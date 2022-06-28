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Новини За кордономВійна в Україні
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війна (56406) виш, ЗВО (462) Росія (47208) Володін (78)

В Росії спікер Держдуми Володін запропонував звільнитися викладачам, які проти війни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

володін

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін під час парламентських слухань про розвиток вищої освіти в росії заявив, що викладачі вищих навчальних закладів, які виступають проти російського вторгнення в Україну, мають піти з роботи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Той, хто починає спотворювати та намагається використати кафедру, ведучи цю (антивоєнну. - Ред.) пропаганду перед студентами, має взяти й піти", - сказав Володін.

Він порадив звільнитися і ректорам, "якщо такі випадки відбуватимуться". "Нехай також підуть декани, завідувачі кафедр", - підсумував спікер Держдуми.

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Ці пропозиції володіна пролуналии після виступу керівника фракції "Справедлива росія – За правду" Сергія Миронова. За словами Миронова, на факультеті журналістики МДУ "шельмують викладачів та студентів, які не бояться говорити", що вони підтримують президента Росії та війну в Україні. Як приклад фейків такі викладачі наводять повідомлення телеканалу "Россия-1", "Первого канала", РІА "Новости".

Раніше Володін уже заявляв, що ті, хто не підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну, "мають піти з керівних посад у бюджетних установах культури, освіти, охорони здоров'я, інших сфер".

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У березні 2022 року на журфаку МДУ вже відмовилися від модуля "Політична журналістика", в квітні московська Вища школа економіки закрила академічний трек "Права людини та демократичне управління".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Какой-то слизняк. Надо сразу расстреливать. Ишь чего удумали, против войны выступать Не учителя, а буржуазные наймиты, иностранные агенты и сотрудники Госдепа...
И этот мудак у них спикером работает ? Конченная страна
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28.06.2022 07:19
+24
Цапи пливуть у сраку, ще й несамовито веслують...
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28.06.2022 07:16
+23
учителей несогласньіх уволить детей после школьі на фронт - нет предела расейкому е..банатизму....
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28.06.2022 07:22
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Цапи пливуть у сраку, ще й несамовито веслують...
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28.06.2022 07:16 Відповісти
бгг, британський прем'єр Борис Джонсон відкрито запропонував невдоволених владою російським вченим переїхати до Великої Британії. https://censor.net/ua/n3350673
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28.06.2022 10:03 Відповісти
Какой-то слизняк. Надо сразу расстреливать. Ишь чего удумали, против войны выступать Не учителя, а буржуазные наймиты, иностранные агенты и сотрудники Госдепа...
И этот мудак у них спикером работает ? Конченная страна
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28.06.2022 07:19 Відповісти
таваріщі, здєсь нада разабрацца! на чью мєльніцу лйот воду гражданін валодін? партія йєво поставіла проводіть работу, а вмєсто етава он занімаєцца вот етой вот с пазвалєнія сказать "дєятєльностью"! нада уже сабрацца і ударіть, крєпко ударіть по валодінізму і прочім проявлєніям мєлко-буржуазной мягкожопості і врєдітєльства!
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28.06.2022 08:50 Відповісти
Маасковія найбільший дурдом у світі.
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28.06.2022 07:20 Відповісти
учителей несогласньіх уволить детей после школьі на фронт - нет предела расейкому е..банатизму....
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28.06.2022 07:22 Відповісти
"Хто проти зґвалтувань та розстрілів українців -повинні піти з армії "- сказав фашист володін.
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28.06.2022 07:25 Відповісти
Давайте вгадаємо - ніхто з росіян не звільниться.

А були би нормальними людьми звільнилися б всі вчителі, і система освіти рф зколапсувала.

Тобто росіяни в своїй масі підтримують війну.
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28.06.2022 07:27 Відповісти
Володин хочет полномасштабно вторгаться ?
Автомат в руки и марш в окоп жрать сухпай под обстрелом.
Покажи личный пример, а подстрекать все горазды.
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28.06.2022 07:30 Відповісти
Так Володина пока не потеряла.
Вопрос в том, чтобы Володина разорвало на куски,
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28.06.2022 07:54 Відповісти
Ему в Гааге висеть.
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28.06.2022 09:38 Відповісти
В окопы инчиллигецию сраную!
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28.06.2022 07:48 Відповісти
останутся одни внуки Шариковых и Швондеров.
Родственники вертухаев лагерных.
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28.06.2022 07:50 Відповісти
Могут не остаться. Кавказцы вырежут, ещё что-то...
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28.06.2022 07:57 Відповісти
на России полстраны п***** zдят , а полстраны сидят.
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28.06.2022 08:09 Відповісти
Так работает (не)естественный отбор в России: людей с отличной от линии партии взглядами устраняют от возможности воспитать здравомыслящих людей.
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28.06.2022 07:58 Відповісти
Вони там всі й@бнуті.
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28.06.2022 07:58 Відповісти
Не обращайте внимания. Этот заднеприводной всегда говорит не то, что думает.
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28.06.2022 08:02 Відповісти
"В'ячеслав Володін"

Не В'ячеслав, а Вячєслав

"Сергія Миронова"

Не Сергія, а Сєргєя
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28.06.2022 08:58 Відповісти
І якщо звільнять викладачів вузів тоді в Росії будуть викладати двірники та вантажники замість викладачів для Росії -це нормальне явище
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28.06.2022 10:38 Відповісти
Мартышка даже не подозревает, насколько она глупа.
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28.06.2022 11:50 Відповісти
Це правильна пропозиція, нехай майбутнє гарматне м'ясо вчать безсовісні конформісти!
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28.06.2022 14:08 Відповісти
 
 