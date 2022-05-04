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Новини
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У Придністров’ї заявляють про масові "мінування"

приднестровье

Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявило про отримання листів щодо "замінування" понад 20 закладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли всім автостанціям регіону, міським судам Тирасполя і Бендер, адміністраціям Рибниці і Бендер, кільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченка та його філіалам, теплоенерго у Бендерах.

"На більшості об’єктів перевірки вже завершено, вибухових пристроїв не виявлено", - додали у відомстві.

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Як повідомлялося, у НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.

Міноборони Молдови заявило, що поки не бачить ознак того, що Росія може готувати напад на Молдову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова має плани на випадок "песимістичних" сценаріїв через війну в Україні, - Санду

Автор: 

мінування (1218) Придністров’я (474) теракт (1023)


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Топ коментарі
+9
Приднестровье вернётся в родную молдавскую гавань после победы Украины а эта победа уже ни за горами ..
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04.05.2022 16:29
+6
Згідно рішення Паризької мирної конференції 1919 року, яу підписали і більшовики, до моменту входу в СРСР Придністров`я, включно з Тирасполем входило до складу УНР. І не тільки Придністров`я. І Кубань, і Курщина, і Орловщина, і Білгород, і Таганрог, і Брест з Пінськом... Все це є територія Республіки Україна. Але ж кацапи, як зажди похерили той договір, а сьогодні видумують всіляку маячню, щоб вибравдати своє божевілля.
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
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04.05.2022 16:55
+4
та замінуйте вже свої сраки і підірвіться нарешті
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04.05.2022 16:29
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знаем-знаем понос напав і паперу туалетного так і немаєє от і мінують все підряд
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04.05.2022 16:29 Відповісти
Годі дурака валяти. Або вже воюйте, або заткніться
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04.05.2022 16:29 Відповісти
Нормально, нормально - вони дозаявляються, що населення скоротиться до кількості їхнього владного і силового апарату
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04.05.2022 17:08 Відповісти
Приднестровье вернётся в родную молдавскую гавань после победы Украины а эта победа уже ни за горами ..
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04.05.2022 16:29 Відповісти
Згідно рішення Паризької мирної конференції 1919 року, яу підписали і більшовики, до моменту входу в СРСР Придністров`я, включно з Тирасполем входило до складу УНР. І не тільки Придністров`я. І Кубань, і Курщина, і Орловщина, і Білгород, і Таганрог, і Брест з Пінськом... Все це є територія Республіки Україна. Але ж кацапи, як зажди похерили той договір, а сьогодні видумують всіляку маячню, щоб вибравдати своє божевілля.
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
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04.05.2022 16:55 Відповісти
Так же до 1940 года Северная Буковина и Буджак ( то есть територия от Измаила и до Белгород Днестровска( Cetatea Alba) испокон веков были румынскими землями!
не проблема
будем думать если что обменяемся
приднестровье - Украине
Румынии и Молдове - Северную Буковину и Буджак
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04.05.2022 18:22 Відповісти
После 1918 года как Бессарабия было присоединена к своё стране Румыния - на територии Приднестровья большевики создали Автономную МАССР
это был плацдарм для дальнейшей окупации Бессарабии
сначало в 1940 после пакта Рибентроп - Молотов
и в 1944 после отступления немцев
по сути сегодня Молдова живет согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов о разделе Европы - и нам нужно воссоединиться так как это зделали немцы после падения стены!!
и оно так и будет
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04.05.2022 18:26 Відповісти
Приїдь в Ізмаїл, Акерман, Татарбунари, Арциз, Болград, Сарату, Тарутине ... і скажи це прилюдно і голосно. Раджу по-доброму - тримайся поближче до якоїсь травматології , або, принаймні любої лікарні. Стратег ти, однако...
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05.05.2022 19:17 Відповісти
та замінуйте вже свої сраки і підірвіться нарешті
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04.05.2022 16:29 Відповісти
Знаємо-кацапські свині все своє свиняче життя мінують під'їзди,ліфти,кожен закуток...
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04.05.2022 16:31 Відповісти
Сруть чи шо?
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04.05.2022 16:31 Відповісти
фу - це називаеться ШВИДКА НАСТЯ
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04.05.2022 16:35 Відповісти
Все по плану путлера, пробный шар для проверки реакции. На день победобесия реальный подрыв рабссеянских вояк с парой складов и всеобщая мобилизация на рабссее под лозунгом "На нас теперь еще и Молдова напала с помощью укротеррористов". И операция по отсечению Украины от Черного моря войдет в свою окончательную фазу. Поэтому Азовсталь будут равнять с землей всеми возможными способами, до 9 мая считанные дни.
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04.05.2022 16:36 Відповісти
Я не верю в полную мобилизацию, дедушка очень боится свой народ, чтобы отдавать им оружие.
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04.05.2022 16:46 Відповісти
Азовсталь як Азовсталь, а як Одесу взяти за 4 дні?
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04.05.2022 16:50 Відповісти
Цілком можливо. До речі, приблизно за місяць до 24.02. у Києві дуже нагнітався стан - мінування ТЦ , магазинів, шкіл ..Та й в інших містах таке було. Памятаєте ?
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04.05.2022 17:46 Відповісти
А зараз русня що робить? Хіба не рівняє Азовсталь з землею? Грається, по-Вашому?
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04.05.2022 17:50 Відповісти
Ой, не товаришували би ви з москалями. Доведуть вони вас до біди!
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04.05.2022 17:04 Відповісти
А Санду все по фіг, бо вона на двох стільцях...: "Але, звісно, ​​у нас є плани на випадок непередбачених ситуацій для таких сценаріїв, які є менш оптимістичними або песимістичними", - зауважила президентка Молдови. Джерело:
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04.05.2022 17:42 Відповісти
Подскажите - а ЧТО ИМЕННО должна сделать Санду... начать против Гагаузии и Приднестровья "Специальную военную операцию"?
еще подскажите - КАКАЯ из стран мира поддержит такое?

и... самое главное - Сколько часов пройдет с момента ее начала до первых ракетных ударов РФ по Кишиневу и высадки десанта РФ по всей Молдове?

ПС:
ПОВОД который вы просите дать России для нападения на Молдову - почему на этом сайте ЭТО так распространено???

https://www.sobaka.ru/uploads/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news/bots2.jpg
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04.05.2022 18:10 Відповісти
Санду не пофиг
когда сложней сохранить жизни своих граждан и гораздо проще их пустить под пули!!!!
какие предложения??
сепары и так сегодня бегут куда попало с приднестроьвя
никто не хочет там умирать за *****
прийдет день Приднестровье вернуться в Молдову ибо других вариантов у них нет
и не забывайте что там живут и много молдован и украинцев и др
сепарни не так уж и много а сегодня тем более все там в панике
у них нет шансов не пойти не на Молдову или на Украину
прижмут с оьоих сторон
по этому не надо торопить события
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04.05.2022 18:32 Відповісти
 
 