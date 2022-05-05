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З Придністров’я почали активно виїжджати чоловіки, - посол

придністровя

У Придністров’ї спостерігачі фіксують збільшення виїзду чоловіків на підконтрольні Молдові території.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону 4 травня повідомив посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На побутовому рівні всі спостерігачі зазначають, що збільшився виїзд чоловіків з Придністров’я на підконтрольні території. Це пов’язують із чутками про мобілізацію", – сказав він.

Шевченко також повідомив, що водночас лідер невизнаної адміністрації у Тирасполі наголошує, що не має наміру оголошувати таку мобілізацію.

При цьому Шевченко додав, що "оскільки ми живемо в час, коли все змінюється, то потрібно взяти такі спостереження до уваги та продовжувати слідкувати за подіями".

Також читайте: У Придністров’ї заявляють про масові "мінування"

Автор: 

Придністров’я (474) мобілізація (3111)


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Топ коментарі
+22
Придністров'я самоліквідовується...
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05.05.2022 06:43
+20
Ще один гнилий осередок кацапів в світі.
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05.05.2022 06:49
+11
А по якому пашпорту тікають - своєму квазіреспубліканському,молдовському,українському,російському чи румунському?"Папандопали" хрєнові!
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05.05.2022 07:27
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Придністров'я самоліквідовується...
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05.05.2022 06:43 Відповісти
Вполне возможен и вариант, что выезжают те,кто будет провоцировать беспорядки в самой Молдове.
Вообще-то молдовским властям следовало бы напрячься.
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05.05.2022 12:23 Відповісти
Людмила
молдоване уже 30 лет как начеку с эти загоном сепаров Приднестровьем
покидают не только провокаторы но и все мужики поголовно
никто не хочет быть пушечным мясом для *****!!
в этом и просчёт карлика
он думал что сепарня вся подниметься воевать и рассчитывал собрать 15 тыс вояк
а пришло в военкомат только два алкаша
остальные разбежались
нп смех курам
оно само себя ликвидирует без всякой войны
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05.05.2022 14:02 Відповісти
Ще один гнилий осередок кацапів в світі.
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05.05.2022 06:49 Відповісти
А як же скрєпи?
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05.05.2022 06:57 Відповісти
Не хочуть захищать.
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05.05.2022 07:42 Відповісти
Вони і ссср в 1991 не захищали
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05.05.2022 09:02 Відповісти
ага..вони тікають на парад побєдобєсія
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05.05.2022 07:17 Відповісти
А по якому пашпорту тікають - своєму квазіреспубліканському,молдовському,українському,російському чи румунському?"Папандопали" хрєнові!
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05.05.2022 07:27 Відповісти
Дивно, що Крим думає, що їх війна не зачепить... Там буде гаряче скоро!
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05.05.2022 07:39 Відповісти
А звідки ти взяв, що Крим так думає?? :




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05.05.2022 10:51 Відповісти
Побiгли щури.
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05.05.2022 08:14 Відповісти
По большому счету, что сей час мешает молдаванам просто "зайти" в ту клоаку приднестровье, и выгнать оттуда нахер этих москальских упырей, и наконец закончить этот сюрреализм с непонятной территорий который длится уже почти 30 лет?? К ним попасть можно только вовоздуху (я имею ввиду мокшан, или через Украину, но это почти нереально) Закрыть им воздух, пусть с румынами например в поддержке и путлер будет взбешен!!! Вот тока видать у молдован духу не хватит и кишка тонка.. А был бы номер!!
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05.05.2022 08:48 Відповісти
А чого вони повинны "нарягаться" і выдтягувать на себе сили кацапів? Особливо пісця того гімна яке "Блазень" з "блазенятами" з Чаусом натворив? Їм простіше почекать коли кацапи видихнуться у боях і у них не буде сил для фінансової і військової підтримки "придністровців" І тоді молдовани візьмуть Придністров"я "голими руками! А ми ж писали "любителям зеленого лайна що саме так і буде - він постарається розісраться з сусідами та союзниками щоб здать Уккраїну Росії! І скільки ми за це прокльонів вислухали? Так що "зелюки" - оця війна - саме на вашій совісті!!!
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05.05.2022 10:44 Відповісти
Ты ощибаешься
у молдаван духу не меньше чем у украинцев
мы в 92- ом почти голыми руками жгли танки 14-ой армии
поинтересуйся на досуге
а если внимательно следить за событиями то ты должен уже знать что все сепары мужики бегут оттуда куда глаза глядят!!!
зачем сейчас молдаванам туда заходить???
мы подождём ещё пару месяцев и там от сепаратни не останеться не следа
и во вторых там тоже живут и молдаван около 30% и украинцев примерно столько же
зачем их вовлекать в войну сегодня когда все можно решить более мирным путём
не торопи события
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05.05.2022 14:07 Відповісти
А шо такоє? Невже покинуть анклав "великого русского мира" на радість молдовабандерівцям і піндосам? Не скрепно, не великодуховно.
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05.05.2022 09:09 Відповісти
Куда? В Молдову? В Украину? А ***** они там нужны?
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05.05.2022 09:12 Відповісти
Формують "п'яту колону" в Молдові.
Нічого нового... Слов'янськ... Гіркін.
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05.05.2022 09:28 Відповісти
Вони становлять потенційну внутрішню небезпеку Молдові! За ними треба встановити тотальне спостереження, а не реготати з цього!
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05.05.2022 10:29 Відповісти
А может он специально тянет с мобилизацией Дождётся пока там никого не останется.
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05.05.2022 12:20 Відповісти
 
 