В Приднестровье заявляют о массовом "минировании"

Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о получении писем про "минирование" более чем 20 заведений.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

4 мая в "МВД" заявили, что сообщения о якобы "минировании" поступили всем автостанциям региона, городским судам Тирасполя и Бендер, администрациям Рыбницы и Бендер, нескольким школам, Приднестровскому институту искусств, университету им. Шевченко и его филиалам, теплоэнерго в Бендерах.

"На большинстве объектов проверки уже завершены, взрывные устройства не обнаружены", - добавили в ведомстве.

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Как сообщалось, в НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Минобороны Молдовы заявило, что пока не видит признаков того, что Россия может готовить нападение на Молдову.

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