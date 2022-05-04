Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, - разведка

Понимая отсутствие заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

По данным украинских разведчиков, россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны.

По оценкам экспертов количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная.

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"Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы. Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", - сообщают в ГУР.

В ГУР утверждают, что потенциально Приднестровье может быть использовано как плацдарм для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины.