У Придністров’ї заявляють про масові "мінування"

Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявило про отримання листів щодо "замінування" понад 20 закладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли всім автостанціям регіону, міським судам Тирасполя і Бендер, адміністраціям Рибниці і Бендер, кільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченка та його філіалам, теплоенерго у Бендерах.

"На більшості об’єктів перевірки вже завершено, вибухових пристроїв не виявлено", - додали у відомстві.

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Як повідомлялося, у НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.

Міноборони Молдови заявило, що поки не бачить ознак того, що Росія може готувати напад на Молдову.

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