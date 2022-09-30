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Ізраїль не визнає анексії чотирьох українських областей Росією, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізраїль

Ізраїль підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії чотирьох областей Росією. Ізраїль багаторазово повторював цю чітку позицію, зокрема й останніми днями", - йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю у Twitter.

Також читайте: Я шокований відмовою Ізраїлю надати Україні ППО, хоча він має аналогічні контракти з деякими арабськими країнами, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Тобто Крим пархаті визнають москальською територією?
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30.09.2022 19:17
+3
Стадо гарматного м'яса, яке все ще здатно принести багато лиха своїми діями, поки адекватний світ досі вважає, що стадо може бути зупинине розмовами і "чіткими сигналами"
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30.09.2022 19:20
+3
і нічо туповатий світ не знає що з цим робити?! "Придністровье", Абхазія, Південна Осетія ничому туповатий світ не навчили! він вважає що сховатися головою в пісок - це вирішення проблем
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30.09.2022 19:26
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Увесь адекватний світ з Україною. І шо має раша?
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30.09.2022 19:15 Відповісти
Стадо гарматного м'яса, яке все ще здатно принести багато лиха своїми діями, поки адекватний світ досі вважає, що стадо може бути зупинине розмовами і "чіткими сигналами"
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30.09.2022 19:20 Відповісти
Байден відповів і сума від Євросоюзу на летальну зброю. Досить песимізму. Оптимізмом можете заразитися на полі бою
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30.09.2022 19:30 Відповісти
Пані, будьте ласкаві, утримайтесь від порад з німецького дивану мені про песимізм і поле бою. Ви ж наче розум маєте, і не в рашкє мешкаєте
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30.09.2022 19:40 Відповісти
просто дежурный дипломатический трюк
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30.09.2022 19:23 Відповісти
і нічо туповатий світ не знає що з цим робити?! "Придністровье", Абхазія, Південна Осетія ничому туповатий світ не навчили! він вважає що сховатися головою в пісок - це вирішення проблем
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30.09.2022 19:26 Відповісти
А хто при пам,яті та розумі може признати бал сатани за справедливість?
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30.09.2022 19:14 Відповісти
Московитам це пофігу.
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30.09.2022 19:17 Відповісти
Тобто Крим пархаті визнають москальською територією?
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30.09.2022 19:17 Відповісти
Мабуть це відповідь стосовно сьогоднішньої анексії. Крим був анексований раніше і окремо, там наче всі висловилися..
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30.09.2022 20:23 Відповісти
Цікаво, хто ж наважиться визнати? Що там тарган ************ скаже?
Думаю, навіть Сирія з КНДР поки промовчать
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30.09.2022 19:18 Відповісти
як бы самый главный умань братам нэ подарував...в порыве вдячности.
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30.09.2022 19:18 Відповісти
евреи руССкие?? Или руССкие евреи???
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30.09.2022 19:18 Відповісти
Журналист: "То есть если я скажу, что я еврейка по национальности, то это будет неправильно сказано?"
Яков Дов Блайх: "По моему мнению, это будет неправильно. Нет еврея по национальности."
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30.09.2022 19:36 Відповісти
А Крим вони що визнали кацапським?!
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30.09.2022 19:20 Відповісти
Ні , Ізраіль не визнав Крим кацапським !!
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30.09.2022 19:25 Відповісти
Вони не визнають росіским, але ніяк не допомагають повернути захоплені землі українцям.
То на чий млин таки ллється вода ?
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30.09.2022 19:25 Відповісти
За переліком країн , які надали військову допомогу України навіть найбільш разрекламованні країни значно поступаються тупим мацьковским генералам , які найбільший "ленд-ліз" надали ЗСУ .

Ось й питання , навіще уся рекламна компанія й афішування військової допомоги ... особливо в умовах , коли за більше 70 років свого існування Ізраїль майже ніколи не визнавав передачую якійсь третій стороні свого військового обладнання але є певна колізія , що "чомусь" маленька крайна знаходится в першій двацадці по постачанню такого обладнання ?!

Війна це не змагання , хто більше передасть зброї !
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30.09.2022 19:47 Відповісти
*******!!!
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30.09.2022 19:32 Відповісти
Ниужели
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30.09.2022 19:34 Відповісти
Може й військову допомогу нададуть. Після визнання Першого Першим серед них.
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30.09.2022 19:36 Відповісти
А аннекцию Крыма признает?
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30.09.2022 19:49 Відповісти
нет.
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30.09.2022 20:00 Відповісти
Помогите хотя бы Умани . Срамота .
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30.09.2022 20:02 Відповісти
Корпорація Jerusalem Post достатньо часто судиться з ізраїльскими посадовцями за первну критику їх діяльності , тому вона й на унутрішню політику своєї країни впливає дуже спецфічно ...

Й потім Ізраїль й раніше ніколи не визновав передачу комось свого військового обладнання й при цьому входить в першу двадцядку (будучи кріхіною державою як до зброї) виробників .
Це така політика - повна конфеденціальність ...

Й що дійсно дуже верогідно , що коли пійшли чутки по Україні , що Ізраїль нібито вже передав якейсь антидронне обладнення , то ЗЕ попросили конфененціально це публічно спростувати -- при умові його реальної передачи .
Бо виступ ЗЕ тоді був дуже навіть для кловуна незрозумілий . Бо за 3 роки презіденства не вірю , що йому йому не пояснили тонкощі політичної кухні й що Ізраїль свої війскові справи не обговорює публічно .
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30.09.2022 20:05 Відповісти
Ванька, иди нахер.
Все равно тебе здесь не нальют.
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30.09.2022 20:31 Відповісти
По ходу умом ты не блещишь ,курица.
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30.09.2022 20:54 Відповісти
Подивися на себе ти гірша в усьому
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30.09.2022 21:03 Відповісти
дайте купол, вашу мать.....
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30.09.2022 20:25 Відповісти
Візьми!


Купол, на івриті "кіпа", це будь-яка округла конструкція згори. На будинку - "кіпа". На голові - "кіпа". На цирку, на соборі, на технічній споруді - це все "кіпа" І в небі також "кіпа", але залізна. Вам, я вважаю, потрібна "кіпа" на голову. Так?
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30.09.2022 21:13 Відповісти
це що було????
підібав???
шаші діди та баби не жартували коли під загрозою смерті рятували від німців твоїх дідів та бабів
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30.09.2022 21:55 Відповісти
А тепер втіхаря, як ви вмієте, доведіть це. Бо "зане6епокоїнь" ми вже отримали досить...
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01.10.2022 05:52 Відповісти
 
 