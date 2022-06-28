Джонсон пригласил в Британию российских ученых, не согласных с Путиным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Британский премьер Борис Джонсон открыто предложил недовольным властями российским ученым переехать в Великобританию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
В рамках системы партнерства с украинскими университетами, которая позволит украинским ученым продолжить свои исследования в учреждениях Великобритании, Джонсон сказал, что это предложение распространяется на российских коллег.
"Русским ученым и исследователям, которые смотрят на насилие Путина с тревогой и которые больше не чувствуют себя в безопасности в России: вы должны смело подавать заявку, чтобы приехать в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знанию" – сказал Джонсон.
В рамках схемы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас расширен почти до 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию привезут и поддержат около 130 украинских ученых.
Премьер-министр уделял значительное внимание Украине на встрече G7 на юге Германии, и хотя британские чиновники говорят, что на саммите наблюдалось беспрецедентное единство между мировыми лидерами по долгосрочной поддержке, конкретных действий было мало.
Даунинг-стрит заявил, что надеется, что это произойдет на следующем саммите НАТО в Мадриде, на который Джонсон отправится во вторник.
Сравнивая необходимость противостояния России с ситуацией во время Второй мировой войны, Джонсон сказал, что хотя противодействие фашизма также принесло огромные затраты, она затем привела к десятилетиям процветания и стабильности.
В целом, утверждает премьер-министр, "цена свободы стоит того, чтобы заплатить". Он сказал: "Помните, демократиям в середине прошлого века понадобилось много времени, чтобы осознать, что они должны противостоять тирании и агрессии. Это было очень дорого".
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Они законы физики изучали по количеству буль-буль на рыло-стакан.
А формулу спирта считают рецептом от всего.
Подобная политика существует в отношении Ирана. Например, мы сейчас сотрудничаем с канадцами в роботике, так вот все эти канадцы - поголовно иранцы, свалившие оттуда на западные гранты. А гранты им дают даже не обязательно на что-то полезное, а чтобы они просто не занимались в иране ядерной программой.
Скорійше "глупий" тут Ви.
продажний народец 🤔
На Западе давно существует программа по переманиванию учёных из стран вроде Ирана. Не обязательно, чтобы они приносили даже какую-то пользу - достаточно, чтобы просто пилили гранты на каких-нибудь не особо важных проектах, лишь бы не работали на иранскую ядерную программу. Вот буквально сейчас наша немецкая фирма ведёт такой научный проект с канадцами, где все канадцы - персы.
Так что ничего критического им не доверят. Будут сидеть, как я, заниматься какими-нибудь некритическими исследованиями, писать статьи в открытые, доступные всем журналы - и не будут работать на российскую оборонку.
Если действительно будет ваш сценарий - а он так или иначе будет, потому что, если не случится всеевропейского крындеца, очень много Украинцев останется в Гермаии - то выход, в случае настоящей победы Украины - это англоязычная среда в Украине. То есть, чтобы в больших городах в магазинах всегда более-менее понимали английский.