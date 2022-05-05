В Росії мобілізації не буде, - спікер Держдуми РФ Володін

Мобілізація в Росії не очікується, заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ні. Ні. Я вам в ефірі та без ефіру це скажу", - відповів він журналістам.

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