У Придністров’ї заявляють про масові "мінування"
Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявило про отримання листів щодо "замінування" понад 20 закладів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли всім автостанціям регіону, міським судам Тирасполя і Бендер, адміністраціям Рибниці і Бендер, кільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченка та його філіалам, теплоенерго у Бендерах.
"На більшості об’єктів перевірки вже завершено, вибухових пристроїв не виявлено", - додали у відомстві.
Як повідомлялося, у НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.
Міноборони Молдови заявило, що поки не бачить ознак того, що Росія може готувати напад на Молдову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
не проблема
будем думать если что обменяемся
приднестровье - Украине
Румынии и Молдове - Северную Буковину и Буджак
это был плацдарм для дальнейшей окупации Бессарабии
сначало в 1940 после пакта Рибентроп - Молотов
и в 1944 после отступления немцев
по сути сегодня Молдова живет согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов о разделе Европы - и нам нужно воссоединиться так как это зделали немцы после падения стены!!
и оно так и будет
еще подскажите - КАКАЯ из стран мира поддержит такое?
и... самое главное - Сколько часов пройдет с момента ее начала до первых ракетных ударов РФ по Кишиневу и высадки десанта РФ по всей Молдове?
ПС:
ПОВОД который вы просите дать России для нападения на Молдову - почему на этом сайте ЭТО так распространено???
https://www.sobaka.ru/uploads/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news/bots2.jpg
когда сложней сохранить жизни своих граждан и гораздо проще их пустить под пули!!!!
какие предложения??
сепары и так сегодня бегут куда попало с приднестроьвя
никто не хочет там умирать за *****
прийдет день Приднестровье вернуться в Молдову ибо других вариантов у них нет
и не забывайте что там живут и много молдован и украинцев и др
сепарни не так уж и много а сегодня тем более все там в панике
у них нет шансов не пойти не на Молдову или на Украину
прижмут с оьоих сторон
по этому не надо торопить события