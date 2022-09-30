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Новости Политика Украины
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Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

донець

Начальник Службы безопасности президента Украины Максим Донец будет защищать диссертацию на соискание степени кандидат юридических наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной Академии внутренних дел.

Донец должен был защищать диссертацию "Административно-правовой статус военнослужащих (телохранителей) Управления государственной охраны Украины" на соискание степени кандидат юридических наук сегодня, 30 сентября 2022 года.

Однако в академии сообщили, что защита была перенесена.

"Защита диссертации переносится в связи с болезнью официального оппонента", - говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что у Донца два оппонента - доктор юридических наук, профессор Елена Джафарова и кандидат юридических наук Анна Титко.

Пока неизвестно, писалась кандидатская диссертация до полномасштабного вторжения РФ или во время него.

Отметим, Максма Донца в 2019 году президент Зеленский назначил заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

По данным СМИ, Донец был также охранником олигарха Игоря Коломойского.

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Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию 01

Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию 02
Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию 03
Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию 04
Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию 05
Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию 06
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Топ комментарии
+49
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30.09.2022 18:26
+45
Кива-2 ?
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30.09.2022 18:26
+36
ще один науківець
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30.09.2022 18:27
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Кива-2 ?
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30.09.2022 18:26 Ответить
дивлячись на цю пику чомусь пригадався караванський стрілець
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30.09.2022 18:38 Ответить
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30.09.2022 18:26 Ответить
Что за чувиха?))
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30.09.2022 20:48 Ответить
Нічого не змінюється...
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30.09.2022 18:27 Ответить
зміниться лише тоді, коли не буде жодних доплат за ступінь та "наукових_пенсій" Бо якось смішно виходить: він зробив наукове відкриття, тобто з біса розумний, а заробити собі на хліб та пенсію не може Нехай продасть свій "винахід/відкриття" та живе з того
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30.09.2022 18:52 Ответить
Так ви праві во Маску не треба ніякої доплати він розумом заробляє....доплати були в ссср бо там прросто тупо науковці нічого крім зп не мали(((
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01.10.2022 07:42 Ответить
А далі можна в нардепи, чому ні, слуги коломойші.
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30.09.2022 18:27 Ответить
ще один науківець
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30.09.2022 18:27 Ответить
науКІВАць
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30.09.2022 18:30 Ответить
А чого,пiсля вiйни всi зеленi Бенини слуги матимуть вчений ступiнь у частинi пограбування краiни.
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30.09.2022 19:15 Ответить
проффесор
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30.09.2022 20:57 Ответить
Зездець. Продовження. Дивіться на всіх екранах країни.
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30.09.2022 18:29 Ответить
Начальник Служби безпеки президента України Максим Донецьк Джерело: https://censor.net/ua/n3370745

жестокий отжиг
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30.09.2022 18:29 Ответить
Ніхто і не має сумнівів, що захиститься... як і Ківа.
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30.09.2022 18:30 Ответить
кандидат УрОдических наук?
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30.09.2022 18:31 Ответить
Иродических
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30.09.2022 22:21 Ответить
Дуже цікава версія. Ви вважаєте, що він Біблію хоч в руках тримав?
Хоча попи у церквах теж далекі від Біблії.
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30.09.2022 22:45 Ответить
Товпо*епи нікуди не ділись з ОПи, як сиділи до війни - так і продовжують сидіти.
Чи хто чекав щось іншого?
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30.09.2022 18:32 Ответить
Он на всех фото рядом с Зеленским. Чтобы тот не убежал.
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30.09.2022 18:33 Ответить
"Кого е*ть - все жопы в шрамах".....
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30.09.2022 18:35 Ответить
о.. это такая важная новость... шо... даже слов не подберу как мне плевать на эту клоунаду...(кандидатская ему поможет защищать нашефсё?)
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30.09.2022 18:36 Ответить
"смотрящий от смотрящего" )
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30.09.2022 18:42 Ответить
Уже нічого не дивує в країні, де плагіатор із фальшивою докторською дисертацією займає посаду міністра освіти та науки.
Як відомо, Сергій Шкарлет передрав у свою дисертацію матеріали з російської дисертації - див. публікацію "Російські вуха в докторській дисертації Сергія Шкарлета".
Іще одна публікація про походеньки Шкарлета:
"Ректор-плагіатор зробив міністра-плагіатора почесним професором".
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30.09.2022 18:37 Ответить
Цьому орден посоромився виписати, як квартальним корешам.
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30.09.2022 18:39 Ответить
Вова наверное помогал писать.....одной рукой писал книги.....месяц войны....другой десертацию охраннику....ну чем не Бонапарт македонский
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30.09.2022 18:41 Ответить
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30.09.2022 18:59 Ответить
Він їх тепер пише як Яник)))
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01.10.2022 07:45 Ответить
Та ні, не макидонський, а Оманський!
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30.09.2022 18:59 Ответить
Без І.Киви - нєлєгєтімна)
Я трєбую пракурора ілі хатя би праФФєсара
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30.09.2022 18:41 Ответить
Будущий руководитель Академии наук
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30.09.2022 18:42 Ответить
ПреЗЕдентського університету.
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30.09.2022 18:45 Ответить
он набьёт себе на руке "диссертация", аки лысый патриотическую татуировку )
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30.09.2022 18:43 Ответить
Всьо. Это последняя капля. Теперь я точно решил. Буду защищать диссертацию на тему "Вегетативное размножение одноклеточных кацапоидов в условиях безалкалоидной среды"
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30.09.2022 18:43 Ответить
певно ківа був науковим керівником
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30.09.2022 18:46 Ответить
Тю, а всі думали, що дисертація буде про "Темну матерію" і її вплив на видиму матерію та фонове випромінювання.
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30.09.2022 18:46 Ответить
Зебілам при пороху жилось над то добре і вони на зло всім всралися з тим зе. Особливо балдію, коли ідіоти захищають зе з піною з рота. А я казав, голосування по приколу приведе до повної сраки.
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30.09.2022 18:47 Ответить
скоро зелю будут охороняти одні академіки!
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30.09.2022 18:47 Ответить
Він буде не Зеля,а Мао Зе Дун.))
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01.10.2022 01:43 Ответить
Зеленський дискредитує себе цим недоумком. Сильно дискредитує. Передайте йому, що це пройоб… Його пройоб.
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30.09.2022 18:48 Ответить
одним зашкваром больше, одним меньше - какая разница
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30.09.2022 18:56 Ответить
Мабуть, навзаєм))
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30.09.2022 19:12 Ответить
Головне гроші - Зарплатня кандідата наук 58 867 ₴ в месяц Мабуть начальник охорони харанта останній пісун без хліба доїдає
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30.09.2022 18:50 Ответить
в якого це кандидата наук така зарплата? ))) покажи мені на нього пальцем )))
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30.09.2022 19:02 Ответить
Це говорить про те що клоун клав болт на всіх і вся та робить те що йому каже Бєня.
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30.09.2022 18:52 Ответить
проффесор
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30.09.2022 18:53 Ответить
Охоронець, розумніший за призидента! Дожили...
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30.09.2022 18:56 Ответить
..успеет, ещё есть зевремя..
по-этому и забросил украинскую нОуку и инженерию ще з десять років тому на зламі "епох" йулі-йанека.. та й не тільки я.. хто виїхав, а хто на - "дауншифтінг" - зебіли можуть посміятися з нових слів
тому так і живемо, що рулять дебіли-заочники, а їх обирають..... та ну їх... дехто вже й поплатився за вумний вибір 2019..(
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30.09.2022 18:56 Ответить
Бенин
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30.09.2022 18:56 Ответить
Это не охранник, а смотритель зверинца
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30.09.2022 18:57 Ответить
присматривает за мелким по просьбе Бабушки=)
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30.09.2022 18:57 Ответить
тупой зелёный вброс!!(на реакцию общественности,вдруг кто то попытается ,,творение"спалить)хотя после кивы!!ну никак не удивят!!да и не просто так написано ,,охранник бородатой бабушки"
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30.09.2022 18:57 Ответить
Ага. Ми вже мали одного такого "прохфессора". З фейсом дебіла і бандита. Який зараз "прохфессорує" в рассеї. Для тих, хто не доганяє - його поганяло - Ківа.
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30.09.2022 18:59 Ответить
А ОТКУДА у него ВРЕМЯ на учебу, изучения, диссертацию и т.д. ?!
Видно его готовят в министры... - раз организовывают "диссертацию"...!
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30.09.2022 18:59 Ответить
ПроФФФФФесор?
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30.09.2022 19:01 Ответить
Охоронець перед захистом схоже вже одного опонента відправив на лікарняний)
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30.09.2022 19:04 Ответить
конвоир таки станет прохфессором, можете не сумлеваться
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30.09.2022 19:06 Ответить
Ну а коли ж ще, саме на часі, під шумок війни...
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30.09.2022 19:07 Ответить
Яка наукова новизна? З тими дисертаціями слід кінчати - не можуть невігласи рухати науку, бо вони навіть не знають, що це таке
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30.09.2022 19:09 Ответить
и что?
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30.09.2022 19:10 Ответить
Охоронець Коломойського де факто. Пора вже у парламент просовувати, за давньою традицією.
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30.09.2022 19:10 Ответить
Тема дисертації: Охорона олігархів як надійний спосіб покращити свій статок.
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30.09.2022 19:14 Ответить
Яка наукова новизна цього "дослідження"?

З тими ганебними дисертаціями слід кінчати - не можуть невігласи рухати науку, бо вони навіть не знають, що це таке.

Або - ставте вже непідйомну ціну для тих чиновників.

Колись я писав дисери за 3000,00 доларів.

Але то було в 90-ті роки, коли пані Мендель голодувала.

А нині - побійтеся Бога!
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30.09.2022 19:15 Ответить
Це все, що треба знати про зеленського, як незалежного від олігарха політика.
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30.09.2022 19:23 Ответить
кандидат наук? Тоді мабуть спічрайтер Зеленського отримує відразу професора,а як же!
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30.09.2022 19:30 Ответить
Можно тільки здогадуватися що він там надивився ,ходячі слідом за Зе ,що з охоронця зробився кандидатом юрідичних наук...
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30.09.2022 19:37 Ответить
а "научным" руководителем у него был сам Зеленский?
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30.09.2022 19:44 Ответить
ну какой нахер из него кандидат юридических наук, если у него нет жомовой ямы??
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30.09.2022 19:49 Ответить
😁
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30.09.2022 22:46 Ответить
Ну а що йому, можна нав іть ***** захищати, аби бабло капало.
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30.09.2022 19:57 Ответить
Тема дисертації пов`язана з наркологією?
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30.09.2022 20:20 Ответить
А ось і наш маленький Золотов. В стадії імаго.
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30.09.2022 20:25 Ответить
Як зе виберуть на другий термін, то вся верхівка стане палковніками та дохторами
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30.09.2022 20:27 Ответить
А в чому проблема? Охоронець не може отримати науковий ступінь? Чи Цензор перетворюється на жовту бульварщину? Якщо є сумніви в його компетентності - спершу сходіть на захист, зберіть докази, а потім робіть з того новину.
І взагалі, не зрозуміло яке має значення кого він охороняв? Почніть тоді вже писати в такому ж ключі про адвокатів, які представляють сторону захисту, бо по вашій логіці раз він захищає злочинця, то сам нічим не краще. Є поняття професії та професіоналізму. Дуже шкода, що декому цього не осягнути.
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30.09.2022 20:47 Ответить
раз є слово адміністративне, то значить рука прохвесора татарова блукала. Та ваабще, портков взагалі немає диплома, а дохтор наук, і цілий прохвесор КНУ, та ще й кафедри конституційного права. Захищатись буде в Академії МВС, стовідсотково.
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30.09.2022 20:53 Ответить
Я думал там все кандидаты юридических наук, заканчивая сантехника, ну а как же , епь...
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30.09.2022 20:58 Ответить
Якщо людина розумна, то чому б не захищати?
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30.09.2022 21:01 Ответить
Які нах опоненти- десять замахів на скумбрія - зразу в академіки - однозначно на часі
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30.09.2022 21:25 Ответить
Хтось захищає свою країну,волю,землю а хтось де серти не знає...
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30.09.2022 22:39 Ответить
Наверное у кивалова защищается. там все остепенялись, даже генпрокурор луценко
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30.09.2022 23:30 Ответить
 
 