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Ізраїль не визнає анексії чотирьох українських областей Росією, - МЗС
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Ізраїль підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії чотирьох областей Росією. Ізраїль багаторазово повторював цю чітку позицію, зокрема й останніми днями", - йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю у Twitter.
Топ коментарі
+3 Ростислав 7cdbe648
показати весь коментар30.09.2022 19:17
+3 Adalet
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+3 Борменталь Незабаром
показати весь коментар30.09.2022 19:26
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Будь ласка, зачекайте...
Думаю, навіть Сирія з КНДР поки промовчать
Яков Дов Блайх: "По моему мнению, это будет неправильно. Нет еврея по национальности."
То на чий млин таки ллється вода ?
Ось й питання , навіще уся рекламна компанія й афішування військової допомоги ... особливо в умовах , коли за більше 70 років свого існування Ізраїль майже ніколи не визнавав передачую якійсь третій стороні свого військового обладнання але є певна колізія , що "чомусь" маленька крайна знаходится в першій двацадці по постачанню такого обладнання ?!
Війна це не змагання , хто більше передасть зброї !
Й потім Ізраїль й раніше ніколи не визновав передачу комось свого військового обладнання й при цьому входить в першу двадцядку (будучи кріхіною державою як до зброї) виробників .
Це така політика - повна конфеденціальність ...
Й що дійсно дуже верогідно , що коли пійшли чутки по Україні , що Ізраїль нібито вже передав якейсь антидронне обладнення , то ЗЕ попросили конфененціально це публічно спростувати -- при умові його реальної передачи .
Бо виступ ЗЕ тоді був дуже навіть для кловуна незрозумілий . Бо за 3 роки презіденства не вірю , що йому йому не пояснили тонкощі політичної кухні й що Ізраїль свої війскові справи не обговорює публічно .
Все равно тебе здесь не нальют.
Купол, на івриті "кіпа", це будь-яка округла конструкція згори. На будинку - "кіпа". На голові - "кіпа". На цирку, на соборі, на технічній споруді - це все "кіпа" І в небі також "кіпа", але залізна. Вам, я вважаю, потрібна "кіпа" на голову. Так?
підібав???
шаші діди та баби не жартували коли під загрозою смерті рятували від німців твоїх дідів та бабів