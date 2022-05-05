З Придністров’я почали активно виїжджати чоловіки, - посол

У Придністров’ї спостерігачі фіксують збільшення виїзду чоловіків на підконтрольні Молдові території.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону 4 травня повідомив посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На побутовому рівні всі спостерігачі зазначають, що збільшився виїзд чоловіків з Придністров’я на підконтрольні території. Це пов’язують із чутками про мобілізацію", – сказав він.

Шевченко також повідомив, що водночас лідер невизнаної адміністрації у Тирасполі наголошує, що не має наміру оголошувати таку мобілізацію.

При цьому Шевченко додав, що "оскільки ми живемо в час, коли все змінюється, то потрібно взяти такі спостереження до уваги та продовжувати слідкувати за подіями".

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