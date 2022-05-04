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Новости Война
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Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, - разведка

гур

Понимая отсутствие заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

По данным украинских разведчиков, россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны.

По оценкам экспертов количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная.

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"Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы. Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", - сообщают в ГУР.

В ГУР утверждают, что потенциально Приднестровье может быть использовано как плацдарм для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины.

армия РФ (19592) Приднестровье (657) разведка (4191)


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Топ комментарии
+3
Ну, звичайно. Тут всі аж сцяться їх паркетних генералів та кадровиків.
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04.05.2022 13:53
+2
Это Приднестровье на самом то деле, что обычный районный центр в Украине, которых пруд пруди. Если бы Санду не была бы ******, то уже давно решили бы эту проблему и забыли.
Попроси ты помощи у Украины, или у Румынии - это тебе такой тонкий намек, Санда.
Украина в условиях собственной нехватки газа, из своих сбережений вам выделяла и всячески поддерживает Молдову, кстати! А вы из себя там обиженку строите из за Чауса.
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04.05.2022 13:56
+2
ці склади знаходяться на самому кодоні з Україною і там є 7-8 тис.т ще справних ***********.
а нам потрібні **********?
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04.05.2022 13:56
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дрисні на пам'ять
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04.05.2022 13:49 Ответить
Ну, звичайно. Тут всі аж сцяться їх паркетних генералів та кадровиків.
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04.05.2022 13:53 Ответить
Ну і що, працює?)))))
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04.05.2022 13:53 Ответить
так само, як в Білорусії "штучно"
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04.05.2022 13:53 Ответить
Это Приднестровье на самом то деле, что обычный районный центр в Украине, которых пруд пруди. Если бы Санду не была бы ******, то уже давно решили бы эту проблему и забыли.
Попроси ты помощи у Украины, или у Румынии - это тебе такой тонкий намек, Санда.
Украина в условиях собственной нехватки газа, из своих сбережений вам выделяла и всячески поддерживает Молдову, кстати! А вы из себя там обиженку строите из за Чауса.
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04.05.2022 13:56 Ответить
ці склади знаходяться на самому кодоні з Україною і там є 7-8 тис.т ще справних ***********.
а нам потрібні **********?
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04.05.2022 13:56 Ответить
придністровські пердаки скоро запалають
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04.05.2022 14:04 Ответить
Хто,зна... В дуурдомі,все можливо...
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04.05.2022 14:10 Ответить
Ой да пофиг на них, в ПМР настолько мало солдат, что если они нападут мы их быстренько раздавим.
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04.05.2022 14:14 Ответить
Весь,час переймає,це питання... Склади 14 армії
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04.05.2022 14:15 Ответить
Молдова певно більше нервує
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04.05.2022 16:18 Ответить
 
 