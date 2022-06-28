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Джонсон запросив до Британії російських науковців, незгодних з Путіним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

борис,джонсон

Британський прем’єр Борис Джонсон відкрито запропонував невдоволених владою російським вченим переїхати до Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнм на "Європейську правду".

У рамках системи партнерства з українськими університетами, що дозволить українським науковцям продовжити свої дослідження в установах Великої Британії, Джонсон сказав, що ця пропозиція поширюється на їхніх російських колег.

"Російським вченим і дослідникам, які дивляться на насильство Путіна з тривогою, і які більше не почуваються в безпеці в Росії: ви повинні сміливо подавати заявку, щоб приїхати до Великої Британії та працювати в країні, яка цінує відкритість, свободу та прагнення до знання", – сказав Джонсон.

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У рамках схеми "Дослідники в зоні ризику", бюджет якої зараз розширений майже до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, до Великої Британії привезуть і підтримають близько 130 українських науковців.

Прем’єр-міністр приділяв значну увагу Україні на зустрічі G7 на півдні Німеччини, і хоча британські чиновники кажуть, що на саміті спостерігалася безпрецедентна єдність між світовими лідерами щодо довгострокової підтримки, конкретних дій було мало.

Даунінг-стріт заявив, що сподівається, що це станеться на наступному саміті НАТО в Мадриді, на який Джонсон поїде у вівторок.

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Порівнюючи необхідність протистояння Росії з ситуацією під час Другої світової війни, Джонсон сказав, що, хоча протидія фашизму також принесла величезні витрати, вона потім призвела до десятиліть процвітання та стабільності.

Загалом, стверджує прем’єр-міністр, "ціна свободи варта того, щоб заплатити". Він сказав: "Пам’ятайте, демократіям у середині минулого століття знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що вони повинні протистояти тиранії та агресії. Це було дуже дорого".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
я чомусь думаю, що МІ-6 зможе відрізнити науковців від науківців.
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28.06.2022 09:47
+9
Вот напрасно он так. Счас вся лубянка станет науковцями, не согласными с политикой *****. Они же только этого и ждут. Реально несогласных реальных ученых уже никто никуда не выпустит.
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28.06.2022 09:42
+5
Объясню зачем это делается.

На Западе давно существует программа по переманиванию учёных из стран вроде Ирана. Не обязательно, чтобы они приносили даже какую-то пользу - достаточно, чтобы просто пилили гранты на каких-нибудь не особо важных проектах, лишь бы не работали на иранскую ядерную программу. Вот буквально сейчас наша немецкая фирма ведёт такой научный проект с канадцами, где все канадцы - персы.

Так что ничего критического им не доверят. Будут сидеть, как я, заниматься какими-нибудь некритическими исследованиями, писать статьи в открытые, доступные всем журналы - и не будут работать на российскую оборонку.
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28.06.2022 10:08
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Вот напрасно он так. Счас вся лубянка станет науковцями, не согласными с политикой *****. Они же только этого и ждут. Реально несогласных реальных ученых уже никто никуда не выпустит.
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28.06.2022 09:42 Відповісти
я чомусь думаю, що МІ-6 зможе відрізнити науковців від науківців.
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28.06.2022 09:47 Відповісти
Всю Лубянку быстро просветят на предмет научных познаний.
Они законы физики изучали по количеству буль-буль на рыло-стакан.
А формулу спирта считают рецептом от всего.
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28.06.2022 11:50 Відповісти
Всі ФСБшні мерзотники з'їдуться до Лондона - 100%
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28.06.2022 09:46 Відповісти
Тобто ви геть не вірити у MI-6
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28.06.2022 09:53 Відповісти
А шо в них верить? Кто они такие? Там одно дурачье собрано, как и в пентагонах, сбу всяких и тд и тп. И Джонсон никчемность, который творит херню. Ты еще наверное очень молод, посем наивен. Запомни, небыло и нет более квалифицированых, влиятельных и умных профессионалов во всех сферах жизни, чем диванные спецы с комментов на цензоре. Военные не так воюют, политики не так служат, врачи не так лечат, инженеры не так строят. Но мы разберемся. Мы есть сила.
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28.06.2022 10:01 Відповісти
Эк тебя попердолило
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28.06.2022 11:24 Відповісти
Я особисто , нікому не вірю%!
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28.06.2022 10:13 Відповісти
Не волнуйтесь, они уже там, и судя по тому, как вскрываются всякие там петробашировы, их всех знают.

Подобная политика существует в отношении Ирана. Например, мы сейчас сотрудничаем с канадцами в роботике, так вот все эти канадцы - поголовно иранцы, свалившие оттуда на западные гранты. А гранты им дают даже не обязательно на что-то полезное, а чтобы они просто не занимались в иране ядерной программой.
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28.06.2022 10:03 Відповісти
Это глупая и наивная ошибка!
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28.06.2022 09:46 Відповісти
З чого б це?
Скорійше "глупий" тут Ви.
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28.06.2022 10:09 Відповісти
нет. США забирали же немецких инженеров по созданию ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0%C2%BB . А могли бы сказать "нет хороших немцев, давайте всех убьем". США смотрели на шаг вперед и смогли построить ракеты быстрее. А теперь Украина просит ракеты у США. Вот такой бумеранг
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28.06.2022 10:33 Відповісти
ссылка не работает, гуглите "операция Скрепка"
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28.06.2022 10:34 Відповісти
красава Джонсонюк
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28.06.2022 09:50 Відповісти
я думав Джонсон розумніший і не хоче передавати секрети британської промисловості ФСБ-ГРУ
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28.06.2022 09:50 Відповісти
vapros - ZACHEM ? emu tam nekomu na 9. maja s dedami na palkah hoditj ?
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28.06.2022 09:55 Відповісти
якщо б Борис запросив всіх "незгодних" з Путіним росіянінов, то приїхали б всі 140 млн.

продажний народец 🤔
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28.06.2022 09:58 Відповісти
да...а! какое наивное восприятие реальности, я думаю сейчас кива, янык с коллегами подтянуться, цвет так сказать научного бомонда
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28.06.2022 10:00 Відповісти
Я думаю, що є індекси, за якими можна проводити відбір. До того ж не усі спеціальності потрібні (наші "економісти" там, мабуть, нафіг не потрібні, хоча Гонтарєва десь викладає). Ну й знання англійської - як без нього?
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28.06.2022 10:11 Відповісти
Объясню зачем это делается.

На Западе давно существует программа по переманиванию учёных из стран вроде Ирана. Не обязательно, чтобы они приносили даже какую-то пользу - достаточно, чтобы просто пилили гранты на каких-нибудь не особо важных проектах, лишь бы не работали на иранскую ядерную программу. Вот буквально сейчас наша немецкая фирма ведёт такой научный проект с канадцами, где все канадцы - персы.

Так что ничего критического им не доверят. Будут сидеть, как я, заниматься какими-нибудь некритическими исследованиями, писать статьи в открытые, доступные всем журналы - и не будут работать на российскую оборонку.
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28.06.2022 10:08 Відповісти
Антипутинист-ученый сейчас рэфию не сможет покинуть. Опыт сэра не забыт в РФ. Покинут только те, кто лоялен путину и работает на него. Покинут с полученными заданиями. Ничего кроме вреда от них в Англии не будет
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28.06.2022 10:33 Відповісти
Опыт сэсэсэ-ра. Автозамена подвела)
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28.06.2022 10:36 Відповісти
тут фишка в том, что покинув террорашку они уже не будут работать на путинскую оборонку. Будут разрабатывать какую-то умную бетономешалку или тостер с искусственным интеллектом за хорошие деньги, вместо ракет для путлера.
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28.06.2022 10:56 Відповісти
Да и деньги-то! Что такое каких-нибудь 60000 баксов в год на человека? Притом, что все они вернутся в родную экономику.
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28.06.2022 11:27 Відповісти
Ну, бабушка надвое. Многие же уже убежали кто куда, и сидят теперь кто где. Если Британия предлагает работу - они уже не вернутся в россию.
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28.06.2022 11:26 Відповісти
А они не одни приедут, они с новичком приедут (почти цитата голосом Фарады) Наивные англичане
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28.06.2022 10:26 Відповісти
Кто желает быть с ************.
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28.06.2022 10:27 Відповісти
З тексту видно, що і Україна втратить 130 своїх науковців. Відтік розуму.
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28.06.2022 10:33 Відповісти
поцікавьтесь як влада зелейоббіків проводила олімпіади з математики останні 3 роки, наприклад. І як обрізала фінансування освіти зараз.
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28.06.2022 10:57 Відповісти
Ты серьезно эту херь несешь? Олимпиады по математике? Урезали финансирование? Слово"ковид" тебе знакомо? Во всей Европе образование было урезано. Хотя, думаю ты и так знаешь, просто спамишь. Вброс не защитан.
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28.06.2022 12:25 Відповісти
Хинди и другие языки Индии пользуются деванагари (ну или арабицей, как Урду), но все, кто хочет получить хоть какое-то образование, знают английский. Кроме того, в Германии большинство индийцев не учит немецкий язык от слова вообще, им хватает английского.

Если действительно будет ваш сценарий - а он так или иначе будет, потому что, если не случится всеевропейского крындеца, очень много Украинцев останется в Гермаии - то выход, в случае настоящей победы Украины - это англоязычная среда в Украине. То есть, чтобы в больших городах в магазинах всегда более-менее понимали английский.
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28.06.2022 11:32 Відповісти
это глупое решение Джонсона. Перетечет в Англию всякое кцацпское г*, которое будет издалека любить родину и хаять бритов. Это в лучшем случае. А в худшем вообще диверсантов отправят. Невероятная глупость!
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28.06.2022 11:44 Відповісти
Вот когда читаю Медведева мне смешно и ясно, что рф не спасти. А когда Бориса, утверждаюсь во мнении, что в старой Европе есть мужики с яйцами.
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28.06.2022 12:22 Відповісти
Боря що ти чудиш? Рашисти генетично виведені нелюди! Немає там нормальних і хороших і науковців! Які в біса науковці коли всі їх вузи це пропагандистські кубла????
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28.06.2022 12:42 Відповісти
Ничего не меняется.... сейчас начнётся вой - утечка мозгов и ни одна гадина не скажет, что учёные эти, что при союзе, что в 90-х, как рабы без продыху пашут в нии, где условия труда, как в тюрьме, а сами живут в хрущагах/комуналках, от получки до получки. Конечно же они с радостью примут любое такое предложение.
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28.06.2022 17:23 Відповісти
Bye-bye 👋 рашн науковий потенціал! Чи залишки від нього
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28.06.2022 18:58 Відповісти
А я думаю Джонсон не дурень і знає, що він робить, тим більше у них дуже хороша розвідка, гебняві в британську науку не пролізуть.
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28.06.2022 21:24 Відповісти
Чудова нагода вченим і науковцям продовжити свої дослідження в європейських умовах та працювати в установах країни, яка цінує прагнення до нових звершень.
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28.06.2022 21:48 Відповісти
З одного боку, для українських вчених відкриваються нові можливості - працювати над своїми розробками у Британії дуже перспективно та почесно. Але з іншого боку, запрошувати російських вчених - ризикована ідея. Бо раптом виявиться, що хтось з них - шпигун, чи подвійний агент, чи ще хтось накшталт того. Або хтось з них несподівано змінить свою початкову думку й почне симпатизувати россії. Ці росіяне - ненадійні, довіряти їм - небезпечно.
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28.06.2022 22:43 Відповісти
браво.
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29.06.2022 05:35 Відповісти
Відтік мізків з Росії триває) спочатку всі айтішники поїхали, тепер і науковці. Вони вже проходили це в СРСР, зараз буде такий же занепад. У будь-якому випадку краще розробляти нано-тостер, ніж ракету русні. Ще не у рашці, а у Британії
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29.06.2022 12:08 Відповісти
ризикована ідея! під тим соусом з десяток фсб-шників чи завербованих легко проникнуть і почнуть потроху зсередини отруювати британське суспільство
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21.07.2022 09:50 Відповісти
 
 