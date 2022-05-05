В Росії мобілізації не буде, - спікер Держдуми РФ Володін
Мобілізація в Росії не очікується, заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ні. Ні. Я вам в ефірі та без ефіру це скажу", - відповів він журналістам.
Топ коментарі
+74 Скажений Равлик
показати весь коментар05.05.2022 21:39 Відповісти Посилання
+38 Андрюха71
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а ось дійсно гарна новина від наших друзів Поляків-
Границы между Польшей и Украиной фактически не будет, - президент Польши Анджей Дуда заявил "Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границ!
через те у мордорі і воєнкомати горять
кому вы нах верите?
А про мову, чмошник, ти хлопцям з "Азову" в Маріуполі розкажи, ушльопок кончений.
Достатньо українських слів я використав?
. .
Сама старушка объясняет, что вышла с красным флагом, как она думала, к российским военным, чтобы те «не громили Украину и мирно решали вопросы».
Отметим, в ряде российских городов появились баннеры и настенные рисунки с бабушкой, несущей красный флаг. Также памятник с бабушкой установили в Мариуполе.
треба більше давити на цю тему
https://t.me/SolovievLive/104800