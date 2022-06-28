Джонсон запросив до Британії російських науковців, незгодних з Путіним
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Британський прем’єр Борис Джонсон відкрито запропонував невдоволених владою російським вченим переїхати до Великої Британії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнм на "Європейську правду".
У рамках системи партнерства з українськими університетами, що дозволить українським науковцям продовжити свої дослідження в установах Великої Британії, Джонсон сказав, що ця пропозиція поширюється на їхніх російських колег.
"Російським вченим і дослідникам, які дивляться на насильство Путіна з тривогою, і які більше не почуваються в безпеці в Росії: ви повинні сміливо подавати заявку, щоб приїхати до Великої Британії та працювати в країні, яка цінує відкритість, свободу та прагнення до знання", – сказав Джонсон.
У рамках схеми "Дослідники в зоні ризику", бюджет якої зараз розширений майже до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, до Великої Британії привезуть і підтримають близько 130 українських науковців.
Прем’єр-міністр приділяв значну увагу Україні на зустрічі G7 на півдні Німеччини, і хоча британські чиновники кажуть, що на саміті спостерігалася безпрецедентна єдність між світовими лідерами щодо довгострокової підтримки, конкретних дій було мало.
Даунінг-стріт заявив, що сподівається, що це станеться на наступному саміті НАТО в Мадриді, на який Джонсон поїде у вівторок.
Порівнюючи необхідність протистояння Росії з ситуацією під час Другої світової війни, Джонсон сказав, що, хоча протидія фашизму також принесла величезні витрати, вона потім призвела до десятиліть процвітання та стабільності.
Загалом, стверджує прем’єр-міністр, "ціна свободи варта того, щоб заплатити". Він сказав: "Пам’ятайте, демократіям у середині минулого століття знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що вони повинні протистояти тиранії та агресії. Це було дуже дорого".
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Они законы физики изучали по количеству буль-буль на рыло-стакан.
А формулу спирта считают рецептом от всего.
Подобная политика существует в отношении Ирана. Например, мы сейчас сотрудничаем с канадцами в роботике, так вот все эти канадцы - поголовно иранцы, свалившие оттуда на западные гранты. А гранты им дают даже не обязательно на что-то полезное, а чтобы они просто не занимались в иране ядерной программой.
Скорійше "глупий" тут Ви.
продажний народец 🤔
На Западе давно существует программа по переманиванию учёных из стран вроде Ирана. Не обязательно, чтобы они приносили даже какую-то пользу - достаточно, чтобы просто пилили гранты на каких-нибудь не особо важных проектах, лишь бы не работали на иранскую ядерную программу. Вот буквально сейчас наша немецкая фирма ведёт такой научный проект с канадцами, где все канадцы - персы.
Так что ничего критического им не доверят. Будут сидеть, как я, заниматься какими-нибудь некритическими исследованиями, писать статьи в открытые, доступные всем журналы - и не будут работать на российскую оборонку.
Если действительно будет ваш сценарий - а он так или иначе будет, потому что, если не случится всеевропейского крындеца, очень много Украинцев останется в Гермаии - то выход, в случае настоящей победы Украины - это англоязычная среда в Украине. То есть, чтобы в больших городах в магазинах всегда более-менее понимали английский.