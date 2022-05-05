Из Приднестровья начали активно выезжать мужчины, - посол
В Приднестровье наблюдатели фиксируют увеличение выезда мужчин на подконтрольные территории Молдовы.
Об этом в эфире информационного телемарафона 4 мая сообщил посол Украины в Республике Молдова Марк Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"На бытовом уровне все наблюдатели отмечают, что увеличился выезд мужчин из Приднестровья на подконтрольные территории. Это связывают со слухами о мобилизации", – сказал он.
Шевченко также сообщил, что в то же время лидер непризнанной администрации в Тирасполе отмечает, что не намерен объявлять такую мобилизацию.
При этом Шевченко добавил, что "поскольку мы живем в то время, когда все меняется, то нужно принять такие наблюдения во внимание и продолжать следить за событиями".
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Вообще-то молдовским властям следовало бы напрячься.
молдоване уже 30 лет как начеку с эти загоном сепаров Приднестровьем
покидают не только провокаторы но и все мужики поголовно
никто не хочет быть пушечным мясом для *****!!
в этом и просчёт карлика
он думал что сепарня вся подниметься воевать и рассчитывал собрать 15 тыс вояк
а пришло в военкомат только два алкаша
остальные разбежались
нп смех курам
оно само себя ликвидирует без всякой войны
у молдаван духу не меньше чем у украинцев
мы в 92- ом почти голыми руками жгли танки 14-ой армии
поинтересуйся на досуге
а если внимательно следить за событиями то ты должен уже знать что все сепары мужики бегут оттуда куда глаза глядят!!!
зачем сейчас молдаванам туда заходить???
мы подождём ещё пару месяцев и там от сепаратни не останеться не следа
и во вторых там тоже живут и молдаван около 30% и украинцев примерно столько же
зачем их вовлекать в войну сегодня когда все можно решить более мирным путём
не торопи события
Нічого нового... Слов'янськ... Гіркін.