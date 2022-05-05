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З Придністров’я почали активно виїжджати чоловіки, - посол
У Придністров’ї спостерігачі фіксують збільшення виїзду чоловіків на підконтрольні Молдові території.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону 4 травня повідомив посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"На побутовому рівні всі спостерігачі зазначають, що збільшився виїзд чоловіків з Придністров’я на підконтрольні території. Це пов’язують із чутками про мобілізацію", – сказав він.
Шевченко також повідомив, що водночас лідер невизнаної адміністрації у Тирасполі наголошує, що не має наміру оголошувати таку мобілізацію.
При цьому Шевченко додав, що "оскільки ми живемо в час, коли все змінюється, то потрібно взяти такі спостереження до уваги та продовжувати слідкувати за подіями".
Топ коментарі
+22 Alexander DGuess
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+20 Andrii Pushkarchuk
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+11 Gir Mihal
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Вообще-то молдовским властям следовало бы напрячься.
молдоване уже 30 лет как начеку с эти загоном сепаров Приднестровьем
покидают не только провокаторы но и все мужики поголовно
никто не хочет быть пушечным мясом для *****!!
в этом и просчёт карлика
он думал что сепарня вся подниметься воевать и рассчитывал собрать 15 тыс вояк
а пришло в военкомат только два алкаша
остальные разбежались
нп смех курам
оно само себя ликвидирует без всякой войны
у молдаван духу не меньше чем у украинцев
мы в 92- ом почти голыми руками жгли танки 14-ой армии
поинтересуйся на досуге
а если внимательно следить за событиями то ты должен уже знать что все сепары мужики бегут оттуда куда глаза глядят!!!
зачем сейчас молдаванам туда заходить???
мы подождём ещё пару месяцев и там от сепаратни не останеться не следа
и во вторых там тоже живут и молдаван около 30% и украинцев примерно столько же
зачем их вовлекать в войну сегодня когда все можно решить более мирным путём
не торопи события
Нічого нового... Слов'янськ... Гіркін.