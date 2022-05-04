В Приднестровье заявляют о массовом "минировании"
Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о получении писем про "минирование" более чем 20 заведений.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
4 мая в "МВД" заявили, что сообщения о якобы "минировании" поступили всем автостанциям региона, городским судам Тирасполя и Бендер, администрациям Рыбницы и Бендер, нескольким школам, Приднестровскому институту искусств, университету им. Шевченко и его филиалам, теплоэнерго в Бендерах.
"На большинстве объектов проверки уже завершены, взрывные устройства не обнаружены", - добавили в ведомстве.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, - разведка
Как сообщалось, в НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.
Минобороны Молдовы заявило, что пока не видит признаков того, что Россия может готовить нападение на Молдову.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдовы есть планы на случай "пессимистических" сценариев из-за войны в Украине, - Санду
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
не проблема
будем думать если что обменяемся
приднестровье - Украине
Румынии и Молдове - Северную Буковину и Буджак
это был плацдарм для дальнейшей окупации Бессарабии
сначало в 1940 после пакта Рибентроп - Молотов
и в 1944 после отступления немцев
по сути сегодня Молдова живет согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов о разделе Европы - и нам нужно воссоединиться так как это зделали немцы после падения стены!!
и оно так и будет
еще подскажите - КАКАЯ из стран мира поддержит такое?
и... самое главное - Сколько часов пройдет с момента ее начала до первых ракетных ударов РФ по Кишиневу и высадки десанта РФ по всей Молдове?
ПС:
ПОВОД который вы просите дать России для нападения на Молдову - почему на этом сайте ЭТО так распространено???
https://www.sobaka.ru/uploads/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news/bots2.jpg
когда сложней сохранить жизни своих граждан и гораздо проще их пустить под пули!!!!
какие предложения??
сепары и так сегодня бегут куда попало с приднестроьвя
никто не хочет там умирать за *****
прийдет день Приднестровье вернуться в Молдову ибо других вариантов у них нет
и не забывайте что там живут и много молдован и украинцев и др
сепарни не так уж и много а сегодня тем более все там в панике
у них нет шансов не пойти не на Молдову или на Украину
прижмут с оьоих сторон
по этому не надо торопить события