Из Приднестровья начали активно выезжать мужчины, - посол

В Приднестровье наблюдатели фиксируют увеличение выезда мужчин на подконтрольные территории Молдовы.

Об этом в эфире информационного телемарафона 4 мая сообщил посол Украины в Республике Молдова Марк Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"На бытовом уровне все наблюдатели отмечают, что увеличился выезд мужчин из Приднестровья на подконтрольные территории. Это связывают со слухами о мобилизации", – сказал он.

Шевченко также сообщил, что в то же время лидер непризнанной администрации в Тирасполе отмечает, что не намерен объявлять такую ​​мобилизацию.

При этом Шевченко добавил, что "поскольку мы живем в то время, когда все меняется, то нужно принять такие наблюдения во внимание и продолжать следить за событиями".

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