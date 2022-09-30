Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начальник Службы безопасности президента Украины Максим Донец будет защищать диссертацию на соискание степени кандидат юридических наук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной Академии внутренних дел.
Донец должен был защищать диссертацию "Административно-правовой статус военнослужащих (телохранителей) Управления государственной охраны Украины" на соискание степени кандидат юридических наук сегодня, 30 сентября 2022 года.
Однако в академии сообщили, что защита была перенесена.
"Защита диссертации переносится в связи с болезнью официального оппонента", - говорится в сообщении.
В материалах отмечается, что у Донца два оппонента - доктор юридических наук, профессор Елена Джафарова и кандидат юридических наук Анна Титко.
Пока неизвестно, писалась кандидатская диссертация до полномасштабного вторжения РФ или во время него.
Отметим, Максма Донца в 2019 году президент Зеленский назначил заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.
По данным СМИ, Донец был также охранником олигарха Игоря Коломойского.
Пожалуйста, подождите...
жестокий отжиг
Хоча попи у церквах теж далекі від Біблії.
Чи хто чекав щось іншого?
Як відомо, Сергій Шкарлет передрав у свою дисертацію матеріали з російської дисертації - див. публікацію "Російські вуха в докторській дисертації Сергія Шкарлета".
Іще одна публікація про походеньки Шкарлета:
"Ректор-плагіатор зробив міністра-плагіатора почесним професором".
Я трєбую пракурора ілі хатя би праФФєсара
по-этому и забросил украинскую нОуку и инженерию ще з десять років тому на зламі "епох" йулі-йанека.. та й не тільки я.. хто виїхав, а хто на - "дауншифтінг" - зебіли можуть посміятися з нових слів
тому так і живемо, що рулять дебіли-заочники, а їх обирають..... та ну їх... дехто вже й поплатився за вумний вибір 2019..(
Видно его готовят в министры... - раз организовывают "диссертацию"...!
З тими ганебними дисертаціями слід кінчати - не можуть невігласи рухати науку, бо вони навіть не знають, що це таке.
Або - ставте вже непідйомну ціну для тих чиновників.
Колись я писав дисери за 3000,00 доларів.
Але то було в 90-ті роки, коли пані Мендель голодувала.
А нині - побійтеся Бога!
І взагалі, не зрозуміло яке має значення кого він охороняв? Почніть тоді вже писати в такому ж ключі про адвокатів, які представляють сторону захисту, бо по вашій логіці раз він захищає злочинця, то сам нічим не краще. Є поняття професії та професіоналізму. Дуже шкода, що декому цього не осягнути.