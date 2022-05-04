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Новости
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В Приднестровье заявляют о массовом "минировании"

приднестровье

Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о получении писем про "минирование" более чем 20 заведений.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

4 мая в "МВД" заявили, что сообщения о якобы "минировании" поступили всем автостанциям региона, городским судам Тирасполя и Бендер, администрациям Рыбницы и Бендер, нескольким школам, Приднестровскому институту искусств, университету им. Шевченко и его филиалам, теплоэнерго в Бендерах.

"На большинстве объектов проверки уже завершены, взрывные устройства не обнаружены", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, - разведка

Как сообщалось, в НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Минобороны Молдовы заявило, что пока не видит признаков того, что Россия может готовить нападение на Молдову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдовы есть планы на случай "пессимистических" сценариев из-за войны в Украине, - Санду

минирование (1446) Приднестровье (657) теракт (2310)


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Топ комментарии
+9
Приднестровье вернётся в родную молдавскую гавань после победы Украины а эта победа уже ни за горами ..
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04.05.2022 16:29
+6
Згідно рішення Паризької мирної конференції 1919 року, яу підписали і більшовики, до моменту входу в СРСР Придністров`я, включно з Тирасполем входило до складу УНР. І не тільки Придністров`я. І Кубань, і Курщина, і Орловщина, і Білгород, і Таганрог, і Брест з Пінськом... Все це є територія Республіки Україна. Але ж кацапи, як зажди похерили той договір, а сьогодні видумують всіляку маячню, щоб вибравдати своє божевілля.
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
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04.05.2022 16:55
+4
та замінуйте вже свої сраки і підірвіться нарешті
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04.05.2022 16:29
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знаем-знаем понос напав і паперу туалетного так і немаєє от і мінують все підряд
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04.05.2022 16:29 Ответить
Годі дурака валяти. Або вже воюйте, або заткніться
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04.05.2022 16:29 Ответить
Нормально, нормально - вони дозаявляються, що населення скоротиться до кількості їхнього владного і силового апарату
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04.05.2022 17:08 Ответить
Приднестровье вернётся в родную молдавскую гавань после победы Украины а эта победа уже ни за горами ..
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04.05.2022 16:29 Ответить
Згідно рішення Паризької мирної конференції 1919 року, яу підписали і більшовики, до моменту входу в СРСР Придністров`я, включно з Тирасполем входило до складу УНР. І не тільки Придністров`я. І Кубань, і Курщина, і Орловщина, і Білгород, і Таганрог, і Брест з Пінськом... Все це є територія Республіки Україна. Але ж кацапи, як зажди похерили той договір, а сьогодні видумують всіляку маячню, щоб вибравдати своє божевілля.
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
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04.05.2022 16:55 Ответить
Так же до 1940 года Северная Буковина и Буджак ( то есть територия от Измаила и до Белгород Днестровска( Cetatea Alba) испокон веков были румынскими землями!
не проблема
будем думать если что обменяемся
приднестровье - Украине
Румынии и Молдове - Северную Буковину и Буджак
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04.05.2022 18:22 Ответить
После 1918 года как Бессарабия было присоединена к своё стране Румыния - на територии Приднестровья большевики создали Автономную МАССР
это был плацдарм для дальнейшей окупации Бессарабии
сначало в 1940 после пакта Рибентроп - Молотов
и в 1944 после отступления немцев
по сути сегодня Молдова живет согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов о разделе Европы - и нам нужно воссоединиться так как это зделали немцы после падения стены!!
и оно так и будет
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04.05.2022 18:26 Ответить
Приїдь в Ізмаїл, Акерман, Татарбунари, Арциз, Болград, Сарату, Тарутине ... і скажи це прилюдно і голосно. Раджу по-доброму - тримайся поближче до якоїсь травматології , або, принаймні любої лікарні. Стратег ти, однако...
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05.05.2022 19:17 Ответить
та замінуйте вже свої сраки і підірвіться нарешті
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04.05.2022 16:29 Ответить
Знаємо-кацапські свині все своє свиняче життя мінують під'їзди,ліфти,кожен закуток...
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04.05.2022 16:31 Ответить
Сруть чи шо?
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04.05.2022 16:31 Ответить
фу - це називаеться ШВИДКА НАСТЯ
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04.05.2022 16:35 Ответить
Все по плану путлера, пробный шар для проверки реакции. На день победобесия реальный подрыв рабссеянских вояк с парой складов и всеобщая мобилизация на рабссее под лозунгом "На нас теперь еще и Молдова напала с помощью укротеррористов". И операция по отсечению Украины от Черного моря войдет в свою окончательную фазу. Поэтому Азовсталь будут равнять с землей всеми возможными способами, до 9 мая считанные дни.
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04.05.2022 16:36 Ответить
Я не верю в полную мобилизацию, дедушка очень боится свой народ, чтобы отдавать им оружие.
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04.05.2022 16:46 Ответить
Азовсталь як Азовсталь, а як Одесу взяти за 4 дні?
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04.05.2022 16:50 Ответить
Цілком можливо. До речі, приблизно за місяць до 24.02. у Києві дуже нагнітався стан - мінування ТЦ , магазинів, шкіл ..Та й в інших містах таке було. Памятаєте ?
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04.05.2022 17:46 Ответить
А зараз русня що робить? Хіба не рівняє Азовсталь з землею? Грається, по-Вашому?
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04.05.2022 17:50 Ответить
Ой, не товаришували би ви з москалями. Доведуть вони вас до біди!
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04.05.2022 17:04 Ответить
А Санду все по фіг, бо вона на двох стільцях...: "Але, звісно, ​​у нас є плани на випадок непередбачених ситуацій для таких сценаріїв, які є менш оптимістичними або песимістичними", - зауважила президентка Молдови. Джерело:
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04.05.2022 17:42 Ответить
Подскажите - а ЧТО ИМЕННО должна сделать Санду... начать против Гагаузии и Приднестровья "Специальную военную операцию"?
еще подскажите - КАКАЯ из стран мира поддержит такое?

и... самое главное - Сколько часов пройдет с момента ее начала до первых ракетных ударов РФ по Кишиневу и высадки десанта РФ по всей Молдове?

ПС:
ПОВОД который вы просите дать России для нападения на Молдову - почему на этом сайте ЭТО так распространено???

https://www.sobaka.ru/uploads/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news/bots2.jpg
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04.05.2022 18:10 Ответить
Санду не пофиг
когда сложней сохранить жизни своих граждан и гораздо проще их пустить под пули!!!!
какие предложения??
сепары и так сегодня бегут куда попало с приднестроьвя
никто не хочет там умирать за *****
прийдет день Приднестровье вернуться в Молдову ибо других вариантов у них нет
и не забывайте что там живут и много молдован и украинцев и др
сепарни не так уж и много а сегодня тем более все там в панике
у них нет шансов не пойти не на Молдову или на Украину
прижмут с оьоих сторон
по этому не надо торопить события
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04.05.2022 18:32 Ответить
 
 