В России мобилизации не будет, – спикер Госдумы РФ Володин

Мобилизация в России не ожидается, заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – ответил он журналистам.

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