандидат наук? Тоді мабуть спічрайтер Зеленського отримує відразу професора,а як же!
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30.09.2022 19:30 Відповісти
Можно тільки здогадуватися що він там надивився ,ходячі слідом за Зе ,що з охоронця зробився кандидатом юрідичних наук...
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30.09.2022 19:37 Відповісти
а "научным" руководителем у него был сам Зеленский?
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30.09.2022 19:44 Відповісти
ну какой нахер из него кандидат юридических наук, если у него нет жомовой ямы??
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30.09.2022 19:49 Відповісти
😁
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30.09.2022 22:46 Відповісти
Ну а що йому, можна нав іть ***** захищати, аби бабло капало.
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30.09.2022 19:57 Відповісти
Тема дисертації пов`язана з наркологією?
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30.09.2022 20:20 Відповісти
А ось і наш маленький Золотов. В стадії імаго.
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30.09.2022 20:25 Відповісти
Як зе виберуть на другий термін, то вся верхівка стане палковніками та дохторами
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30.09.2022 20:27 Відповісти
А в чому проблема? Охоронець не може отримати науковий ступінь? Чи Цензор перетворюється на жовту бульварщину? Якщо є сумніви в його компетентності - спершу сходіть на захист, зберіть докази, а потім робіть з того новину.
І взагалі, не зрозуміло яке має значення кого він охороняв? Почніть тоді вже писати в такому ж ключі про адвокатів, які представляють сторону захисту, бо по вашій логіці раз він захищає злочинця, то сам нічим не краще. Є поняття професії та професіоналізму. Дуже шкода, що декому цього не осягнути.
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30.09.2022 20:47 Відповісти
раз є слово адміністративне, то значить рука прохвесора татарова блукала. Та ваабще, портков взагалі немає диплома, а дохтор наук, і цілий прохвесор КНУ, та ще й кафедри конституційного права. Захищатись буде в Академії МВС, стовідсотково.
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30.09.2022 20:53 Відповісти
Я думал там все кандидаты юридических наук, заканчивая сантехника, ну а как же , епь...
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30.09.2022 20:58 Відповісти
Якщо людина розумна, то чому б не захищати?
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30.09.2022 21:01 Відповісти
Які нах опоненти- десять замахів на скумбрія - зразу в академіки - однозначно на часі
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30.09.2022 21:25 Відповісти
Хтось захищає свою країну,волю,землю а хтось де серти не знає...
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30.09.2022 22:39 Відповісти
Наверное у кивалова защищается. там все остепенялись, даже генпрокурор луценко
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30.09.2022 23:30 Відповісти
 
 