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В России мобилизации не будет, – спикер Госдумы РФ Володин

рф

Мобилизация в России не ожидается, заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – ответил он журналистам.

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россия (96095) мобилизация (2807) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+74
Значить буде
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05.05.2022 21:39
+38
Точно, значить буде
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05.05.2022 21:40
+34
А що ж вони тоді будуть жерти ?

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05.05.2022 21:48
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Значить буде
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05.05.2022 21:39 Ответить
Точно, значить буде
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05.05.2022 21:40 Ответить
Вона вже давно йде повним ходом: гребуть усіх, кого непопадя. Просто мобілізація йде геть не тими ********* темпами, як того хочеться свинособакам. Назбирають у заліссянських ****** декілька сотень довбойобів, вдягнуть у дрантя, роздадуть калаші і одразу на передок, де найбільше 200-сотих.
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05.05.2022 22:20 Ответить
Гибридная мобилизация будет❗У ***** все такое. И он тоже такое💩
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05.05.2022 21:46 Ответить
А що ж вони тоді будуть жерти ?

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05.05.2022 21:48 Ответить
Настоящие мясньіе изделия -*******
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05.05.2022 22:19 Ответить
Ой дякую. Підняли настрій
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05.05.2022 22:31 Ответить
Bloomberg со ссылкой на источники и документ сообщает, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против бывшей гимнастки Алины Кабаевой. https://t.me/zerkalo_io/43783 https://t.me/zerkalo_io/43783

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05.05.2022 21:51 Ответить
Вони її просто по іншому назвати, от і все... Спецоперація проканала для стада відмороженого, так і тут буде
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05.05.2022 21:59 Ответить
Свинособака если не наврет не проживет. Собирают по всеми миру идиотов !!! Мне все равно сколько их будет --- сдохнут все до последнего !!! Совсем скоро все измениться и будет свободна земля наша ))) Я вот лично с побратимами еще в крым наш хочу попасть .... Не был с 14 года соскучился -- нужно там кацапское дерьмо утилизировать
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06.05.2022 04:35 Ответить
Конечно не будет, ведь у вас и так скот с жгутом Эсмарха бегает а мобилизованные обдроченцы с дырляндии - в касках прадедов как самураи которые веками от отца к сыну носили одну и ту же броню. А если мобилизацию начнете это будет одна винтовка на троих?
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05.05.2022 21:40 Ответить
Їх це ніколи не зупиняло, буде класичне, кацапське "баби нарожают і оружиє забєрьотє у врага".
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05.05.2022 22:07 Ответить
***** вже забрали?
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05.05.2022 22:14 Ответить
Да хз.Но походу алени не особо хотят быть мясом. Хотя мож патриатизм и поможет)))) Будем надеятся на лучшее!! Слава Украине!!
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05.05.2022 22:13 Ответить
На то они и олени, чтобы стать мясом. А на бойню их пошлёт главный оленевод эрэфии в маршальских погонах.)))
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05.05.2022 22:30 Ответить
буде тільки вона буде тихою,а то глубінний народ ,лішнєхромосомний можі і взбунтоватись)
а ось дійсно гарна новина від наших друзів Поляків-
Границы между Польшей и Украиной фактически не будет, - президент Польши Анджей Дуда заявил "Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границ!
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05.05.2022 21:40 Ответить
Буде мобілізація чи не буде - пох...
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05.05.2022 22:29 Ответить
Чи засцяли. Нікому дідов на палках носить буде.
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05.05.2022 21:41 Ответить
Ноги моей больше не будет в Украине!
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05.05.2022 22:37 Ответить
Як раз то нога і буде
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05.05.2022 22:49 Ответить
Уважно читай "БІЛЬШЕ не буде". Ті, що залишились - Шарік вже прикопав).
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06.05.2022 01:51 Ответить
ого. открытка и продуктов на 200 гривен. за что боролся, на то и напоролся.
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05.05.2022 23:02 Ответить
а с бутилкой під'*****, кришечку з другої бутилки накрутили, фальшиве все у лаптєстані !!!
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06.05.2022 05:27 Ответить
пляааа, я йому запчастину знайшов, але потрібноз Шаріком домовитись
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06.05.2022 05:36 Ответить
хто знає як сюди фото залити?
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06.05.2022 05:41 Ответить
https://t.me/vata_show/3618?comment=48563
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06.05.2022 05:39 Ответить
Буде не буде яка різниця ,ми вас нищили і будемо нищити свинособак без роду і племені ,вільна людина по крові своїх предків апріорі ніколи не буде рабом , запам'ятайте це свинособаки.
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05.05.2022 21:42 Ответить
вона вже йде повним ходом
через те у мордорі і воєнкомати горять
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05.05.2022 21:42 Ответить
"Володин",- это не фамилия..., это прилагательное....
кому вы нах верите?
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05.05.2022 21:42 Ответить
Вот и хорошо. Быстрее вас выгонят.
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05.05.2022 21:43 Ответить
Не буде бо вже є. Всілякі люмпени,бомжі,алкаші та інші антисоціальні елементи мчать "звільняти Україну від бєндєравцєв"))
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05.05.2022 21:44 Ответить
Скоріше мріють звільнити від стіралок, телевізорів та іншого майна.
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05.05.2022 22:10 Ответить
русне верить нельзя, готовьтесь ваньки помирать
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05.05.2022 21:44 Ответить
SERG KS йди з москальским кораблем, патріот диванний.
А про мову, чмошник, ти хлопцям з "Азову" в Маріуполі розкажи, ушльопок кончений.
Достатньо українських слів я використав?
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05.05.2022 22:13 Ответить
Зато будет могилизация.
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05.05.2022 21:44 Ответить
ага, всіх уб'ють і все сплюндрують
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05.05.2022 21:46 Ответить
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05.05.2022 21:48 Ответить
Ай, вэрю, вэрю....
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05.05.2022 21:44 Ответить
как же в это верю
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05.05.2022 21:45 Ответить
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05.05.2022 21:46 Ответить
чк для тебя источник?
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05.05.2022 23:05 Ответить
Володін, Малофеєв,Гіркін - звичайна мордва. А мордва біля корита аж з 1937 року. там ще один модвин Кіріл словесами заправляє. Воювати повинні полудикі ординці.
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05.05.2022 21:46 Ответить
На "россии" може и не будет. А в дагестане, бурятии, тыве и прочих русских ****** - таки будет.
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05.05.2022 21:46 Ответить
А підрив домів в МСК і СПБ передбачаються? чи збитий літак?
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05.05.2022 21:47 Ответить
Та ні , якщо ***** оголосить приєднання до мокшандії всіх наших окупованих територій , то наші військові дії по їх визволенню автоматично призведуть до військового стану з витікаючими наслідками. ***** 9 травня заявить про перемогу , що вода в Крим є , Маріуполь наш, Херсон їнаш , я сказав - я зробив , ура "победа" , а потім на слідуючий день скаже ,що "Украина напала на исконно русские территории и теперь вводится военное положение для их защиты" . Ось така " многоходовочка".
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05.05.2022 22:06 Ответить
Кто на Плюке правду думает... Кин-дза-дза
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05.05.2022 21:47 Ответить
От шкода! Так би ЗСУ зачистили від залишків молоді "придатних до стройової" і залишились би кацапкам народжувати лише від інвалідів, дебілів, олігофренів і наркоманів з алкоголіками. А від таких здорові діти не народжуються.
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05.05.2022 21:49 Ответить
Это путлер таким образом пытается сделать мобилизацию скрытной. По достоверной информации из лично мне близкого источника мужчина из Волгограда вынужден был поехать в Москву чтобы лично подтвердить свою инвалидность и невозможность быть мобилизованным. Пока что вернулся домой.
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05.05.2022 21:49 Ответить
Що,воно верзе...? Тещо веліли..
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05.05.2022 21:49 Ответить
Це де не буде? У мацкві і пітері? А якщо дагів і бурятів переб'ють, то чеченців запряжете, чи все-таки мобілізацію проведете? А втім для України насправді різниці немає. Або зараз перемолоти все, що можна, хоч і дещо довго, або зробити перерву на пару років і все одно перемелювати. Тоді зараз все можливо відносно закінчиться, але обстріли таки залишаться і через деякий час знову почнеться. У нас все одно важке, але почесне завдання - утилізувати всіх, у кого в голові войнушки.
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05.05.2022 21:49 Ответить
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05.05.2022 21:50 Ответить
Чого ж "голодные русские" нічого собі не варили?
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05.05.2022 21:55 Ответить
Топор варили.
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05.05.2022 22:10 Ответить
бо в кацапів ні рук ні тями нема - тільки челюсті і шерсть.
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06.05.2022 03:52 Ответить
Якщо так було, то правильно робили, бо українці далекоглядні відносно рузьких.
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05.05.2022 22:00 Ответить
Впервые пропаганде удалось выбрать символ, действительно отражающий суть современной России. Всецело поддерживаю, чтобы этими памятниками заставили всю страну. Потому что РФ - это потерянная во времени нищая бабка в обносках, грязными руками вцепившаяся во флаг государства, которого нет. Спортивный костюм, выпущенный на китайской фабрике, и стоптанные валенки - это всё, что у неё осталось. И никакого будущего впереди
. .
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05.05.2022 21:51 Ответить
У этой бабки еще и дом орки взорвали потом, как выяснилось...
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05.05.2022 22:01 Ответить
С опухшими от голода ногами в стоптанніх валенках.
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05.05.2022 22:05 Ответить
⚡️Украинские журналисты нашли бабушку с красным флагом, которой в России ставят памятники. Интервью записано в больнице Харькова, куда Анну Ивановну с мужем увезли после того, как в их дом попал российский снаряд.

Сама старушка объясняет, что вышла с красным флагом, как она думала, к российским военным, чтобы те «не громили Украину и мирно решали вопросы».

Отметим, в ряде российских городов появились баннеры и настенные рисунки с бабушкой, несущей красный флаг. Также памятник с бабушкой установили в Мариуполе.
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05.05.2022 22:39 Ответить
засуєтились з тою мобілізацією,
треба більше давити на цю тему
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05.05.2022 21:53 Ответить
Мобилизации 9 мая не будет. 10-го объявят призыв
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05.05.2022 21:54 Ответить
Будет-небудет - ВСУ похер, ликвидируют в любой форме
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05.05.2022 21:54 Ответить
Ага, буде мобіліZець
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05.05.2022 21:54 Ответить
До бімбаських бібізян приїхав аж цілий відомий американський політик-неокомуніст. Назвав всю Америку нацистами, за це отримав 5 шлюх в подарунок
https://t.me/SolovievLive/104800
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05.05.2022 21:54 Ответить
Вона вже є.
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05.05.2022 21:56 Ответить
Россия никогда ни на кого не нападала и не собирается нападать! Давно мы слышали это? ....
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05.05.2022 21:56 Ответить
вчора)) про це патріярх їхній патякав))
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05.05.2022 23:47 Ответить
Я так розумію - з х@йлом осьось щось станеця...)))
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05.05.2022 21:57 Ответить
Я думаю что ***** сейчас наоборот будет потихоньку мобилизировать все актичное население и бросать на утилизацию в Украину, чтобы небыло кому выходить на протесты на Рашке.
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05.05.2022 21:57 Ответить
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05.05.2022 22:06 Ответить
Де там наш Герой со Змеиного? У него лучше получается!))
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05.05.2022 22:18 Ответить
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05.05.2022 22:14 Ответить
Могу ошибаться, но полная мобилизация скреп-это бред. Их задача захватывать как можно больше территорий и разрушать украинскую инфраструктуру. Когда-то Муссолини тоже пытался воссаздать римску империю и у скреп будет тот же конец.
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05.05.2022 22:19 Ответить
Мобилизации не будет, а будет добровольно-принудительное исполнение воинского долга на территории сопредельного государства
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05.05.2022 22:22 Ответить
Прекрасно, прекрасно! Чекаємо на м*ясо)
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05.05.2022 22:25 Ответить
А россея это где и что?Бо по Конституции РФ,буряты,даги,тува,эскимосы и прочие народы имеют право жить и разводить оленей,а не червей в Украине
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05.05.2022 22:36 Ответить
Так и войны не будет клялись! Значит будет!
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05.05.2022 22:39 Ответить
Да , значит будет
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05.05.2022 22:51 Ответить
значить точно буде
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05.05.2022 23:45 Ответить
Ну, то й добре, - менше доведеться копати ям для кацапських трупаків.
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06.05.2022 00:07 Ответить
 
 