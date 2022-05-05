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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из Приднестровья начали активно выезжать мужчины, - посол

придністровя

В Приднестровье наблюдатели фиксируют увеличение выезда мужчин на подконтрольные территории Молдовы.

Об этом в эфире информационного телемарафона 4 мая сообщил посол Украины в Республике Молдова Марк Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"На бытовом уровне все наблюдатели отмечают, что увеличился выезд мужчин из Приднестровья на подконтрольные территории. Это связывают со слухами о мобилизации", – сказал он.

Шевченко также сообщил, что в то же время лидер непризнанной администрации в Тирасполе отмечает, что не намерен объявлять такую ​​мобилизацию.

При этом Шевченко добавил, что "поскольку мы живем в то время, когда все меняется, то нужно принять такие наблюдения во внимание и продолжать следить за событиями".

Также читайте: В Приднестровье заявляют о массовом "минировании"

Автор: 

Приднестровье (657) мобилизация (2807)


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Топ комментарии
+22
Придністров'я самоліквідовується...
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05.05.2022 06:43
+20
Ще один гнилий осередок кацапів в світі.
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05.05.2022 06:49
+11
А по якому пашпорту тікають - своєму квазіреспубліканському,молдовському,українському,російському чи румунському?"Папандопали" хрєнові!
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05.05.2022 07:27
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Придністров'я самоліквідовується...
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05.05.2022 06:43 Ответить
Вполне возможен и вариант, что выезжают те,кто будет провоцировать беспорядки в самой Молдове.
Вообще-то молдовским властям следовало бы напрячься.
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05.05.2022 12:23 Ответить
Людмила
молдоване уже 30 лет как начеку с эти загоном сепаров Приднестровьем
покидают не только провокаторы но и все мужики поголовно
никто не хочет быть пушечным мясом для *****!!
в этом и просчёт карлика
он думал что сепарня вся подниметься воевать и рассчитывал собрать 15 тыс вояк
а пришло в военкомат только два алкаша
остальные разбежались
нп смех курам
оно само себя ликвидирует без всякой войны
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05.05.2022 14:02 Ответить
Ще один гнилий осередок кацапів в світі.
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05.05.2022 06:49 Ответить
А як же скрєпи?
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05.05.2022 06:57 Ответить
Не хочуть захищать.
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05.05.2022 07:42 Ответить
Вони і ссср в 1991 не захищали
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05.05.2022 09:02 Ответить
ага..вони тікають на парад побєдобєсія
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05.05.2022 07:17 Ответить
А по якому пашпорту тікають - своєму квазіреспубліканському,молдовському,українському,російському чи румунському?"Папандопали" хрєнові!
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05.05.2022 07:27 Ответить
Дивно, що Крим думає, що їх війна не зачепить... Там буде гаряче скоро!
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05.05.2022 07:39 Ответить
А звідки ти взяв, що Крим так думає?? :




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05.05.2022 10:51 Ответить
Побiгли щури.
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05.05.2022 08:14 Ответить
По большому счету, что сей час мешает молдаванам просто "зайти" в ту клоаку приднестровье, и выгнать оттуда нахер этих москальских упырей, и наконец закончить этот сюрреализм с непонятной территорий который длится уже почти 30 лет?? К ним попасть можно только вовоздуху (я имею ввиду мокшан, или через Украину, но это почти нереально) Закрыть им воздух, пусть с румынами например в поддержке и путлер будет взбешен!!! Вот тока видать у молдован духу не хватит и кишка тонка.. А был бы номер!!
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05.05.2022 08:48 Ответить
А чого вони повинны "нарягаться" і выдтягувать на себе сили кацапів? Особливо пісця того гімна яке "Блазень" з "блазенятами" з Чаусом натворив? Їм простіше почекать коли кацапи видихнуться у боях і у них не буде сил для фінансової і військової підтримки "придністровців" І тоді молдовани візьмуть Придністров"я "голими руками! А ми ж писали "любителям зеленого лайна що саме так і буде - він постарається розісраться з сусідами та союзниками щоб здать Уккраїну Росії! І скільки ми за це прокльонів вислухали? Так що "зелюки" - оця війна - саме на вашій совісті!!!
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05.05.2022 10:44 Ответить
Ты ощибаешься
у молдаван духу не меньше чем у украинцев
мы в 92- ом почти голыми руками жгли танки 14-ой армии
поинтересуйся на досуге
а если внимательно следить за событиями то ты должен уже знать что все сепары мужики бегут оттуда куда глаза глядят!!!
зачем сейчас молдаванам туда заходить???
мы подождём ещё пару месяцев и там от сепаратни не останеться не следа
и во вторых там тоже живут и молдаван около 30% и украинцев примерно столько же
зачем их вовлекать в войну сегодня когда все можно решить более мирным путём
не торопи события
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05.05.2022 14:07 Ответить
А шо такоє? Невже покинуть анклав "великого русского мира" на радість молдовабандерівцям і піндосам? Не скрепно, не великодуховно.
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05.05.2022 09:09 Ответить
Куда? В Молдову? В Украину? А ***** они там нужны?
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05.05.2022 09:12 Ответить
Формують "п'яту колону" в Молдові.
Нічого нового... Слов'янськ... Гіркін.
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05.05.2022 09:28 Ответить
Вони становлять потенційну внутрішню небезпеку Молдові! За ними треба встановити тотальне спостереження, а не реготати з цього!
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05.05.2022 10:29 Ответить
А может он специально тянет с мобилизацией Дождётся пока там никого не останется.
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05.05.2022 12:20 Ответить
 
 