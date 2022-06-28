РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4267 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 938 44
Великобритания (4257) наука (694) Россия (91262) ученые (344) эмиграция (139) Джонсон_Борис (478)

Джонсон пригласил в Британию российских ученых, не согласных с Путиным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

борис,джонсон

Британский премьер Борис Джонсон открыто предложил недовольным властями российским ученым переехать в Великобританию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

В рамках системы партнерства с украинскими университетами, которая позволит украинским ученым продолжить свои исследования в учреждениях Великобритании, Джонсон сказал, что это предложение распространяется на российских коллег.

"Русским ученым и исследователям, которые смотрят на насилие Путина с тревогой и которые больше не чувствуют себя в безопасности в России: вы должны смело подавать заявку, чтобы приехать в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знанию" – сказал Джонсон.

Читайте: В России спикер Госдумы Володин предложил уволиться преподавателям, которые против войны

В рамках схемы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас расширен почти до 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию привезут и поддержат около 130 украинских ученых.

Премьер-министр уделял значительное внимание Украине на встрече G7 на юге Германии, и хотя британские чиновники говорят, что на саммите наблюдалось беспрецедентное единство между мировыми лидерами по долгосрочной поддержке, конкретных действий было мало.

Даунинг-стрит заявил, что надеется, что это произойдет на следующем саммите НАТО в Мадриде, на который Джонсон отправится во вторник.

Также читайте: Из России до конца года могут уехать более 15 тысяч миллионеров, - исследование

Сравнивая необходимость противостояния России с ситуацией во время Второй мировой войны, Джонсон сказал, что хотя противодействие фашизма также принесло огромные затраты, она затем привела к десятилетиям процветания и стабильности.

В целом, утверждает премьер-министр, "цена свободы стоит того, чтобы заплатить". Он сказал: "Помните, демократиям в середине прошлого века понадобилось много времени, чтобы осознать, что они должны противостоять тирании и агрессии. Это было очень дорого".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
я чомусь думаю, що МІ-6 зможе відрізнити науковців від науківців.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:47
+9
Вот напрасно он так. Счас вся лубянка станет науковцями, не согласными с политикой *****. Они же только этого и ждут. Реально несогласных реальных ученых уже никто никуда не выпустит.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:42
+5
Объясню зачем это делается.

На Западе давно существует программа по переманиванию учёных из стран вроде Ирана. Не обязательно, чтобы они приносили даже какую-то пользу - достаточно, чтобы просто пилили гранты на каких-нибудь не особо важных проектах, лишь бы не работали на иранскую ядерную программу. Вот буквально сейчас наша немецкая фирма ведёт такой научный проект с канадцами, где все канадцы - персы.

Так что ничего критического им не доверят. Будут сидеть, как я, заниматься какими-нибудь некритическими исследованиями, писать статьи в открытые, доступные всем журналы - и не будут работать на российскую оборонку.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот напрасно он так. Счас вся лубянка станет науковцями, не согласными с политикой *****. Они же только этого и ждут. Реально несогласных реальных ученых уже никто никуда не выпустит.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:42 Ответить
я чомусь думаю, що МІ-6 зможе відрізнити науковців від науківців.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:47 Ответить
Всю Лубянку быстро просветят на предмет научных познаний.
Они законы физики изучали по количеству буль-буль на рыло-стакан.
А формулу спирта считают рецептом от всего.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:50 Ответить
Всі ФСБшні мерзотники з'їдуться до Лондона - 100%
показать весь комментарий
28.06.2022 09:46 Ответить
Тобто ви геть не вірити у MI-6
показать весь комментарий
28.06.2022 09:53 Ответить
А шо в них верить? Кто они такие? Там одно дурачье собрано, как и в пентагонах, сбу всяких и тд и тп. И Джонсон никчемность, который творит херню. Ты еще наверное очень молод, посем наивен. Запомни, небыло и нет более квалифицированых, влиятельных и умных профессионалов во всех сферах жизни, чем диванные спецы с комментов на цензоре. Военные не так воюют, политики не так служат, врачи не так лечат, инженеры не так строят. Но мы разберемся. Мы есть сила.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:01 Ответить
Эк тебя попердолило
показать весь комментарий
28.06.2022 11:24 Ответить
Я особисто , нікому не вірю%!
показать весь комментарий
28.06.2022 10:13 Ответить
Не волнуйтесь, они уже там, и судя по тому, как вскрываются всякие там петробашировы, их всех знают.

Подобная политика существует в отношении Ирана. Например, мы сейчас сотрудничаем с канадцами в роботике, так вот все эти канадцы - поголовно иранцы, свалившие оттуда на западные гранты. А гранты им дают даже не обязательно на что-то полезное, а чтобы они просто не занимались в иране ядерной программой.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:03 Ответить
Это глупая и наивная ошибка!
показать весь комментарий
28.06.2022 09:46 Ответить
З чого б це?
Скорійше "глупий" тут Ви.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:09 Ответить
нет. США забирали же немецких инженеров по созданию ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0%C2%BB . А могли бы сказать "нет хороших немцев, давайте всех убьем". США смотрели на шаг вперед и смогли построить ракеты быстрее. А теперь Украина просит ракеты у США. Вот такой бумеранг
показать весь комментарий
28.06.2022 10:33 Ответить
ссылка не работает, гуглите "операция Скрепка"
показать весь комментарий
28.06.2022 10:34 Ответить
красава Джонсонюк
показать весь комментарий
28.06.2022 09:50 Ответить
я думав Джонсон розумніший і не хоче передавати секрети британської промисловості ФСБ-ГРУ
показать весь комментарий
28.06.2022 09:50 Ответить
vapros - ZACHEM ? emu tam nekomu na 9. maja s dedami na palkah hoditj ?
показать весь комментарий
28.06.2022 09:55 Ответить
якщо б Борис запросив всіх "незгодних" з Путіним росіянінов, то приїхали б всі 140 млн.

продажний народец 🤔
показать весь комментарий
28.06.2022 09:58 Ответить
да...а! какое наивное восприятие реальности, я думаю сейчас кива, янык с коллегами подтянуться, цвет так сказать научного бомонда
показать весь комментарий
28.06.2022 10:00 Ответить
Я думаю, що є індекси, за якими можна проводити відбір. До того ж не усі спеціальності потрібні (наші "економісти" там, мабуть, нафіг не потрібні, хоча Гонтарєва десь викладає). Ну й знання англійської - як без нього?
показать весь комментарий
28.06.2022 10:11 Ответить
Объясню зачем это делается.

На Западе давно существует программа по переманиванию учёных из стран вроде Ирана. Не обязательно, чтобы они приносили даже какую-то пользу - достаточно, чтобы просто пилили гранты на каких-нибудь не особо важных проектах, лишь бы не работали на иранскую ядерную программу. Вот буквально сейчас наша немецкая фирма ведёт такой научный проект с канадцами, где все канадцы - персы.

Так что ничего критического им не доверят. Будут сидеть, как я, заниматься какими-нибудь некритическими исследованиями, писать статьи в открытые, доступные всем журналы - и не будут работать на российскую оборонку.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:08 Ответить
Антипутинист-ученый сейчас рэфию не сможет покинуть. Опыт сэра не забыт в РФ. Покинут только те, кто лоялен путину и работает на него. Покинут с полученными заданиями. Ничего кроме вреда от них в Англии не будет
показать весь комментарий
28.06.2022 10:33 Ответить
Опыт сэсэсэ-ра. Автозамена подвела)
показать весь комментарий
28.06.2022 10:36 Ответить
тут фишка в том, что покинув террорашку они уже не будут работать на путинскую оборонку. Будут разрабатывать какую-то умную бетономешалку или тостер с искусственным интеллектом за хорошие деньги, вместо ракет для путлера.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:56 Ответить
Да и деньги-то! Что такое каких-нибудь 60000 баксов в год на человека? Притом, что все они вернутся в родную экономику.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:27 Ответить
Ну, бабушка надвое. Многие же уже убежали кто куда, и сидят теперь кто где. Если Британия предлагает работу - они уже не вернутся в россию.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:26 Ответить
А они не одни приедут, они с новичком приедут (почти цитата голосом Фарады) Наивные англичане
показать весь комментарий
28.06.2022 10:26 Ответить
Кто желает быть с ************.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:27 Ответить
З тексту видно, що і Україна втратить 130 своїх науковців. Відтік розуму.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:33 Ответить
поцікавьтесь як влада зелейоббіків проводила олімпіади з математики останні 3 роки, наприклад. І як обрізала фінансування освіти зараз.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:57 Ответить
Ты серьезно эту херь несешь? Олимпиады по математике? Урезали финансирование? Слово"ковид" тебе знакомо? Во всей Европе образование было урезано. Хотя, думаю ты и так знаешь, просто спамишь. Вброс не защитан.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:25 Ответить
Хинди и другие языки Индии пользуются деванагари (ну или арабицей, как Урду), но все, кто хочет получить хоть какое-то образование, знают английский. Кроме того, в Германии большинство индийцев не учит немецкий язык от слова вообще, им хватает английского.

Если действительно будет ваш сценарий - а он так или иначе будет, потому что, если не случится всеевропейского крындеца, очень много Украинцев останется в Гермаии - то выход, в случае настоящей победы Украины - это англоязычная среда в Украине. То есть, чтобы в больших городах в магазинах всегда более-менее понимали английский.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:32 Ответить
это глупое решение Джонсона. Перетечет в Англию всякое кцацпское г*, которое будет издалека любить родину и хаять бритов. Это в лучшем случае. А в худшем вообще диверсантов отправят. Невероятная глупость!
показать весь комментарий
28.06.2022 11:44 Ответить
Вот когда читаю Медведева мне смешно и ясно, что рф не спасти. А когда Бориса, утверждаюсь во мнении, что в старой Европе есть мужики с яйцами.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:22 Ответить
Боря що ти чудиш? Рашисти генетично виведені нелюди! Немає там нормальних і хороших і науковців! Які в біса науковці коли всі їх вузи це пропагандистські кубла????
показать весь комментарий
28.06.2022 12:42 Ответить
Ничего не меняется.... сейчас начнётся вой - утечка мозгов и ни одна гадина не скажет, что учёные эти, что при союзе, что в 90-х, как рабы без продыху пашут в нии, где условия труда, как в тюрьме, а сами живут в хрущагах/комуналках, от получки до получки. Конечно же они с радостью примут любое такое предложение.
показать весь комментарий
28.06.2022 17:23 Ответить
Bye-bye 👋 рашн науковий потенціал! Чи залишки від нього
показать весь комментарий
28.06.2022 18:58 Ответить
А я думаю Джонсон не дурень і знає, що він робить, тим більше у них дуже хороша розвідка, гебняві в британську науку не пролізуть.
показать весь комментарий
28.06.2022 21:24 Ответить
Чудова нагода вченим і науковцям продовжити свої дослідження в європейських умовах та працювати в установах країни, яка цінує прагнення до нових звершень.
показать весь комментарий
28.06.2022 21:48 Ответить
З одного боку, для українських вчених відкриваються нові можливості - працювати над своїми розробками у Британії дуже перспективно та почесно. Але з іншого боку, запрошувати російських вчених - ризикована ідея. Бо раптом виявиться, що хтось з них - шпигун, чи подвійний агент, чи ще хтось накшталт того. Або хтось з них несподівано змінить свою початкову думку й почне симпатизувати россії. Ці росіяне - ненадійні, довіряти їм - небезпечно.
показать весь комментарий
28.06.2022 22:43 Ответить
браво.
показать весь комментарий
29.06.2022 05:35 Ответить
Відтік мізків з Росії триває) спочатку всі айтішники поїхали, тепер і науковці. Вони вже проходили це в СРСР, зараз буде такий же занепад. У будь-якому випадку краще розробляти нано-тостер, ніж ракету русні. Ще не у рашці, а у Британії
показать весь комментарий
29.06.2022 12:08 Ответить
ризикована ідея! під тим соусом з десяток фсб-шників чи завербованих легко проникнуть і почнуть потроху зсередини отруювати британське суспільство
показать весь комментарий
21.07.2022 09:50 Ответить
 
 