В Росії спікер Держдуми Володін запропонував звільнитися викладачам, які проти війни

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін під час парламентських слухань про розвиток вищої освіти в росії заявив, що викладачі вищих навчальних закладів, які виступають проти російського вторгнення в Україну, мають піти з роботи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Той, хто починає спотворювати та намагається використати кафедру, ведучи цю (антивоєнну. - Ред.) пропаганду перед студентами, має взяти й піти", - сказав Володін.

Він порадив звільнитися і ректорам, "якщо такі випадки відбуватимуться". "Нехай також підуть декани, завідувачі кафедр", - підсумував спікер Держдуми.

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Ці пропозиції володіна пролуналии після виступу керівника фракції "Справедлива росія – За правду" Сергія Миронова. За словами Миронова, на факультеті журналістики МДУ "шельмують викладачів та студентів, які не бояться говорити", що вони підтримують президента Росії та війну в Україні. Як приклад фейків такі викладачі наводять повідомлення телеканалу "Россия-1", "Первого канала", РІА "Новости".

Раніше Володін уже заявляв, що ті, хто не підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну, "мають піти з керівних посад у бюджетних установах культури, освіти, охорони здоров'я, інших сфер".

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У березні 2022 року на журфаку МДУ вже відмовилися від модуля "Політична журналістика", в квітні московська Вища школа економіки закрила академічний трек "Права людини та демократичне управління".